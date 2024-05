El río Guaíba, que tiene las características de un lago, llegó a una altura récord y sobrepasó las defensas de la capital de Río Grande do Sul

RÍO DE JANEIRO.- Bajo el agua desde la semana pasada, Porto Alegre vive un escenario de tierra arrasada que dejó este lunes a prácticamente toda la ciudad sin agua, electricidad y suministros. La capital de Rio Grande do Sul vive un estado de consternación sin precedente con servicios inoperativos, bloqueos en las salidas a los municipios vecinos e inundaciones de zonas históricas, como el Mercado Municipal. Mientras los residentes construyen una red de apoyo recaudando donaciones para ayudar a los afectados por las fuertes lluvias que azotaron el estado hace una semana, las perspectivas de mejora en los próximos días son bajas y dependen del pronóstico del tiempo.

La capital de Rio Grande do Sul está bajo alerta de “inundaciones graves” debido al aumento del nivel del Guaíba, que el lunes por la mañana alcanzó el nivel más alto desde que hay registro histórico: 5,33 metros a las 11.15 horas, según la Secretaría de Estado de Medio Ambiente e Infraestructura (Sema) y la Agencia Nacional del Agua (ANA). La vía fluvial, la principal de Porto Alegre, registró un ligero descenso de nivel al final del día, cerrando a 5,29 metros. Antes de los niveles alcanzados en 2024, la inundación más alta había sido la de 1941 (4,76 metros).

La alerta emitida por Defensa Civil el lunes por la mañana confirmó la continuación de los niveles de inundaciones y pidió a la población buscar lugares seguros. La nota técnica del Instituto de Investigaciones Hidráulicas (IPH) de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS), difundida este lunes, apunta a un nivel estable este domingo, cuando registró un promedio de 5,3 metros. La principal preocupación de los investigadores ahora es la duración de los niveles elevados y la posibilidad de rebotes debido a nuevas lluvias o vientos.

Geografía fluvial

En una situación de calamidad pública sin precedente, Porto Alegre viene sufriendo inundaciones debido a las inundaciones del Guaíba, la principal vía que abastece a la ciudad. Tan solo en la última semana, el nivel subió más de 2 metros por encima del nivel de inundación y alcanzó este lunes un nivel récord, de 5,33 metros. El límite máximo sin correr riesgos es de 3 metros.

🚨Atualização 07/05 - 6h



🌊Nível do Guaíba



Cota atual: 5,27m

Cota de Alerta: 2,5m

Cota de Inundação: 3m



Informação obtida às 5h15min por meio da régua da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA) e Agência Nacional de Águas (ANA). — Porto Alegre (@Prefeitura_POA) May 7, 2024

A esto se suma la geografía fluvial del centro Rio Grande do Sul. Hay una serie de afluentes del interior del estado que desembocan en el Guaíba, que en condiciones normales no genera problemas de inundaciones. Con el aumento de las precipitaciones, aumenta la cantidad de agua que alimenta el río, que por otro lado enfrenta dificultades para desembocar en la Lagoa dos Patos, principal laguna de Rio Grande do Sul y vía hacia las aguas de Guaíba. Allí existen otras barreras que retrasan el flujo: el movimiento del viento y una salida estrecha al Océano Atlántico.

Una vista aérea de las inundaciones en Porto Alegre RICARDO STUCKERT - Presidencia de Brasil/AFP

Amenaza a los diques protectores

Porto Alegre está bordeada por 24 kilómetros de diques de contención externos, que fueron instalados como una forma de prevenir posibles avances de ríos bajo la ciudad. El sistema atraviesa varios barrios de la capital y la zona donde hay un muro de contención está rodeada por 14 compuertas. El sábado pasado, se desbordó el dique que represa las aguas del río Gravataí, ubicado junto a la Federación de Industrias de Rio Grande do Sul (Fiergs), en la Zona Norte de Porto Alegre.

Ese día, la Municipalidad de la capital de Rio Grande do Sul emitió una alerta de evacuación para el barrio Sarandí, en los alrededores del dique, y está sacando a los vecinos de la zona con apoyo del Ejército y los Bomberos.

Una mujer es trasladada en el barrio Sarandí de Porto Alegre ANSELMO CUNHA - AFP

La previsión del IPH indica un escenario de inundaciones duraderas, con estabilización del nivel de Guaíba, entre 5 y 5,5 m, por otros tres días, y sin reducción por debajo del nivel de inundación de 4 metros hasta la próxima semana.

