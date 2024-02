escuchar

La señal oficial Vatican News fue la encargada de transmitir el domingo la ceremonia en la que el papa Francisco canonizó a Mama Antula, convirtiéndola en la primera santa argentina. Del cónclave participó el presidente Javier Milei, junto a algunos miembros del Gabinete, incluida su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina. En este marco, el locutor que relataba en español cometió un insólito error cuando mencionaba a los integrantes de la delegación argentina, furcio por el que la señal pidió disculpas este lunes.

“Informamos que en la santa misa participa el presidente de la República Argentina, Javier Milei, junto con su esposa, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei”, relató el presentador mientras se veía la caminata circular que los llevaba ante el papa Francisco. La transmisión de la señal vaticana fue tomada por varias repetidoras -entre ellas la TV Pública- por lo que el fallo cobró notoriedad en poco tiempo y se volvió viral en redes sociales.

Luego, el anunciador continuó con la mención a otros funcionarios argentinos que estaban en la ceremonia. Entre ellos se encontraba la canciller, Diana Mondino, el ministro del Interior, Guillermo Francos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero, provincia de donde era originaria Mama Antula. En la primera fila también se ubicaron el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y su esposa, la periodista María Belén Ludueña.

24 horas después del desatino, Vatican News compartió un breve comunicado en su página web, en el que se disculpó -en nombre de la Santa Sede- por el error.

“En el curso de nuestra crónica radio televisiva en lengua española de la canonización de Mama Antula, nuestro locutor, a causa de un lapsus, definió involuntariamente a Karina Milei como “esposa” del Presidente Javier Milei en lugar de “hermana”, especificando sin embargo correctamente su cargo como Secretaria General de la Presidencia de la Nación. Lamentamos este error y nos disculpamos con los interesados y con los oyentes”, reza el documento.

Nos disculpamos por un error involuntario durante la crónica de la canonización de #MamaAntula A causa de un lapsus, nuestro locutor, definió involuntariamente a Karina Milei como "esposa" del Presidente Javier Milei en lugar de hermana. #Argentina

La audiencia privada entre Javier Milei y el papa Francisco

Este lunes, el mandatario argentino mantuvo en el Vaticano un encuentro de alrededor de una hora con el papa Francisco, en la primera reunión privada entre ambos luego de los saludos que se intercambiaron el domingo en la canonización de la flamante santa argentina Mama Antula y tras la cual el jefe de Estado argentino presentó en la Secretaría de Estado de la Santa Sede su plan “para enfrentar la crisis económica” de la Argentina.

“No me tenía en esa tarea, pero si usted me lo pide, lo hago”, le dijo Milei al Papa, haciendo referencia a una conversación previa que no trascendió, al entrar en la Biblioteca del segundo piso del Palacio Apostólico a las 9 horas locales -5 en la Argentina-, en donde estuvo hasta las 10 para una reunión privada, informaron fuentes vaticanas. “Sentate”, lo invitó luego Francisco a acomodarse en el escritorio en el que estuvieron una hora cara a cara.

Tras el encuentro a solas el Papa saludó a la delegación que integran la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei -la primera en saludarlo y con quien intercambio agradecimientos por el encuentro-; la canciller Diana Mondino; el ministro del Interior, Guillermo Francos; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el anunciado secretario de Culto, Francisco Sánchez; y el rabino designado embajador en Israel, Axel Wahnish.

El Presidente Javier Milei y la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei, junto a Su Santidad el Papa Francisco.



Dios bendiga al pueblo argentino.

La reunión, según el cronograma del Vaticano, iba a tener una duración de media hora, ya que Francisco tenía luego agendado un encuentro con los miembros de la Academia Pontificia para la Vida, que debió retrasar finalmente por la prolongación de su audiencia con el Presidente.

Durante el tradicional intercambio de regalos, que duró unos 10 minutos, el Presidente le obsequió al Papa una carpeta con la copia de la carta manuscrita del canciller José María Gutiérrez a Juan Bautista Alberdi acreditándolo como representante en Europa, de Mayo de 1854; un cuadro con la postal conmemorativa de la flamante santa Mama Antula que el Correo Argentino distribuyó en agosto de 2017 ocasión de su beatificación y alfajores de dulce de leche y galletitas de limón.

Francisco, en tanto, le regaló una colección de sus escritos con encuadernación en cuero rojo y detalles dorados, entre ellos las encíclicas Laudato si’ y Fratelli Tutti, y una copia del mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de este año, centrado en la inteligencia artificial. Además, le entregó al líder de La Libertad Avanza (LLA) un medallón de bronce inspirado en el Baldaquino de la Basílica de San Pedro realizado por la escultora Daniel Fusco.

