El fuerte testimonio del vecino de Delfina Pan, la argentina asesinada en Miami: “Vi al hombre que lo hizo”

Un vecino de Delfina Pan, la diseñadora gráfica y fotógrafa argentina de 28 años asesinada en Miami, contó que habría visto al presunto culpable del crimen minutos antes del hecho. El joven que brindó el testimonio, cuyo nombre no trascendió, vive en el edificio desde hace tres años y hablaba con la mujer cuando salía o volvía del trabajo.

Según relató en una entrevista brindada a TN, Delfina se había mudado al complejo ubicado en la avenida Harding al 7330, a poco más de 200 metros de la playa, en North Beach, “hacía cinco o seis meses” y siempre hablaba con ella porque hay muy pocos vecinos en el edificio. “Sabía que ella venía desde la Argentina. No puedo creerlo. Y el chico que hizo esto lo vi, literalmente, subir por las escaleras hacia el departamento mientras yo salía para el trabajo”, aseveró.

Su relación con la joven era cordial, pero según dijo no pasaba de un saludo casual de vecinos cuando iban o volvían de sus respectivos trabajos. “Yo vivía dos pisos abajo del suyo. Es muy loco [todo]”, contó. Por otro lado, reconoció que no sabe a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió con la muerte de la joven diseñadora gráfica. “No tengo idea qué pasó. Vi al hombre que lo hizo cuando yo me estaba yendo al trabajo”, repitió y aclaró que desconocía el vínculo de la joven con el presunto culpable.

Un testigo, que vive en el mismo edificio, contó que vio al presunto culpable Captura TV

De acuerdo con su testimonio, Delfina vivía con una amiga en el departamento, con quien tenía muy buena relación y eran muy amigas. Además agregó que esa chica habría estado en el departamento cuando sucedió todo. “Creo que su compañera estaba ahí cuando pasó esto. Seguramente va a quedar traumada después de esto”, subrayó.

Algunas de sus amigas apuntaron en las redes sociales contra un joven que se habría obsesionado con ella. Según trascendió, el hombre la habría seguido hasta su casa.

“Anoche, un hijo de mil put… te quitó la vida y no hay nada que nadie pueda hacer por mí, mi hermana ya no está”, señaló una de sus amigas en Instagram.

Sus amigas apuntaron a un joven que se habría obsesionado con la diseñadora gráfica Instagram

El vecino agregó que la pelea habría sido con el chico que habría ingresado al edificio a la mañana. “Creo que la pelea fue con ese hombre, pero no sé quién era él”, aclaró y destacó la “amabilidad” de Delfina con el resto de los vecinos. “La chica era muy inocente y amable, que solo iba a trabajar. Me siento muy mal porque no tenía familia acá”, manifestó.

El vecino contó que se encontró en las escaleras con el presunto asesino Captura de TV

Según la versión oficial de las autoridades policiales de Miami, tanto Pan como su supuesto agresor llegaron al hospital con heridas. Las versiones que se manejan hasta ahora apuntan a que las heridas del acusado serían producto de la defensa de la joven.