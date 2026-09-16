El FBI anunció que capturó en Venezuela al décimo fugitivo de la lista de más buscados del mundo

El director del FBI, Kash Patel, anunció este martes que, con una detención concretada el último fin de semana en Venezuela, la agencia alcanzó las diez capturas de fugitivos incluidos en su lista de los más buscados durante su gestión, en el segundo mandato del presidente Donald Trump. El último detenido es Aníbal Alexander Canelón Aguirre, acusado de encabezar una organización internacional que robaba para financiar al Tren de Aragua.

Patel aseguró que el fugitivo llevaba años prófugo y se encuentra camino a Estados Unidos. Si bien no reveló su nombre durante la audiencia, el FBI había informado previamente a Fox News Digital que la décima captura correspondía a Canelón Aguirre.

El director del FBI anunció que capturaron a un fugitivo más de los incluidos en la lista de los 10 más buscados

El anuncio se produjo en el marco de su comparecencia ante el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos. El presidente del organismo, el senador republicano por Iowa Chuck Grassley, elogió durante su intervención inicial la labor de la entidad por la detención de nueve fugitivos incluidos en ese registro. Al tomar la palabra, Patel corrigió esa cifra.

“Señor presidente, estoy orgulloso de anunciar hoy -y lamento corregirlo- que no hemos capturado a nueve de la lista de los diez más buscados: hemos capturado a diez”, expresó. “Este último fin de semana capturamos a un delincuente que figuraba en nuestra lista de los más buscados y que llevaba años prófugo. Ha sido capturado y está en camino a Estados Unidos. Son diez de diez. Nadie en la historia del FBI había logrado eso”, sostuvo.

El venezolano Aníbal Alexander Canelón Aguirre fue incorporado el 12 de marzo de 2026 a la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI FBI

Tal como informó LA NACION en marzo, Canelón Aguirre había sido incorporado a la lista de los diez fugitivos más buscados el 12 de marzo de 2026, por su presunto papel como líder de una organización criminal que operaba dentro y fuera de Estados Unidos. El Tribunal Federal del Distrito de Nebraska, en Omaha, había emitido una orden de arresto en su contra el 9 de diciembre de 2025.

Entre las acusaciones figuran conspiración para cometer fraude bancario, y para perpetrar robos a entidades financieras y dañar sistemas informáticos protegidos, lavado de dinero y apoyo material a organizaciones terroristas. Según la investigación, el venezolano habría dirigido una estructura internacional que enviaba grupos a territorio estadounidense para robar dólares de instituciones financieras.

El venezolano habría liderado una estructura internacional dedicada a enviar grupos a territorio estadounidense con el objetivo de robar millones de dólares de instituciones financieras BRANDON BELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Desde al menos enero de 2024, Canelón Aguirre y sus cómplices habrían realizado ataques conocidos como “jackpotting”. La modalidad consiste en instalar programas maliciosos en cajeros automáticos para forzar la entrega de efectivo sin necesidad de una cuenta bancaria asociada. Luego, el dinero sería canalizado a través de una red de lavado para dificultar su rastreo.

El agente especial a cargo de la oficina del FBI en Omaha, Eugene Kowel, había señalado que el sospechoso sería el desarrollador del software utilizado contra cientos de instituciones financieras estadounidenses. “Cuando el malware se instala en los cajeros automáticos, pueden dispensar grandes cantidades de dinero que no están vinculadas a ninguna cuenta individual”, explicó.

El director del FBI, Kash Patel, compareció ante el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos Tom Brenner - FR117851 AP

De acuerdo con el FBI, los fondos obtenidos mediante estas operaciones servirían para sostener las actividades del Tren de Aragua, organización originaria de Venezuela con presencia en Estados Unidos y varios países de América Latina. Kowel sostuvo que el dinero robado se utiliza para financiar “numerosas actividades criminales, incluyendo tráfico de drogas, trata de personas, tráfico de armas y delitos violentos”.

Durante su comparecencia, Patel también destacó lo que presentó como avances de la administración Trump en materia de seguridad. Afirmó que, según el Informe Uniforme sobre Delitos, en 2025 Estados Unidos registró la mayor reducción del número de asesinatos de su historia. Además, aseguró que este año los homicidios disminuyeron un 50% en Memphis, “la ciudad que tenía la tasa de homicidios per cápita más alta del país”, y que Washington se encamina a registrar sus cifras más bajas desde 1990.