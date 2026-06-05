Murió el actor Anthony Head, recordado por sus papeles en Buffy, la cazavampiros y Ted Lasso

El actor británico Anthony Head, reconocido mundialmente por sus interpretaciones en las series Buffy, la cazavampiros y Ted Lasso, murió a los 72 años. La noticia fue confirmada este viernes por sus hijas, las también actrices Emily y Daisy Head, quienes informaron que falleció “en paz a causa de complicaciones derivadas de una neumonía”.

Anthony Head en una escena de Ted Lasso

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro extraordinario padre, Anthony Head”, expresaron las hermanas en un comunicado difundido a la prensa. Emily y Daisy destacaron además el orgullo que sentían por su padre y por la trayectoria que construyó a lo largo de varias décadas en la industria del entretenimiento. “Fue un honor y un privilegio ser sus hijas”, afirmaron.

Las actrices remarcaron que Head siempre se consideró afortunado por haber desarrollado una carrera tan extensa y diversa. “Sabemos lo mucho que lo echarán de menos sus amigos, compañeros y fans de los programas en los que participó. Amaba mucho su trabajo y siempre se consideró increíblemente afortunado de haber podido trabajar junto a personas tan excepcionalmente talentosas, en producciones tan maravillosas, a lo largo de una carrera que abarcó varias décadas”, señalaron.

Uno de sus personajes más recordados: Rupert Giles, el mentor de Buffy, la cazavampiros

En el mismo mensaje, sostuvieron que el legado artístico del actor continuará vivo gracias a las producciones que marcaron a varias generaciones de espectadores. “Qué afortunados somos de saber que podemos verlo haciendo lo que amaba, incluso cuando ya no está con nosotros”, agregaron antes de pedir privacidad para atravesar el duelo.

La muerte de Head ocurre menos de seis meses después de la pérdida de su compañera y madre de sus hijas, Sarah Fisher, quien falleció en diciembre de 2025 a los 61 años. La pareja había estado unida desde 1982.

Tras la muerte de Fisher, Emily y Daisy habían revelado en una publicación en redes sociales que el fallecimiento de su madre ocurrió “sin previo aviso” y que resultó “enormemente impactante para todos nosotros”. Aunque compartieron más de cuatro décadas juntos, Head contó en una entrevista concedida en 2018 al Daily Telegraph que nunca llegaron a casarse porque Fisher no tenía interés en hacerlo. “Simplemente no le interesa”, explicó en aquel momento. Durante la misma conversación reconoció la importancia que ella tenía en su vida: “Simplemente no puedo imaginar mi vida sin Sarah. Y desde luego no querría hacerlo”.

Nacido en Camden Town, Londres, Head estudió interpretación en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres. Sus primeros pasos profesionales incluyeron una participación en la producción musical Godspell en 1978, aunque alcanzó notoriedad durante la década de 1980 gracias a una popular campaña publicitaria de una marca de café.

Anthony Head comenzó su carrera a finales de los años 70 y se mantuvo activo desde entonces

Sin embargo, el papel que definió gran parte de su carrera llegó en 1997 con Buffy, la cazavampiros. Allí interpretó a Rupert Giles, el Vigilante encargado de entrenar y guiar a Buffy Summers, personaje encarnado por Sarah Michelle Gellar. A lo largo de las siete temporadas de la serie, emitidas entre 1997 y 2003, Giles se convirtió en una figura paternal para la protagonista y en uno de los personajes más queridos por los seguidores de la serie.

Años después, Head reconocería que seguía sorprendido por el impacto cultural que tuvo el programa. En una entrevista de 2020 recordó que la ficción continuaba encontrando nuevos espectadores. “Sí, trasciende generaciones. Todavía no entiendo cómo nunca ganó ningún Emmy ni ningún otro premio”, afirmó.

El actor también explicó por qué creía que su personaje había conectado de manera tan profunda con el público. “La gente me cuenta lo mucho que significó para ellos cuando eran jóvenes, cómo les impactó”, señaló. Muchos fanáticos, según relató, veían en Giles una figura paterna que les había faltado en sus propias vidas. “Creo que eso es parte de su longevidad. Caló hondo. Es realmente extraordinario”, sostuvo.

“‘Dile a Giles que lo he resuelto y estoy bien’. Bueno, no lo tengo resuelto y no estoy bien. Pero sé que soy afortunada por haberte conocido. Gracias a Daisy y Emily que no solo compartieron a su padre conmigo, sino con el mundo”, escribió Sarah Michelle Gellar, junto a una serie de imágenes tomadas dentro y fuera del set junto al actor.

La noticia de su fallecimiento se suma a otras pérdidas vinculadas al universo de Buffy. En febrero de 2025 murió Michelle Trachtenberg, quien interpretó a Dawn Summers, mientras que Nicholas Brendon, recordado por su papel de Xander Harris, falleció en marzo de este año a los 54 años.

Anthony Head junto a Sarah Michelle Gellar

En la última etapa de su carrera, Head volvió a conquistar a una nueva generación de espectadores gracias a Ted Lasso, la exitosa comedia de Apple TV+. Allí interpretó a Rupert Mannion, el manipulador exmarido de Rebecca Welton y uno de los principales antagonistas de la historia.

En 2023 definió a su personaje como “narcisista” y reconoció que disfrutaba especialmente interpretar al villano de la serie. También elogió públicamente a Hannah Waddingham, quien daba vida a Rebecca. “He tenido mucha suerte en mi carrera de trabajar con actores maravillosos, y ella es extraordinaria”, declaró.

Head en 2011 VALERY HACHE - AFP

Además de sus trabajos más conocidos, Head desarrolló una prolífica trayectoria en televisión, radio y teatro. Participó en producciones como Little Britain, Merlin y Bridgerton. En 2024, formó parte del elenco de Ascenso, la comedia romántica protagonizada también por Camila Mendes, Archie Renaux y Marisa Tomei.

Su última aparición pública en una alfombra roja tuvo lugar en marzo de 2023 durante el estreno en el Reino Unido de Calabozos y dragones: Honor entre ladrones.