Según el gráfico elaborado por los científicos, el nivel sólo debería bajar a menos de 4 metros en las primeras horas del día 13, en el escenario más optimista, sin nuevas lluvias.

Según la previsión conservadora, el nivel del Guaíba no debería alcanzar una marca inferior a los 4 metros antes del día 16.

Previsões atualizadas de níveis d´água no Guaíba - segunda-feira 06/05/24 12h



Mais informações: https://t.co/dcwGo8Q6nz pic.twitter.com/bphEGMYlty — Instituto de Pesquisas Hidráulicas (@ufrgs_iph) May 6, 2024

Infraestructura golpeada

Más de 160.000 clientes en Porto Alegre se encuentran sin acceso a la electricidad, según CEEE Equatorial, concesionaria que controla el servicio en la ciudad. El último sondeo, realizado por la compañía la noche del lunes, muestra que 168.534 vecinos viven en esta situación, con 163.500 desconexiones realizadas por recomendaciones de Protección Civil, Bomberos y el Ayuntamiento para “garantizar la seguridad de la población”.

El Ejército y la policía federal colaboran en las tareas de ayuda a los afectados Carlos Macedo - AP

Aún no hay previsión de cuándo se restablecerá el suministro eléctrico, pero la compañía dijo que está evaluando la posibilidad de restablecer el suministro eléctrico a la normalidad “lo antes posible” siempre y cuando no exista riesgo para los clientes.

El servicio telefónico y el acceso a internet siguen inestables y/o presentan complicaciones en varias localidades de Porto Alegre, comprometiendo la actividad de todos los operadores –Vivo, Claro y Tim–, según Conexis Digital, que agrupa a las empresas del sector. En muchos casos, la falta de acceso a los servicios está relacionada con cortes de energía en algunas zonas de la ciudad.

En todo el estado, los operadores de telefonía celular brindan señales de Internet a los residentes afectados, lo que permite que las personas vinculadas a operadores sin señal accedan automáticamente a la red de Internet de otro operador. La modalidad garantiza una forma para que las personas se comuniquen durante la calamidad.

Debido a la lluvia, el Aeropuerto Internacional Salgado Filho, en Porto Alegre, permanecerá cerrado indefinidamente. La previsión inicial era que las operaciones se reanudarían el pasado viernes. La ampliación del plazo fue confirmada por la concesionaria Fraport Brasil este lunes.

El aeropuerto Salgado Filho de Porto Alegre, inundado HANDOUT - Fraport Brazil

Las lluvias comprometieron cinco rutas federales de acceso a Porto Alegre, según el mapeo del gobierno estatal divulgado este lunes. Cuatro de las cinco vías afectadas por las lluvias están completamente cerradas, incluidas las que se dirigen a municipios de la región metropolitana de la capital, como Niterói y Canoas, y Eldorado do Sul, también muy devastados por las lluvias. También hay una ruta, cerca del estadio Arena de Gremio, que está parcialmente cerrada.

El tramo de la autopista BR-290 que conecta Ilha do Pavão con tierra firme no se puede cruzar porque el exceso de agua en ambos sentidos impide el montaje de un puente móvil.

Cinco de las seis plantas potabilizadoras de Porto Alegre están inoperativas, comprometiendo el suministro en al menos 67 barrios de la capital de Rio Grande do Sul. El domingo por la noche, el alcalde de la capital, Sebastião Melo, informó que la situación ya afectaba al 70% de la población. El porcentaje alcanzó el 85% en el balance actualizado este lunes.

Sólo una estación está en funcionamiento, Belém Novo; la unidad Menino Deus dejó de funcionar el lunes por la noche. Según el Departamento de Agua y Alcantarillado de la ciudad, no hay previsión de reanudación de actividades.

El Arena de Gremio, inundado O Globo / GDA

Importantes para el turismo en Rio Grande do Sul, las atracciones turísticas de Porto Alegre se han convertido en los últimos días en zonas completamente inundadas. Los estadios de Gremio e Internacional, la Arena de Gremio y el Beira-Rio, quedaron bajo el agua, y los clubes pidieron este lunes la suspensión de partidos por parte de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) debido a la lluvia. Otras localidades afectadas fueron el Mercado Modelo y el Centro Histórico de Porto Alegre.

Por Ana Lucia Azevedo, Luis Felipe Azevedo, Julia Noia y Lucas Guimarães

