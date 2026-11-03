El escándalo de un banco digital ligado al presidente amenaza la reputación de Paraguay como polo de inversiones

ASUNCIÓN.– El presidente de Paraguay, Santiago Peña, despidió al presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, luego de que éste anunciara la intervención del Ueno Bank, una entidad digital con estrechos vínculos con el mandatario, que dejó a sus ahorristas sin acceso inmediato a su dinero.

El Banco Central indicó en un comunicado que dio inicio al procedimiento de resolución -que permite actuar cuando una entidad financiera atraviesa una situación grave que pone en riesgo su estabilidad o capacidad operativa- tras constatar una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del 50% del mínimo requerido.

“La medida busca atender su situación de manera ordenada, proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero”, explicó el Banco Central.

Peña dijo en X que pidió la renuncia de Carvallo y acordó con los titulares de ambas cámaras del Congreso el tratamiento de un proyecto de ley para iniciar el pago inmediato a los ahorristas y garantizar la devolución de los fondos públicos que administraba el banco.

Santiago Peña junto a Javier Milei durante el arribo a un evento al margen de la ONU Presidencia

El caso está poniendo en máxima tensión al gobierno de Peña y amenaza la reputación que permitió a Paraguay ser ​uno de ⁠los destinos emergentes ⁠de América del Sur para el capital extranjero, gran parte del cual proviene de Brasil.

Tanto el Banco Central como Carvallo, que presidió ​la entidad financiera digital de rápido crecimiento hasta agosto de 2023, han estado bajo presión los últimos meses debido a la forma en que supervisaron la entidad.

Los locales del banco amanecieron cerrados y muchos clientes, entre ellos varios jubilados que reciben sus asignaciones a través de Ueno, se concentraron preocupados frente a sus puertas.

“Estamos reclamando, como todos, una plata que tenemos aquí en el banco Ueno”, dijo Manuel Cáceres en una sucursal de la localidad de ​Ñemby. “Lastimosamente muchísima gente como yo está pasando una mañana así”.

La entidad responde por “casi el 10% del sistema bancario” paraguayo, por lo que su intervención “afecta directamente e inmediatamente a todos los ahorristas que tienen dinero en esta entidad”, explicó el economista Luis Rojas.

La sede central el Ueno Bank, en Asunción Jorge Saenz - AP

El anuncio supone un nuevo capítulo de un escándalo que ha salpicado a Peña desde que llegó a la presidencia paraguaya en agosto de 2023. El mandatario ha enfrentado críticas por haber sido accionista de Ueno Holding, vinculado al grupo propietario de Ueno Bank, y mantenido sus vínculos empresariales hasta marzo de 2025.

Asimismo, poco después de asumir el cargo Peña nombró a Carvallo, quien entonces era el máximo responsable de Ueno Bank, para dirigir el Banco Central, una decisión que los críticos han denunciado como un conflicto de intereses.

Vínculos con el poder

“Es un caso muy importante porque es una entidad que creció mucho y muy vinculada al poder político, al gobierno, en muy poco tiempo. Hubo mucha flexibilidad en normas financieras, normas bancarias para que esta entidad pueda expandirse de una manera muy acelerada”, dijo Rojas. “Se cometieron, o se pasó por encima, de ciertas regulaciones bancarias, financieras y ciertos privilegios. Muchos fondos públicos, por ejemplo, fueron a esta entidad”.

Carvallo declaró más temprano este martes que permanecería en el cargo mientras se llevaba a cabo el proceso de resolución, pero ⁠finalmente envió el documento con su dimisión al Congreso.

Agentes de la policía custodian la sede central del Ueno Bank, intervenido por insolvencia Jorge Saenz - AP

“Dar un paso al costado creo que es una contribución para aminorar los ruidos y permitir que el Banco Central ‌del Paraguay y mis colegas (...) puedan desarrollar su trabajo sin la interferencia de las discusiones de carácter político, mediático”, declaró.

Ueno pertenece mayoritariamente al local Grupo Vázquez, tiene cerca de 3 millones de clientes y administra unos 850 millones de dólares de fondos públicos. En marzo se convirtió en el único banco local con títulos negociados en los mercados globales tras emitir bonos por 350 millones de dólares con vencimiento en 2031.

Carvallo dijo que los primeros hallazgos que derivaron en el procedimiento fueron los créditos vinculados a empresas del grupo que controla la entidad. Estos hechos desencadenaron otras situaciones como el deterioro ‌de los indicadores de liquidez, agregó.

Tras el anuncio sobre la intervención, la fiscalía dijo que ordenó la detención de ocho personas vinculadas al banco, ⁠entre ellas la de su CEO, Miguel Vázquez.

La sede central del Ueno Bank, en Asunción Jorge Saenz - AP

El Banco ‌Central dijo que los depositantes tendrán asegurado el pago de hasta 75 sueldos mínimos (unos 39.000 dólares) previsto en la ley ⁠de garantía de depósitos y que el pago a los jubilados también estaba garantizado.

Las autoridades dijeron ⁠que no existe un riesgo de contagio a otras entidades. “Este es un caso particular de una entidad, no del sistema financiero nacional, y quienes sean responsables deberán responder ante la Justicia, sin excepciones y sin privilegios”, dijo Peña en X.

La supervisión a Ueno estuvo bajo escrutinio los últimos meses, en los que varios miembros del Senado pidieron la remoción de la ‌cúpula del Banco Central tras rechazar un informe sobre la entidad ​que consideraron incompleto.

La decisión sobre el procedimiento se conoció un día después de una inusual declaración del vicepresidente, Pedro Alliana, quien manifestó preocupación por la concentración y la vulnerabilidad de los fondos públicos depositados en Ueno y urgió a Peña a ocuparse del asunto.

Peña suspendió el lunes un ‌viaje previsto a España para participar en la Cumbre Iberoamericana.

Agencias AP y Reuters­