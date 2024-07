El día que Francia se convirtió en Italia: Macron encara una negociación inédita tras las elecciones

Escuchar

PARÍS.- En vez de amanecer el lunes con un país dominado por la extrema derecha, Francia se despertó convirtiéndose en Italia, un país donde solo una laboriosa negociación parlamentaria podría originar un gobierno con una coalición viable.

En las elecciones legislativas, Francia le dijo no a la Reunión Nacional, el partido antinmigración de Marine Le Pen, en otra demostración de su arraigada resistencia a las aventuras nacionalistas. Votó por el resurgimiento de la izquierda para que obtuviera un primer lugar que está lejos de darle poder, y desplazó el corazón político del país de una presidencia todopoderosa al Parlamento.

Con los Juegos Olímpicos de París a punto de inaugurarse en menos de tres semanas, y el éxodo de agosto a las playas o las montañas como una característica sagrada de la vida francesa, las conversaciones para formar un gobierno podrían alargarse hasta el otoño, cuando Francia necesitará aprobar un presupuesto. Las elecciones, que podrían haber provocado un giro, han generado un estancamiento.

El Nuevo Frente Popular, una coalición de izquierda emergente, aunque díscola, quedó en primer lugar con unos 180 escaños en la Asamblea Nacional y de inmediato le exigió al presidente Emmanuel Macron que le pidiera formar gobierno, afirmando que presentaría su elección de primer ministro la próxima semana.

Esta exigencia ignoró varias cosas. Según la Constitución, Macron es quien elige al primer ministro. En la Asamblea Nacional de 577 escaños, al Nuevo Frente Popular le faltan unos 100 escaños para tener una mayoría viable. No fue el proyecto de la alianza de izquierda lo que le hizo ganar todos sus escaños, sino una combinación de eso y la decisión de los centristas y la izquierda de formar un “frente republicano” de unidad contra la Reunión Nacional en la segunda vuelta de las elecciones.

A pesar de eso, Jean-Luc Mélenchon, el combativo líder de izquierda, afirmó que no negociará con posibles socios de coalición, ni cambiará una sola frase del proyecto de la izquierda.

Nada de esto auguraba que se podría disipar la espesa niebla con la que la “clarificación” de las elecciones anticipadas de Macron ha envuelto a París.

Francia, con su sistema semipresidencialista, no tiene una cultura de compromiso para formar coaliciones. “No sabemos nada de eso, somos una nación de aspirantes a Napoleón”, sentenció la politóloga Nicole Bacharan.

Distintas visiones

Ahora, los Napoleones tendrán que aguantar el meollo de una minuciosa negociación sobre un programa acordado entre partidos con visiones muy distintas de lo que deben ser las prioridades nacionales.

Por ejemplo, el Nuevo Frente Popular quiere rebajar la edad de jubilación de 64 a 60 años, un año después de que Macron la aumentara de 62 a 64 tras una dura batalla. Macron quiere darle prioridad al recorte del déficit presupuestario; el Nuevo Frente Popular quiere aumentar el salario mínimo y congelar los precios de la electricidad y el gas. A principios de año, el gobierno de Macron aprobó una ley de inmigración que endurece las normas que permiten a los extranjeros trabajar, vivir y estudiar en Francia. La izquierda ha prometido que logrará que el proceso de asilo sea más generoso.

La división de la Asamblea Nacional en tres grandes bloques de izquierda, centro y derecha no ofrece una base inmediata para una coalición que funcione.

El bloque centrista de Macron tiene unos 160 legisladores, un declive comparado a los 250 que solía tener, y la Reunión Nacional y sus aliados tienen unos 140, un incremento en comparación con los 89 previos. Francia, una vez más, evitó que la extrema derecha obtuviera el poder, pero no detuvo su ascenso, impulsado por la ira ante la inmigración y el aumento del costo de la vida.

Después de una reunión que sostuvo el lunes con el primer ministro Gabriel Attal, Macron afirmó que le había pedido que permaneciera en el cargo “por el momento” para “garantizar la estabilidad del país”. Attal, que solía ser uno de los favoritos de Macron, había presentado su dimisión.

