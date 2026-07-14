El inicio de una nueva era en Gibraltar con la eliminación de los controles fronterizos entre España y Reino Unido

Todas las mañanas de lunes a viernes, Shilpi Chotrani va en bicicleta desde su casa en la localidad española de La Línea de la Concepción hasta Gibraltar. Es un trayecto corto, pero implica cruzar una frontera internacional.

Gibraltar, territorio británico de ultramar con unos 40.000 habitantes, cuenta con un control fronterizo para quienes entran y salen.

Esto significa que durante las horas pico de la mañana y la tarde, cuando unos 15.000 españoles que trabajan en el territorio cruzan la frontera, pueden formarse largas colas que consumen mucho tiempo.

“Es ridículo que haya una frontera entre nosotros”, dice Chotrani, quien trabaja en el departamento de recursos humanos de una empresa naviera y turística de Gibraltar. “No creo que una valla deba separar a la gente de un lugar a otro”.

Detrás de ella, el Peñón de Gibraltar, de 427 metros de altura, está envuelto en las nubes matutinas. Situado en el extremo sur de la Europa continental occidental, se encuentra a tan solo 14 kilómetros de Marruecos, en el punto donde se unen el océano Atlántico y el mar Mediterráneo.

Es un lugar que ha sido testigo de batallas militares, disputas por la soberanía y un bloqueo de 13 años impuesto por España.

Pero a partir del 15 de julio, se espera una relevante novedad: la eliminación de la frontera, que permitirá la libre circulación entre España y Gibraltar.

Esto forma parte de un acuerdo cuidadosamente negociado entre la Unión Europea y Reino Unido tras la salida de este último del bloque. Compartir una frontera terrestre con la UE supuso un reto particular para Gibraltar en la era posterior al Brexit.

“Esto supondrá un gran avance, tanto para los españoles como para los británicos”, afirma Chotrani. “Todos los que vivimos en La Línea de la Concepción pensamos que es una idea estupenda. Debería haberse hecho hace mucho tiempo”.

Mapa que muestra donde se encuentra la frontera que se eliminará entre España y Gibraltar BBC

“Es histórico”

Gibraltar tiene una de las rentas per cápita más altas del mundo. Sin embargo, La Línea de la Concepción y sus alrededores constituyen una de las zonas más desfavorecidas de España.

El desempleo, que es elevado en toda la región del sur de Andalucía, ronda el 30% en esta zona. Por lo tanto, se prevé que la eliminación de la frontera genere importantes beneficios económicos, facilitando el tránsito de personas entre ambos territorios y, posiblemente, contribuyendo a corregir el desequilibrio existente entre ellos.

“Esto es algo histórico, tenemos una valla fronteriza desde 1908”, dice Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción, quien desea subrayar la dependencia económica local del territorio británico.

“Hay que tener en cuenta que, para una empresa media de esta ciudad, un tercio de sus ingresos proviene de clientes de Gibraltar”, afirma.

Tras una década de incertidumbre sobre la futura relación de Gibraltar con España después del voto en Reino Unido a favor de abandonar la UE, Franco afirma que cree que “esta solución al Brexit acabará teniendo un efecto positivo para nosotros”.

Operarios trabajaban estos días en desmantelar la infraestructura fronteriza Getty Images

Gibraltar, contra el Brexit

Los gibraltareños se opusieron firmemente al Brexit: el 96 % votó a favor de permanecer en la UE en el referendo de 2016. Esta postura firmemente proeuropea se debió en parte a la preocupación de que la salida del bloque fomentara las reivindicaciones de soberanía españolas sobre el Peñón.

Pero otro factor importante fue la estrecha relación comercial que Gibraltar mantenía con la UE, especialmente en áreas como los juegos en línea, el transporte marítimo y los servicios financieros, y el temor a los desafíos logísticos que plantearía el Brexit.

Tras años de negociaciones en las que participaron España, la UE y Reino Unido, la solución ha sido integrar a Gibraltar en la unión aduanera europea y en la zona Schengen de libre circulación.

