El Brexit de Boris suma bloqueos y se empantana

Los lores avalaron el pedido de una postergación a la UE; fracasaría otro llamado a las urnas

Luisa Corradini 7 de septiembre de 2019

PARÍS.- Boris Johnson está a punto de perder definitivamente la posibilidad de salir sin acuerdo ( no deal) de la Unión Europea (UE). El proyecto que bloquea esa perspectiva, votado primero por la Cámara de los Comunes, fue definitivamente adoptado ayer por los lores y ahora solo espera la firma de la reina Isabel II. Pero la pulseada entre el primer ministro y el Parlamento continuará la semana que viene.

La Cámara de los Lores, mayoritariamente proeuropea, aprobó ayer, como estaba previsto, una ley que obliga al jefe del gobierno a solicitar a la UE una postergación del Brexit si no consigue un nuevo acuerdo antes del 19 de octubre. Hasta hoy, la fecha prevista para que Gran Bretaña deje el bloque ha sido fijada para el 31 de octubre. La prórroga -si la UE aceptara- debería llevar esa fecha al 31 de enero.

Pero, sobre todo, el texto de ley, que entrará en vigor el lunes, una vez que sea ratificado por la reina Isabel II, impide al premier salir de la UE con su anunciado no deal.

La verdad es que no ha sido la mejor semana en la carrera política de Johnson, que -según declaró- prefiere "estar muerto dentro de una zanja" que ir a Bruselas a solicitar una postergación del Brexit.

Para superar la parálisis en la que se encuentra, el premier apuesta ahora a unas elecciones anticipadas que podrían darle la mayoría parlamentaria que perdió esta semana, cuando decidió suspender el Parlamento hasta el 14 de octubre y expulsar a 21 diputados de su partido que votaron en favor del texto en contra del no deal con la oposición.

Pero todo parece indicar que Johnson se encamina hacia un nuevo fracaso, el cuarto en menos de diez días. Una de esas derrotas fue una primera moción presentada el martes por el gobierno ante los Comunes, solicitando elecciones generales para el 14 de octubre.

Johnson volverá a presentar la misma moción pasado mañana, una vez que la reina haya ratificado esa ley.

Pero la iniciativa parece destinada nuevamente al fracaso, pues varios partidos de oposición anunciaron anoche su intención de rechazar por segunda vez la solicitud, que necesita dos tercios de la Cámara para ser aprobada.

Teniendo en cuenta que la oposición laborista tiene 247 diputados de los 650 de los Comunes, y sin los votos de sus diputados rebeldes, la cifra de 434 está fuera del alcance.

Johnson, sin embargo, ya lanzó su campaña, que tampoco le ahorró sinsabores. El jueves, durante una visita a Yorkshire, un habitante elegantemente vestido se acercó. Con toda cortesía le dio la mano y, mirándolo a los ojos, le dijo: "Por favor, váyase de mi ciudad". Sin desanimarse, Johnson le contestó: " I will, very soon" (lo haré, dentro de muy poco). El video se hizo viral en las redes sociales.