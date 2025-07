Con más de 1000 argentinos presentes y un fuerte operativo de seguridad, arranca el Jubileo de la Juventud en Roma

ROMA.- Calor y humedad, seguidos de repentinos chaparrones violentos, no logran detener el entusiasmo de los cientos de miles de “papa-boys” que ya invaden Roma para participar del Jubileo de los Jóvenes, que comenzó este lunes.

Medio millón de jóvenes de 146 países —entre ellos más de 1000 argentinos— se inscribieron para este megaevento católico, parte del Año Santo convocado por el papa Francisco para 2025. La celebración culminará este fin de semana con una gran vigilia en la explanada de Tor Vergata, en las afueras de Roma, y una misa presidida por el papa León XIV.

El entusiasmo es palpable en la estación Termini, en líneas de subte y en los lugares más emblemáticos de la ciudad eterna, donde se ven grupos con banderas que, con sus acreditaciones al cuello y mochilas al hombro, van y vienen, felices. “Hoy arrancamos con las inscripciones y las acreditaciones, empieza a llegar más gente y empezamos a acomodarnos... Por eso este lunes es más bien un día libre, recién mañana comienzan los eventos particulares y algunos nos estamos encontrando en lugares históricos… Es tremendo, vamos recorriendo con banderas, gritamos, cantamos, compartimos con jóvenes de otros países”, contó a LA NACION Nahuel Berbere, psicopedagogo y psicólogo de 28 años que es el coordinador de la Pastoral Juvenil Nacional, que con un grupito aprovechó para visitar el Coliseo, uno de los símbolos de Roma.

Nahuel Berbere, coordinador de la Pastoral Juvenil Nacional, junto al Padre Mario Roldán, Marcos, Ana, Mica y Tobías de la diócesis de Mercedes Luján, el padre Matías Micucci, de Trenque Lauquen y Juliana y Arline de Paraná Gentileza

“De Argentina somos más de mil jóvenes provenientes de diócesis, movimientos y comunidades de todo el país. Casi doscientos estamos alojados en la Iglesia Argentina, aunque somos muchos más, distribuidos en distintas zonas, algunos en la Feria de Roma, otros en congregaciones, escuelas o gimnasios que han sido puestos a disposición”, agregó. En la Iglesia Argentina también están parando Rocío Padilla, su compañera en la coordinación, los obispos responsables de la Pastoral de Juventud Nacional (PJN), monseñor Alejandro Pardo (auxiliar de Buenos Aires) y monseñor Alejandro Musolino (auxiliar de Córdoba) y el padre Mario Roldán, sacerdote de Mercedes Luján que es asesor de la PJN.

Todos ellos se reunirán este martes en la Iglesia Argentina de Roma, ubicada en el viale Regina Margherita, para un momento de adoración al Santísimo. Luego, en un evento que seguramente será muy emotivo, peregrinarán hacia la Puerta Santa de la basílica de Santa María la Mayor, donde rezarán en la tumba de Francisco y compartirán una misa nacional.

“Yo tuve la gracia de poder conocer y saludar al papa Francisco el año pasado en una audiencia porque fui uno de los dos referentes de un Congreso Internacional de jóvenes que hubo en Roma y fue un hermoso momento. Ahora con León XIV va a ser otra experiencia”, comentó Berbere, que admitió que ayer ya vivió una gran emoción al asistir a la oración mariana del Angelus del nuevo Pontífice en la Plaza de San Pedro.

Entonces tuvo la oportunidad de encontrarse con el padre Jorge Reinaudo y los cantantes Pablo Martínez y Aldana Canale, compatriotas que también están en Roma participando del “Jubileo de los Influencers”. Se trata de un evento paralelo, sin precedente, organizado por el monseñor entrerriano Lucio Ruiz, número dos del Dicasterio para la Comunicación, dedicado justamente al fenómeno de los influencers católicos: curas y laicos (la mitad, mujeres) que utilizan las redes sociales, comenzando por Tik Tok, para dar a conocer a Cristo y al Evangelio.

Ayer antes del Angelus de León, Berbere junto a Pablo Martínez, Aldana Canale y el padre Jorge Reinaudo, que participan del Jubileo de los misioneros digitales e influencers católicos

En una Roma con temperaturas insoportables y casi vacía de romanos —la mayoría se ha ido de vacaciones—, este martes por la noche los 500.000 jóvenes inscritos en el Jubileo asistirán a la misa de apertura y bienvenida, que se celebrará en la Plaza de San Pedro y será presidida por el arzobispo italiano Rino Fisichella, pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización. Fisichella ha sido el principal organizador de este evento que revolucionará la capital, donde las 300 parroquias locales han abierto sus puertas para recibir a los jóvenes. Además, la comuna ha desplegado un plan de seguridad que incluye a 4000 agentes y miles de voluntarios.

Durante la semana, los “papa-boys” —término acuñado durante el Jubileo de los Jóvenes del año 2000, cuando dos millones de jóvenes invadieron Roma en tiempos de Juan Pablo II— participarán en diversos eventos, debates, charlas y espectáculos. El viernes será la jornada de la penitencia y el emblemático Circo Máximo, habitualmente escenario de recitales, se transformará en un inmenso confesionario al aire libre, donde los jóvenes podrán confesarse en todos los idiomas.

Aunque la cita más esperada es la vigilia del sábado en Tor Vergata y la misa del día siguiente, tras un acampe, en el mismo lugar, que presidirá León XIV.

Los obreros dan los últimos toques al altar antes del Jubileo de la Juventud, donde se espera que más de 500.000 personas de 146 países este fin de semana celebren una vigilia, acampen y asistan a una misa papal en la explanada de Tor Vergata, en Roma, el lunes 28 de julio de 2025 Gregorio Borgia - AP

De cara a este primer gran evento masivo, que podría reunir a un millón de personas, el primer Papa estadounidense —peruano de adopción— recibió este lunes en audiencia a una delegación de jóvenes peruanos. “Al verlos a ustedes, pienso también en sus familias y en tantas personas de sus comunidades parroquiales que seguramente los han ayudado, con grandes sacrificios y esfuerzos, para hacer posible este viaje tan esperado”, les dijo el Pontífice, consciente del alto costo que implica cruzar el océano desde América Latina. En este contexto, les pidió transmitir esta experiencia única a quienes quedaron en su patria.

“Queridos jóvenes, quisiera que todo lo que vivan durante estas jornadas lo conserven siempre en sus corazones, pero que no lo guarden solo para ustedes. Eso es muy importante: lo que van a experimentar aquí, que no sea solo para uno mismo. Tenemos que aprender a compartir. Por favor, que todo esto no quede solo como un recuerdo, unas bonitas fotos o algo del pasado”, expresó.

“Quisiera que, cuando regresen a Perú, inunden esas tierras con la alegría y la fuerza del Evangelio, con la Buena Nueva de Jesucristo. Que todas las personas con las que se encuentren puedan ver en ustedes el rostro de Cristo que ama y se entrega, que sigue presente en cada bautizado. Por eso, amen y sirvan gratuitamente, en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo escondido, porque han experimentado el gozo de ser amados primero y porque todo lo han recibido gratuitamente de nuestro Padre Dios”, exhortó.

“Las mochilas que los acompañarán durante estos días, llevando solo lo esencial, son el signo de la misión que hoy el Papa les encomienda: sean misioneros allí donde vayan, sean transparencia de la presencia del Señor, como lo fueron nuestros queridos santos peruanos. Ustedes saben que el papa Francisco siempre hablaba del Perú como ‘tierra ensantada’, llena de santos, no solo del pasado, sino también santos de hoy y mañana”, concluyó.