Los viajeros que lleguen de países fuera del espacio Schengen, como Reino Unido, tendrán que mostrar sus pasaportes a las autoridades gibraltareñas y españolas en el aeropuerto y el puerto del territorio.

Actualmente, pueden formarse largas colas de vehículos en la frontera durante la hora pico

El Ministro Principal de Gibraltar, Fabian Picardo, afirma que las nuevas disposiciones, que se implementarán provisionalmente a la espera de la aprobación de los Parlamentos británico y europeo, representan “un cambio enorme” para el territorio.

“Una de las características clave que ha definido a las últimas ocho generaciones de gibraltareños son las restricciones en la frontera”, declaró a la BBC en la sede del gobierno de Gibraltar.

Picardo describe el acuerdo como la introducción de una “fluidez total y absoluta de personas y mercancías” entre Gibraltar, por un lado, y España y la UE, por el otro.

Según Picardo, el beneficio económico más evidente para Gibraltar será el aumento de las llegadas de turistas.

“Ahora, en Gibraltar, los negocios podrán experimentar un aumento en la afluencia de público que no se verá limitado por posibles colas a la entrada o en el control fronterizo a la salida”.

Los controles fronterizos llegan a su fin después de décadas Getty Images

“Un nuevo amanecer”

Dado que España disputa la soberanía británica sobre Gibraltar, este es un tema que resurge ocasionalmente en la arena política. En el episodio más notorio de tensiones bilaterales de los últimos tiempos, el dictador español Francisco Franco impuso un bloqueo al Peñón en 1969, que no se levantó hasta 1982, mucho después de su muerte.

El primer ministro gibraltareño presenta el nuevo acuerdo como lo opuesto al bloqueo: una apertura lógica y mutuamente beneficiosa de la frontera.

“Esto tendrá un impacto enorme en las relaciones humanas, en los negocios, en los trabajadores transfronterizos y será un nuevo amanecer” para la relación de Gibraltar con España y la UE, afirma Picardo.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, lo ha descrito de forma similar, hablando de “una nueva era” para el Peñón.

Sin embargo, el acuerdo también implica que los productos vendidos en Gibraltar deben cumplir con la normativa de la UE, algo que no ocurría hasta ahora.

Gibraltar está bajo soberanía británica desde el Tratado de Utrecht de 1713

Además, la ausencia del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en Gibraltar ha propiciado la introducción de un nuevo impuesto sobre las transacciones, que sustituye al arancel de importación. Este impuesto, que se aplicará a todos los bienes vendidos en Gibraltar, comenzará a recaudarse este año en el 15% y aumentará posteriormente hasta el 17%. Asimismo, se incrementarán los tipos impositivos especiales sobre determinados productos.

John Isola, director general de la Anglo Hispano Company, que gestiona varios restaurantes y bares en el Peñón, afirma que existe una sensación de alivio entre la comunidad empresarial gibraltareña porque el prolongado problema del Brexit finalmente se ha resuelto, y sin que se haya establecido una frontera dura.

Considera que el nuevo acuerdo es “una buena solución de compromiso” que fomentará el turismo en Gibraltar y, por lo tanto, la actividad comercial.

Sin embargo, Isola también reconoce cierta inquietud debido a las nuevas regulaciones y al régimen tributario, que, según prevé, afectarán la competitividad de Gibraltar. “Para cualquiera que importe mercancías, el panorama cambia por completo en cuanto a la documentación que deberá presentar para la entrada de los productos”, afirma.

También considera que los nuevos requisitos para cumplir con las normas de la UE “suponen un reto para cualquiera que importe mercancías de Reino Unido o de cualquier otro lugar fuera de la UE”.

Los gibraltareños y residentes de La Línea de la Concepción han tenido tiempo suficiente para acostumbrarse a la idea del nuevo acuerdo. En preparación para el 15 de julio, las máquinas llevan varias semanas trabajando por las noches en desmantelar la valla fronteriza.

Tras haber presenciado tanto drama en el pasado, este territorio está a punto de descubrir la importancia del último giro en su historia.