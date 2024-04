El exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas inició una huelga de hambre en prisión

Escuchar

QUITO.- El exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas se encuentra en huelga de hambre en una prisión en Guayaquil para protestar por su arresto, dijo el miércoles su abogada Sonia Vera en un mensaje en la red social X.

Glas, ya condenado dos veces por corrupción y que ahora enfrenta nuevos cargos, fue arrestado el viernes después de que la policía irrumpiera en la embajada de México en Quito, donde se encontraba desde diciembre.

“Finalmente establecimos contacto con Jorge, quien está en huelga de hambre”, escribió su abogada Sonia Vera, en una publicación en X, que también incluía un video de Glas contando su arresto la semana pasada.

🔴#ATENCIÓN | La abogada internacional de Jorge Glas, Sonia Vera, informó que, establecieron contacto con el exvicepresidente, quien se encuentra en huelga de hambre. A través de una reunión por zoom, Glas detalló cómo fue el operativo que derivó en su captura en la Embajada de… pic.twitter.com/AukX1lt01X — NotiMundo (@notimundoec) April 10, 2024

Glas denunció que fue golpeado por los policías al momento de su detención dentro de la embajada, durante la conversación que mantuvo con su abogada. El exvicepresidente agradeció también el apoyo del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que “no claudicará”.

“Yo estaba todo apaleado, me ponen nuevamente a leer los derechos un policía, yo me desvanezco”, dijo Glas, quien vestía una camiseta azul. “Me dijeron ‘párese’, yo trataba de pararme, pero no podía por la paliza que me habían dado”, relató Glas.

En tanto, según el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, de quien Glas fue vice, el exfuncionario tuvo un intento de suicidio en prisión, en la relación a la emergencia médica que sufrió. “No ha comido nada y se encuentra en huelga de hambre. Responsabilizamos a [el presidente] Daniel Noboa por la integridad física y emocional de Jorge. Le recuerdo a Noboa que claramente ha cometido el delito tipificado en el art. 125 del código penal”, escribió en su cuenta en X.

Por fin sus hijos y sus abogados pudieron conectarse con Jorge Glas vía Zoom.

Hemos confirmado que la emergencia médica fue intento de suicidio. No ha comido nada y se encuentra en huelga de hambre.

Responsabilizamos a Daniel Noboa por la integridad física y emocional de Jorge.… pic.twitter.com/YLMyjtrgbL — Rafael Correa (@MashiRafael) April 10, 2024

Además, Correa convocó a una manifestación en apoyo a Glas para este jueves por la tarde ante la Corte Nacional de Justicia, en Quito.

El arresto del exvicepresidente coronó una semana de crecientes tensiones entre México y Ecuador, luego de que Quito declarara persona no grata a la embajadora mexicana, citando comentarios “desafortunados” de López Obrador.

👉 Así fue la irrupción de policías ecuatorianos a la embajada de México



López Obrador presentó este video del ingreso de policías para detener al exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, acusado de cohecho agravado. 📹 pic.twitter.com/94y2pAqVkT — Expansión (@ExpansionMx) April 9, 2024

Glas fue trasladado al hospital el lunes debido a que se negó a ingerir la comida que le proporcionaban en la cárcel y se enfermó, según la agencia penitenciaria SNAI, pero recibió el alta médica el martes y regresó a la prisión conocida como La Roca.

“Es un secuestro”, denunció la abogada del exvicepresidente. “Es lamentable que Ecuador sea el protagonista de estos hechos tan bochornosos: atentar contra la figura del asilo, el refugio y la inviolabilidad de las embajadas”, señaló.

Condena de la OEA

Antes de la divulgación del video de Glas en la prisión en Guayaquil, la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó “enérgicamente” la irrupción policial en la embajada mexicana en Quito para detener al exvicepresidente ecuatoriano, en una resolución aprobada este miércoles en Washington.

Todos los países votaron a favor, salvo Ecuador que votó en contra y El Salvador, que se abstuvo. México, que rompió relaciones diplomáticas con el país sudamericano, estaba ausente.

La delegación mexicana tampoco asistió el martes a una reunión del Consejo Permanente, órgano ejecutivo de la organización, convocada por Ecuador para exponer su punto de vista sobre la operación.

