El ciclón extratropical ya golpeó a Uruguay y pronostican que “el peor momento” será a la tarde: murió un joven

MONTEVIDEO.- El paso de un ciclón extratropical que podría convertirse en subtropical durante el día de hoy -y que también tiene en alerta a la costa argentina- dejó por lo menos un muerto y varios destrozos en Uruguay desde la tarde de ayer.

Un joven de 23 años falleció tras la caída de un árbol sobre su casa en Paso de la Arena ayer. Además, hubo una evacuación, voladuras de objetos y levantamientos de techos en el sureste del país según el saldo de las primeras horas de la alerta meteorológica informado por las autoridades.

Según informó el Ministerio del Interior, en el área metropolitana se registró la mayor cantidad de asistencias. Una mujer y tres menores debieron ser evacuados luego de que se les volara el techo de su hogar en Parque del Plata (Canelones).

Entre el lun-16 y el mié-18: vientos muy fuertes, intensas lluvias, bajas sensaciones térmicas y fuerte oleaje; principalmente en el Este y Sur de #Uruguay



Ayer sobre las 18, en la calle Mario Pérez esquina Lomas de Zamora en Paso de la Arena (Montevideo) una palmera cayó sobre una vivienda. Una persona logró escapar a pedir ayuda. La asistencia médica llegó al lugar y asistió a otro joven atrapado pero posteriormente constató su muerte.

Además, en las últimas horas hubo siete inspecciones; cinco asistencias por cortes de árboles; cuatro asistencias por levantamiento de techos y una intervención por voladura de objetos sueltos. En el interior se realizaron cuatro asistencias en La Paloma (Rocha) por caída de árboles.

El ciclón puede ocasionar anegaciones costeras, caída de árboles y de columnas del tendido eléctrico, voladuras de techos livianos, fuerte oleaje y marejada (avance del océano sobre localidades costeras), así como también afectaciones en embarcaciones, entre otras, advirtió Sergio Rico, director del Sistema Nacional de Emergencias.

El Instituto Nacional de Meteorología (Inumet) emitió este martes una alerta amarilla y dos alertas naranja, que se dividen por la intensidad de los vientos provocados por la aproximación de un ciclón subtropical. Las alertas se actualizaron a las 6.30 y regirán, en principio, hasta las 18.30 horas. Los vientos más fuertes se darán en la costa entre las 9 horas y las 20.30 horas, con énfasis al mediodía y se espera que ceda hacia mañana.

“Mucha gente nos hablaba de por qué no el nivel rojo... para Montevideo estamos previendo franjas de viento entre 80 y 100 km/h, en el pasado tuvimos mucho más”, dijo en diálogo con Desayunos Informales de Canal 12, y recordó que en la gran tormenta del 24 de agosto de 2005 se registraron máximos históricos de rachas de viento de 190 Km/h. ”Para nosotros ráfagas de 100 a 130 están comprendidas dentro de un nivel naranja”, enfatizó, aunque aseguró que, al no tratarse de cálculos lineales, la alerta podría cambiar en el correr de la jornada.

Sergio Rico, director del Sistema Nacional de Emergencias dijo en Primera Mañana de El Espectador que “ayer estaba la posibilidad” de una alerta roja, pero “por ahora no hay indicios que se pase a alerta roja”. De todas formas aclaró: “Todos sabemos que las condiciones meteorológicas a veces tienen variables que no las podemos controlar y pueden llegar a ocurrir o no. Por ahora seguimos con alerta naranja y con el pronóstico de que los vientos van a aumentar sus velocidades cerca del mediodía y hacia la tarde que va a ser el peor momento de esta alerta naranja, si le ponemos una hora entre las 12 del mediodía y las 18 horas”.

El Sistema Nacional de Emergencias dispuso de al menos 200 plazas para evacuados en Maldonado y Rocha, UTE puso a todas sus cuadrillas en alerta por la caída de cables, el ministro de Defensa se comunicó con los comandantes para activar el plan de contingencia y el Mides aumentó la búsqueda de personas en situación de calle para que no pernocten a la intemperie. También se suspendieron las clases presenciales en los centros educativos de Rocha y Maldonado.

Un ciclón diferente

A diferencia de lo que ocurre con un tornado o una granizada, cuya formación a veces sucede muy rápido y cuya extensión a veces es de unos escasos metros, los ciclones son sistemas que duran algunos días y se extienden por miles de kilómetros (el que impacta en Uruguay ahora tiene más de 2000 kilómetros). Eso permite conocer con cierta precisión el grado de afectación y su trayectoria.

Porque el ciclón es un sistema atmosférico en que el viento circula de manera similar a un espiral y en cuyo centro se da una muy baja presión. En el caso del hemisferio sur esa rotación es como las agujas del reloj (en el hemisferio norte es al revés). Esos vientos, de varias decenas de kilómetros por hora, se alimentan de lo que sucede en la altura de la atmósfera (a unos diez kilómetros de altura). A esa altura vuela un avión de pasajeros transatlántico.

Viento del ciclón en Punta del Este Ricardo Figueredo / El País

Uruguay está en una zona de ciclogénesis, cuenta la licenciada en Ciencias de la Atmósfera Natalia Gil, quien se graduó con una tesis en la que estudió la actividad ciclónica en el sureste de América del sur. Eso hace que sea frecuente la formación de ciclones extratropicales que causan los clásicos temporales fuertes que son más típicos en el invierno. Tan típico que, según estudió Gil, entre los años 1995 y 2014 hubo en la zona un promedio de 13 ciclones por año en los meses de junio a setiembre. Incluye, por ejemplo, al temporal del 23 y 24 de agosto de 2005 en que murieron diez personas. En cualquiera de esos 20 años nunca hubo menos de cinco ciclones y jamás se superaron los 24 por temporada invernal. Pero Gil descubrió que, por razones que todavía no están del todo claras, cada año aumentaba en 0,4 la cantidad de estos eventos meteorológicos.

El ciclón que ahora afecta a Uruguay es un poco diferente. “En este caso atípico se mueve hacia el oeste porque en altura existen condiciones diferentes a las usuales que hacen que el sistema de baja presión se mueva hacia el oeste y se quede en la región”, explica a El País Marcelo Barreiro, profesor titular de Ciencias de la Atmósfera. “Eso permite que el ciclón ‘sienta’ las aguas cálidas de la corriente de Brasil y haga su transición a un ciclón subtropical”. El agua más cálida libera más energía de la que se nutre el ciclón y eso podría darle mayor intensidad. En el caso más extremo, como sucede en las aguas más cálidas del Caribe, esa energía es tal que el viento eleva su velocidad y se convierte en huracán. Uruguay no es zona de huracanes. Pero sí está sobre una de las aguas que más se están calentando (unos dos grados en las últimas décadas), por lo cual puede que algunos ciclones extratropicales vayan a virar hacia subtropicales.