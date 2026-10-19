Balotaje de las Elecciones Brasil 2026, EN VIVO: las últimas noticias sobre los comicios hoy

Desde el comienzo del cara a cara, ambos candidatos tuvieron intercambios. Uno de los más llamativos se dio por las acusaciones que se hicieron respecto a investigaciones judiciales contra familiares: por un lado, Lula se refirió a la condena a cuatro años de cárcel de Eduardo Bolsonaro -hermano de Flavio y quien está refugiado en Washington- y, por el otro, el candidato opositor mencionó las denuncias contra Lulinha, hijo del actual presidente, por presunto tráfico de influencias.

En esta línea, Lula arremetió contra Bolsonaro y declaró: “Ustedes están en los Estados Unidos tramando contra Brasil”. Luego, insistió en la condena a Eduardo Bolsonaro y a los vínculos de su familia con el presidente norteamericano Donald Trump.