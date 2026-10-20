El consejo asesor de Meta señala “fallos recurrentes” en la moderación de contenido electoral en Brasil y EE.UU.

SAN FRANCISCO.– El consejo asesor de contenido de Meta, casa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, dijo este martes que constató “fallos recurrentes” en la moderación de sus contenidos sobre las elecciones presidenciales en Brasil y las de medio mandato en Estados Unidos.

Este organismo, que supervisa de forma independiente la moderación en las plataformas del grupo, advirtió en un comunicado que le preocupan “los fallos recurrentes en los esfuerzos de Meta por garantizar la integridad electoral”.

La justicia electoral de Brasil dio el lunes 24 horas a Meta para demostrar que aplica medidas para garantizar un trato igualitario en sus redes a las campañas de Luiz Inacio Lula da Silva y su rival, el senador Flavio Bolsonaro, a menos de una semana del balotaje. Cientos de personas protestaron frente a la oficina de la compañía en el área metropolitana de San Pablo.

"Meta no se meta", dice el cartel de la protesta contra la compañía tecnológica en San Pablo Leandro Chemalle - TheNEWS2 via ZUMA Press Wire DPA

La campaña de Lula denunció a Meta por “interferencia” en las elecciones y lo acusó de restringir sus contenidos en sus redes de Instagram y WhatsApp.

El partido del izquierdista alertó entre otras cosas sobre una “selectividad algorítmica” en la herramienta de inteligencia artificial de WhatsApp, que se negaría a generar contenido electoral de Lula pero no de Bolsonaro.

Meta negó tomar partido en los comicios. La empresa admitió fallos, como la desactivación por error de anuncios de la campaña de Lula, pero los atribuyó a “incidentes” técnicos que no afectaron solo a Brasil.

Según el consejo asesor de contenido de Meta, los errores identificados fueron a menudo casos de “exceso de aplicación de las normas que reprime el discurso político y una subaplicación que socava la integridad del proceso electoral”, indicó este organismo.

El organismo registró “la eliminación de cuentas de militantes políticos durante manifestaciones en Estados Unidos, antes de las elecciones de medio mandato” y “restricciones técnicas que afectaron las cuentas de un candidato presidencial en Brasil, lo que dio lugar a acusaciones de injerencia electoral”.

Las caras de Donald Trump y del CEO de Meta, Mark Zuckerberg, en la protesta del lunes contra la intromisión en la campaña NELSON ALMEIDA - AFP

“Está claro que Meta debe hacer más para garantizar que sus prácticas de moderación durante los comicios sean transparentes y coherentes”, advirtió.

Medidas integrales

Tras el ultimátum y las protestas, Meta dijo este martes haber cumplido la orden del tribunal electoral de Brasil de otorgar un trato igualitario a los candidatos.

Meta indicó que había “completado la implementación de medidas para cumplir la directiva del tribunal electoral”. Y añadió que las restricciones ordenadas por el tribunal “no afectan a las publicaciones orgánicas”.

Meta señaló que ha aplicado medidas integrales para garantizar el cumplimiento de las normas sobre publicidad electoral y salvaguardar la integridad del proceso democrático del país. También afirmó que implementó un sistema específico de revisión humana, en el que cualquier bloqueo o limitación automática aplicada a cuentas de anuncios de campaña presidencial debe someterse a una evaluación manual en un plazo de dos horas.

Lula saluda a sus seguidores durante un mitin de campaña en Porto Alegre, el lunes 19 SILVIO AVILA - AFP

Tatiana Cochlar, vocera del tribunal electoral, confirmó que se recibió la respuesta de Meta y añadió que se esperaba que representantes de la empresa y de los dos equipos de las campañas presidenciales se reunieran con un juez en Brasilia para analizar la situación.

Bolsonaro obtuvo la mayor cantidad de votos en la primera vuelta de las elecciones el 4 de octubre, con 47% frente al 45% de Lula, y encuestas y analistas sugieren que será una contienda reñida hasta el último minuto.

El caso en Brasil refleja precedentes en Europa, donde el aparato estatal también intervino. En Alemania, un fallo judicial de 2019 obligó a Facebook a restablecer una página política bloqueada para proteger la igualdad política.

Cinco años después, Rumania anuló su elección presidencial después de que redes ocultas de bots en TikTok impulsaran a un candidato prorruso. Posteriormente, el país europeo aprobó leyes que exigen códigos de seguimiento en los mensajes políticos en redes sociales.

En otra polémica en Estados Unidos, el grupo dirigido por Mark Zuckerberg pidió el lunes disculpas a través de su vocero Andy Stone.

Agencias AFP y AP