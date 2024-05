Daniel Scioli: “Si Javier Milei sigue así le van a tener que dar el premio Nobel de Economía”

Escuchar

“Si Milei sigue así le van a tener que dar el premio Nobel de Economía”, afirmó Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes del Gobierno, en diálogo con LN+. El exvicepresidente de Néstor Kirchner, dos veces gobernador de la provincia de Buenos Aires y excandidato a presidente por el Frente para la Victoria se deshizo en elogios hacia el presidente Javier Milei, recordó que su ingreso a la política fue con Carlos Menem y valoró la “generosidad política” del actual mandatario en el reciente homenaje que le realizó al colocar su busto en Casa Rosada.

El exembajador en Brasil consideró que el titular del Ejecutivo nacional es merecedor del máximo galardón mundial por la “enorme transformación de la Argentina, que en cinco meses se pone en la senda de un superávit financiero, del superávit comercial, de la baja de la inflación”. En ese sentido, afirmó que el plan de cuota simple que él mismo impulsa es uno de esos ejemplos.

“Doy una primicia porque acabo de hablar con Juan Pazo, secretario de Desarrollo Productivo, y con Pablo Lavigne, secretario de Comercio. El programa cuota simple se va a extender hasta finde año para turismo y otros rubros. Es un programa que ya tuvo 14 millones de operaciones”, apuntó Scioli, quien además subrayó que el Gobierno se ocupa de la reactivación económica e insistió en que “el programa cuota simple es un incentivo al consumo, es fundamental para los sectores productivos, para facilitar la demanda”.

El exfuncionario del gobierno de Alberto Fernández reivindicó su pasado menemista. “Todos saben que yo empecé mi carrera política como legislador en el gobierno de Carlos Menem”, expuso, en relación a su candidatura a diputado nacional en la ciudad de Buenos Aires por el Partido Justicialista (PJ) en las elecciones legislativas de 1997 en las que el PJ fue superado con claridad a nivel nacional por la Alianza y en la ciudad la derrota del PJ fue contundente: 57% de la Alianza contra el 18% del PJ. Scioli, sin embargo, logró ingresar a la Cámara baja.

“Menem fue un gran amigo que lo conocí en la adversidad”, recordó Scioli, que luego fue secretario de Deportes nombrado por Adolfo Rodríguez Saá en su breve presidencia en 2001 y confirmado por Eduardo Duhalde cuando asumió en 2002. Al año siguiente, Scioli enfrentó a su exlíder político, Menem, al acompañar a Kirchner como vicepresidente en los comicios presidenciales de 2023.

El exgobernador se defendió de las preguntas que le cuestionaron su pertenencia al peronismo y, en especial, al último gobierno. Scioli intentó diferenciarse. “Recordemos que mi vocación era participar de una PASO con quien sea. Yo estaba convencido de que ese tiempo era fundamental legitimarse con la voluntad de la gente para luego tener la independencia y autonomía política para hacer lo que hay que hacer”, dijo.

En relación a por qué no criticó en su momento al entonces ministro de Economía Sergio Massa, Scioli contestó: “Porque siempre fui un tipo prudente y responsable y yo hacía mi trabajo en Brasil”. Sobre Cristina Kirchner, expresó: “La dinámica de las cosas genera genuinamente una renovación y ella va a seguir siendo una referencia. Yo no le he faltado el respeto nunca y menos lo voy a hacer ahora”.

Scioli evitó responder si está a favor de la privatización de Aerolíneas Argentinas, contemplada en la Ley Bases que ya aprobó Diputados y se encuentra en tratamiento en el Senado, pero reivindicó que “la política más innovadora es la desregulación aerocomercial que impulsa el Presidente, sin precedentes”. “La Ley Bases ya no es solo el contenido, sino la señal que damos. Estoy absolutamente convencido de que va a ser un mayor acelerador en la recuperación real de la economía, con sectores estratégicos de la minería, energía”, apuntó.

Por último, Scioli juró que ya no tiene ambiciones políticas electorales al ser consultado si será candidato el año que viene en las legislativas: “Mi campaña política electoral terminó. El primero que lo sabe es el Presidente y Guillermo Francos”.

