Reunión de emergencia, un guion descartado y el miedo a ser arrestado: la noche negra de Flavio Bolsonaro

BRASILIA (O Globo/GDA) .- El recuento de votos que finalmente daría la victoria a Luiz Inacio Lula da Silva (PT) aún no había llegado a la mitad la noche del domingo pasado cuando la sede de campaña de Flavio Bolsonaro (PL) pasó de la euforia a la preocupación. El candidato se alejó de la vista de los políticos e invitados que seguían el recuento en una pantalla gigante y se retiró a una sala privada con su esposa, Fernanda. El núcleo duro de su equipo lo siguió y convocó una reunión de emergencia. Allí, ya no cabía duda de que habían perdido las elecciones.

Flavio Bolsonaro reapareció en redes y confesó que recibió una advertencia de su padre antes de huir a Estados Unidos

En los últimos días, el equipo de la columna habló con cinco testigos de lo sucedido esa noche, bajo condición de anonimato, para intentar reconstruir las horas posteriores a la confirmación de la derrota. “No es posible, esto está mal. ¿Cómo puede ser?“, se preguntaba Flavio, citando ejemplos de resultados locales que le parecían imposibles. Santa Catarina , un bastión tradicional de Bolsonaro, registró un desempeño mejor de lo esperado de Lula, quien también había ganado en Minas Gerais . De un ejemplo a otro, todo le parecía matemáticamente imposible. Oscilando entre la indignación y la incredulidad, Flavio dejó claro que no reconocería la derrota. Seguía diciendo que algo había pasado. Hasta el inicio del recuento de votos, todos estaban seguros de la victoria.

Al darse cuenta de que Flavio estaba decidido a no reconocer el resultado, algunos de sus asesores más cercanos, responsables de su imagen moderada durante la campaña, pasaron a la táctica de control de daños. El senador Rogério Marinho (PL-RN), las abogadas Maria Cláudia Bucchianeri y Tracy Reinaldet, la asesora económica Daniella Marques y el equipo de comunicaciones, encabezado por Duda Lima, insistieron en que no podía hacer ni decir nada que sugiriera fraude o alteraciones en las urnas; en resumen, nada que su padre, Jair Bolsonaro , ya hubiera hecho en 2022, lo que le valió la cárcel por liderar un complot golpista destinado a impedir la investidura de Lula en 2023.

Flavio Bolsonaro llega a Florida

Además de la condena de Bolsonaro, el Partido Laborista (PL) también fue sancionado por litigio de mala fe interpuesto por el ministro Alexandre de Moraes , entonces presidente del Tribunal Superior Electoral ( TSE ), por solicitar la anulación de los resultados de la segunda vuelta y sembrar sospechas infundadas sobre las urnas. La multa ascendió a 22,9 millones de reales.

“La última persona que habló sobre fraude electoral acabó en la cárcel”, advirtió el estratega de marketing Duda Lima.

Pero no era fácil conversar en aquella habitación estrecha, con sus escasos muebles y abarrotada de una docena de aliados, además de Flavio y Fernanda, que a veces hablaban al mismo tiempo.

Mientras que el ala moderada intentaba convencer a Flavio de que se mantuviera “dentro de los límites”, parte del equipo echó más leña al fuego y sugirió acciones más radicales.

“Alfredo Gaspar fue quien más se radicalizó en aquella primera reunión”, recuerda uno de los presentes. Irritado, el compañero de fórmula de Flavio defendió descaradamente una estrategia de confrontación: habló de corrupción y exigió la anulación de las elecciones, negándose a aceptar el resultado. Al igual que el propio Flavio, afirmó que la decisión de Cristiano Zanin de extender el horario de votación era absurda y muy extraña . El ministro del Tribunal Supremo, a quien Flavio y los demás se referían como el abogado de Lula —cargo que ostentaba antes de ser nombrado magistrado por el Partido de los Trabajadores—, extendió el periodo de votación dos horas mientras analizaba una demanda interpuesta por dicho partido.

El partido de Lula apeló ante el Tribunal Supremo debido a la inacción del presidente del TSE (Tribunal Superior Electoral), Kassio Nunes Marques, respecto a las denuncias de que autobuses en algunas ciudades brasileñas , especialmente Salvador y São Paulo , habían sido retenidos en garajes para impedir el desplazamiento de los votantes. La campaña de Flavio también solicitó una prórroga de la votación, pero solo en municipios de São Paulo, Minas Gerais, Paraná , Santa Catarina y Rio Grande do Sul debido a las fuertes lluvias e inundaciones. Con excepción de Minas Gerais, Flávio ganó en todos estos estados en ambas vueltas.

El mapa de la huida de Flavio Bolsonaro

Miedo a ser arrestado

Flavio escuchaba más de lo que hablaba.

Uno de los presentes afirmó que, si se enfrentaba al Tribunal Electoral Superior (TSE), sería perseguido. Dijo que esto ocurriría de todos modos, incluso si aceptaba la victoria de Lula en la primera hora. “Alexandre me arrestará, me arrestará la semana que viene. Eso es lo que quiere”.

El candidato llegó a esta conclusión debido al operativo que la Policía Federal había llevado a cabo la semana anterior contra objetivos vinculados al abogado Willer Tomaz, investigado por blanqueo de capitales mediante apuestas, y de quien la Policía Federal sospecha que Flavio era socio silencioso en la empresa Alcazar Holding.