Attal se ha desvinculado de Macron, con la aparente intención de unirse a la contienda para sucederlo en 2027. En un mordaz discurso que pronunció el domingo por la noche, dijo: “Yo no elegí esta disolución” de la Asamblea Nacional. Y prosiguió: “Esta noche comienza una nueva era. A partir de mañana, el centro de gravedad del poder estará, por voluntad del pueblo francés, más que nunca en manos del Parlamento”.

Fue un reproche muy directo hacia Macron por su estilo de gobierno altamente personalizado y vertical, generalmente desdeñoso con la Asamblea Nacional, en especial proveniente de un antiguo discípulo.

Macron, cuyo mandato está limitado y debe abandonar el cargo en 2027, ha guardado silencio durante los últimos días, algo poco habitual. Aunque su partido perdió un tercio de sus escaños, las elecciones no fueron la debacle que se esperaba para él. Se libró de la humillación y demostró que una gran victoria de la Reunión Nacional en el Parlamento Europeo no conduciría inevitablemente a lo mismo en unas elecciones nacionales. No fue poca cosa.

Ahora se espera que se tome su tiempo consultando a los distintos partidos de un centro ampliado para explorar cualquier posibilidad de coalición. “Calma” era la orden del día que salía del palacio del Elíseo, sede de la presidencia.

Hay dos puntos innegociables para el presidente: gobernar junto con la Reunión Nacional, cuyo joven líder Jordan Bardella aspiraba a convertirse en primer ministro, y con el partido de extrema izquierda Francia Insumisa de Mélenchon, al que Macron ha acusado de antisemitismo. Intentará convencer a la izquierda moderada, incluidos los socialistas y los Verdes, así como a los conservadores de la corriente principal, para que se unan en una coalición.

El miércoles, Macron estará en Washington para la cumbre de la OTAN. Este será un medio para demostrar que su autoridad en el escenario internacional, un coto tradicional de los presidentes franceses, no ha disminuido y que el compromiso francés de apoyar a Ucrania no vacilará en un momento en el que la incertidumbre política estadounidense es enorme.

Si la salud de Biden es la comidilla de Washington, la manera de Macron de ejercer el poder es la de París. ¿Se verá obligado a corregir su rumbo para la “nueva era” de Attal, centrada en el Parlamento?

Cambio fundamental

“Hoy”, dijo Raphaël Glucksmann, un destacado socialista, “ponemos fin a la fase Júpiter de la Quinta República”.

Macron utilizó la palabra “jupiteriano” en 2016, antes de convertirse en presidente, para describir su estrategia de gobierno. Un poderoso portador de una autoridad casi divina era más atractivo para los franceses, reflexionó, que la presidencia “normal” de François Hollande. Los franceses, sugirió, son proclives a los misterios de la gran autoridad.

Hasta cierto punto, parece haber tenido razón si se toman en cuenta los siete años de su gobierno.

“Estamos en una asamblea dividida, así que tenemos que comportarnos como adultos”, dijo Glucksmann, quien dirigió una exitosa campaña del Partido Socialista para las elecciones al Parlamento Europeo del mes pasado. “Eso significa que vamos a tener que hablar, dialogar y aceptar que la Asamblea Nacional se convierta en el corazón del poder”. Lo describió como “un cambio fundamental en la cultura política”.

Se calcula que Francia Insumisa cuenta con unos 75 de los 180 escaños del Nuevo Frente Popular, los socialistas con unos 65, los Verdes con unos 33 y los comunistas con menos de 10. Mantener unida la alianza será arduo, como muestran los comentarios de Glucksmann.

En teoría, como un político moderado que está acostumbrado a crear coaliciones en el Parlamento Europeo, Glucksmann podría ser candidato a primer ministro de una coalición que incluya a los socialistas, los Verdes, los comunistas, el bloque centrista de Macron y unos 60 legisladores conservadores de la corriente dominante de los Republicanos.

Pero, por supuesto, el enfoque y las creencias de Glucksmann chocan con las de Mélenchon, quien rechaza el diálogo con posibles socios, y también chocan con las de Macron.

Las concesiones no están disponibles, al menos de momento.

No hay manera fácil de salir de la niebla francesa postelectoral, incluso cuando la llama olímpica está a punto de llegar a la capital francesa el 14 de julio, día de la toma de la Bastilla, cuando Francia conmemora su Revolución y la decapitación de su monarca.

The New York Times