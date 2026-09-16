El difícil momento de Barack y Michelle Obama por la pérdida de una querida integrante de su familia

Son días difíciles para Barack y Michelle Obama. El martes 15 de septiembre murió Sunny, la perrita de agua portuguesa que los acompañó durante 13 años y que supo conquistar a toda la Casa Blanca. El expresidente de los Estados Unidos fue el encargado de comunicar la triste noticia. A través de un posteo en conjunto con su esposa, le dedicó un emotivo mensaje a su mascota y compartió postales para recordar algunos de sus momentos más especiales que compartieron en familia.

“Ayer perdimos a un miembro muy querido de nuestra familia”, expresó Obama este miércoles en su cuenta de Instagram y X. “Recibimos a Sunny al comienzo de nuestro segundo mandato en la Casa Blanca y todos nosotros —incluido nuestro primer perro, Bo— nos enamoramos de ella de inmediato”, siguió.

Murió Sunny, la perra de Barack y Michelle Obama (Foto: Instagram @barackobama)

Admitió que les “costaba seguirle el ritmo” a Sunny, porque era “una fuerza de la naturaleza”, atlética y dueña de una “energía inagotable”: “Saltaba por encima de los arbustos del jardín sur como si no estuvieran allí, persiguiendo ardillas, pájaros y cualquier otra cosa que se moviera”.

En este sentido, admitió que mientras que a Bo, su perro de agua portugués fallecido hace cinco años de un cáncer, lo conquistaban con una recompensa, Sunny era más exigente: “Prefería que corriéramos con ella, que nos revolcáramos por el suelo al lado suyo o que le rascáramos la panza tanto tiempo como estuviéramos dispuestos a hacerlo”.

El expresidente de los Estados Unidos le dedicó un emotivo posteo a su mascota (Foto: Instagram @barackobama)

“Amaba a nuestras hijas, incluso cuando la molestaban mientras dormía la siesta. Quería mucho a nuestro equipo y a menudo los seguía a todas partes, ayudándolos en su trabajo. Protegía ferozmente a Bo, porque percibía, con razón, que él no siempre estaba tan alerta y atento como ella. Tenía sus excentricidades: salvo a Bo, prefería a las personas antes que a los perros; bebía agua de forma ruidosa y desordenada y, a pesar de ser una perra de agua portuguesa, odiaba mojarse”, escribió el expresidente.

Sunny llegó a la Casa Blanca durante el segundo mandato de Obama (Foto: Instagram @barackobama)

“Pero para nuestra familia, ella era prácticamente perfecta. Durante trece años estuvo a nuestro lado, siempre leal, siempre cariñosa, siempre lista para una aventura, y conservando su vitalidad y belleza hasta el final de sus días. La vamos a extrañar mucho y nos gusta imaginar que ahora está con su hermano mayor, asegurándose de que él esté bien”, sentenció.

Sus palabras estuvieron acompañadas por varias fotos de la perra de agua portuguesa, tanto en la playa como en distintos rincones de la Casa Blanca. Incluso eligió una postal del día que el papa Francisco la acarició durante su visita a Washington en 2015.

Sunny junto al Papa Francisco (Foto: Instagram @barackobama)

Esta es la segunda pérdida canina que afronta la expareja presidencial y sus hijas Malia y Sasha. Su perro Bo, que fue un regalo para la familia de parte del exsenador Edward Kennedy, murió el 8 de mayo de 2021 a los 12 años. Tal y como lo hizo ahora, en aquella ocasión Obama despidió a su mascota en sus redes sociales con varias fotos, incluida una de ambos corriendo por un pasillo de la residencia presidencial y escribió un emotivo texto.

El 8 de mayo de 2021, Obama despidió a Bo su perro de agua portugés fallecido a los 12 años como concencuencia de un cáncer (Foto: Instagram @barackobama)

“Hoy nuestra familia perdió a un verdadero amigo y a un compañero leal. Durante más de una década, Bo fue una presencia constante y amable en nuestras vidas. Se alegraba de vernos tanto en los días buenos como en los malos, y en todos los demás también. Toleraba todo el ajetreo que conllevaba vivir en la Casa Blanca. Tenía un ladrido imponente, pero no mordía. Le encantaba saltar a la piscina en verano, se mostraba imperturbable ante los niños, vivía pendiente de las sobras de la mesa y llevaba un pelaje magnífico. Fue exactamente lo que necesitábamos y más de lo que jamás hubiéramos imaginado. Lo vamos a extrañar mucho”, expresó en sus redes sociales en aquel momento.