En un correo electrónico incautado durante las investigaciones, se menciona al senador como el “usuario principal” de una cuenta de esta empresa en el banco Santander en mayo de 2025.

En ese momento, Flavio no mencionó ninguna intención ni plan de fugarse. Pero estaba indignado, y su indignación aumentaba cada vez que alguien mencionaba indicios de radicalización. “Estaba perdido y desorientado, no sabía cómo reaccionar”. En un momento dado, sus dos hijas se acercaron para despedirse.

En medio del murmullo, un grupo de técnicos entró en la sala diciendo que los habían sacado de la sala segura de la TSE durante 40 minutos después de las 17:00, cuando Zanin decidió extender la votación hasta las 19:00. Preguntaron si había algún miembro del PT en la sala segura. No, no lo había. Preocupados por el impacto que la cuenta pudiera tener en el candidato, los representantes del grupo moderado pidieron que se les sacara de la sala. La TSE negó la versión.

Flavio Bolsonaro y su familia llegan a Florida JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Fue allí donde comenzó a gestarse un discurso en el que Flavio criticaría la decisión de Zanin por, según ellos, cambiar las reglas a mitad del juego. También citaría un reportaje publicado ese mismo día por “Valor Econômico” que mencionaba una frase de un ministro del Tribunal Supremo que afirmaba que existía el riesgo de que se anularan las elecciones; pero, insistían, no se hablaría de fraude ni de irregularidades en las urnas.

Entonces Flavio interrumpió la conversación y pidió estar a solas con su esposa. Tras diez minutos encerrados en la habitación, retomaron la charla con el grupo. En esta ocasión, Marinho y el abogado Otto Medeiros, donante de la campaña que también había contratado el bufete de Flavio para asesoría legal, dijeron que necesitaba hablar con los políticos que esperaban afuera.

Luego se trasladaron a otra habitación, donde Flavio comenzó a escuchar lo que cada persona tenía que decir.

Se escucharon llamamientos a la moderación por parte de Tarcísio de Freitas ( Republicanos ), la senadora Tereza Cristina (Republicanos-MS) y el senador electo Guilherme Derrite (PP-SP), y discursos más airados de Alfredo Gaspar y el diputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), el parlamentario más votado en la historia del país bajo el mismo sistema electoral que ahora critica. Pablo Marçal estaba presente, pero no pronunció ningún discurso.

Nikolas, el último en hablar, afirmó que las elecciones no habían sido justas, que el proceso electoral no había sido legítimo y que Brasil no vivía una democracia normal. Añadió que, a partir de ese momento, todos serían censurados en las redes sociales y que se enfrentarían a persecución judicial. No mencionó fraude, robo ni máquinas de votación electrónica. Sin embargo, según uno de los presentes, su tono fue incendiario. “Si alguien lo hubiera grabado, lo podrían haber arrestado”.

Guion abandonado

Mientras la reunión de políticos se desarrollaba en una sala contigua, el equipo de campaña redactaba un comunicado que Flavio leería a la prensa en unos minutos. Durante sus conversaciones, el candidato había anotado algunos puntos clave en su teléfono móvil. Pero la idea era elegir sus palabras con cuidado para evitar ser acusado de orquestar un golpe de Estado.

El plan consistía en argumentar que las elecciones no habían sido justas, criticar duramente la decisión de Zanin y asumir el liderazgo de la oposición, redirigiendo la estrategia anti-PT hacia el propio TSE mediante la presentación de demandas que solicitaban la destitución del Presidente de la República.

En otras palabras, en lugar de intentar anular las elecciones, Flavio acusaría a su oponente de abuso de poder político y económico e intentaría destituirlo a través del TSE (Tribunal Superior Electoral), dentro del marco del ordenamiento jurídico.

El discurso ensayado entre bastidores anticipaba que Flavio admitiría la derrota, pero haría hincapié en que perdió las elecciones ante una maquinaria pública utilizada por Lula para implementar una serie de medidas de campaña electoral, como el reajuste del programa Bolsa Família durante el período electoral.

“El plan era pronunciar un discurso duro e indignado, afirmando que Lula había abusado del poder político y económico, que habían sido unas elecciones tumultuosas, que no habían sido justas, que no había perdido en las urnas sino ante el sistema, sin dejar de reconocer la derrota”, dice uno de los participantes en la reunión.

Sin embargo, incluso antes de tener listo su discurso, enardecido por las intervenciones de los partidarios de Bolsonaro, Flavio decidió hablar por su cuenta, de forma improvisada. Cuando sus ayudantes se percataron de lo que sucedía, ya estaba frente a los periodistas declarando que no reconocería el resultado de la derrota, que lo ocurrido en las elecciones fue una “maniobra sucia” y que solicitaría la anulación del resultado.

Lo que debo decir ahora es que es imposible reconocer los resultados electorales en el contexto en que ocurrieron estos hechos. Utilizaremos a nuestro equipo legal y solicitaremos la anulación de estas elecciones. No aceptaré que se hayan cambiado las reglas del juego, una vez más, por los amigos de Lula en el Tribunal Supremo.

Tras la declaración, uno de los miembros del equipo de campaña de Flavio le confió a un compañero: “Se ha vuelto completamente loco”.

En los días siguientes, incluso después de grabar un video en el que afirmaba que se quedaría en Brasil para organizar a la oposición, Flavio huyó a Estados Unidos. Desde allí, publicó la carta golpista, proclamándose el “verdadero presidente de Brasil”. El intento de controlar a otro Bolsonaro resultó, en última instancia, inútil.