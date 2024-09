El duro testimonio de una de las jóvenes que denunció por abuso sexual al jugador del Valencia Rafa Mir

Escuchar

El jugador del Valencia CF Rafa Mir fue detenido el martes por la Guardia Civil española tras ser denunciado por abuso sexual por dos mujeres que habían estado en el domicilio del futbolista el pasado domingo. Tras prestar declaración ante un juez este miércoles, el Juzgado de Instrucción número 8 del municipio de Lliria le otorgó la libertad con cargos al deportista de 27 años. Inmediatamente después, se conoció el testimonio que una de las víctimas dio ante la Justicia local.

Según reconstruyó el diario español El Mundo, los supuestos abusos de Mir hacia las jóvenes -de entre 21 y 25 años- comenzaron luego de que el delantero las conociera en una discoteca valenciana. A las siete de la mañana, el jugador invitó a ambas muchachas a una fiesta privada en su casa, ubicada en el exclusivo vecindario Torre en Conill. Tras aceptar la invitación, las jóvenes abordaron un taxi en compañía del joven nacido en Cartagena, España.

Una vez dentro del vehículo, de acuerdo con el informe de Guardia Civil, Mir empezó a “tocar la vagina” de una de las denunciantes, que admitió sentirse “violentada”, pidió al taxista que detuviera el coche y atinó incluso a cambiarse al asiento del acompañante. Luego de aquel episodio, el automóvil estacionó a metros del domicilio del futbolista, que era esperado por algunos de sus amigos. Las mujeres bajaron el vehículo y ingresaron a la casa.

Dentro del inmueble, una de las jóvenes admitió ante la Justicia haber tenido relaciones sexuales con el denunciado, actividad que tuvo una duración de 15 minutos y durante la cual no utilizaron preservativo. Consumado el acto, Mir intentó ingresar con la segunda muchacha a uno de los baños de la vivienda. Esto provocó una pequeña discusión entre las amigas -según el expediente, una le reclamaba a la otra que fuera a tener relaciones con el jugador después de ella-.

Sin embargo, la víctima del abuso sostuvo en su declaración que Mir “la introdujo en el baño, cerró la puerta y puso el pestillo para que no pudiera salir” . En reiteradas ocasiones, la muchacha le pidió al futbolista del Valencia que la dejara salir. El jugador no tuvo intenciones de cumplir con esta petición, precisa El Mundo. Por el contrario, “la sentó encima de un lavamanos y procedió a introducirle los dedos en la vagina sin quitarle la falda pantalón”.

Una vez más, la muchacha le imploró que la dejara salir porque “su padre estaba en la puerta”. Sin embargo, como figura en el expediente, el jugador hizo caso omiso y continuó realizándole “tocamientos por todo el cuerpo”. “Me agarró de la cara y del brazo y me decía ‘bésame’ y otras cosas que no recuerdo porque me encontraba en estado de shock”, precisó la mujer. Fue entonces que la muchacha tomó coraje, empujó al jugador y escapó del baño.

A continuación, ambas denunciantes tuvieron un breve intercambio verbal con Mir. Durante la discusión, una de ellas dijo haber sido agredida físicamente por un amigo de Mir. Si bien fue específica sobre el tipo de agresión, afirmó haber sufrido lesiones en el labio. Finalmente, las mujeres fueron expulsadas de la vivienda semidesnudas. Un vecino alertó a la Policía Local y a los responsables de seguridad de la urbanización respecto de lo que había sucedido.

El titular del juzgado de Instrucción número 8 de Liria, dirigirá ahora una investigación sobre la denuncia para determinar si hay pruebas suficientes para que Mir sea finalmente juzgado o si el caso debe archivarse. El abogado de Mir, Jaime Campaner, asegura que ambas relaciones sexuales fueron consentidas.

El futbolista deberá comparecer periódicamente ante el tribunal y no podrá salir del país mientras la investigación siga abierta. Al mismo tiempo se le impuso una orden de alejamiento. No podrá aproximarse a menos de 500 metros de la víctima y tampoco podrá entablar ningún tipo de comunicación con ella. Se le dictó también una medida cautelar a uno de los amigos de Mir, un futbolista de la tercera división española, acusado de golpear a una de las dos jóvenes.

Luego de que la prensa reportase el arresto del futbolista, el club emitió un breve comunicado en el que señaló es “conocedor de dicha detención” y apuntó que colaboraría con las autoridades. “A falta de detalles sobre la misma, por el momento únicamente puede manifestar que colaborará en todo aquello que la justicia pudiera requerir”, añadió en el comunicado. Mir se incorporó a las files del Valencia esta temporada cedido por el Sevilla.

Con información de Europa Press

