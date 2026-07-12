La embajada de Francia en Argentina declaró “persona no grata” a la vicegobernadora de Mendoza.

La embajada de Francia en Argentina declaró a la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, persona “non grata” en sus instalaciones luego de los dichos que tuvo la funcionaria, calificados como racistas por parte del país europeo, para con el equipo galo.

Todo comenzó cuando la funcionaria provincial publicó, tras la victoria de Francia sobre Paraguay por 1 a 0 en octavos de final del Mundial 2026, un mensaje en X el que decía: “Muy bien, Paraguay. El equipo africano, flojo de modales. No lo aguanto a [Kylian] Mbappé”.

El mensaje que compartió el embajador de Francia en Argentina. Redes

A raíz de ello, el embajador francés en Argentina, Romain Nadal, denunció que esas declaraciones son de “carácter racista que no deja lugar a dudas” y que “descalifican [a la vicegobernadora] para trabajar con la embajada o participar en reuniones en las que esté presente la embajada”, indicó la agencia AFP. “El racismo no es una opinión, es un delito. No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina”, afirmó.

En consecuencia, según agregó esa agencia, el embajador informó que Casado es persona non grata en la embajada y ordenó a sus equipos no participar en ninguna reunión de cooperación con la provincia de Mendoza en la que ella estuviera presente, salvo que se retracte de sus declaraciones.

“Estamos orgullosos de nuestra diversidad y no vamos a tolerar ni este ni ningún tipo de intento de denigrar o desconocer la nacionalidad de nuestros jugadores. ¿Cómo una funcionaria de un país como Argentina, que reivindica con orgullo haber recibido a la migración con los brazos abiertos, critica otra selección cuyos jugadores también son producto de la inmigración?”, declaró el embajador.

Nadal también republicó un posteo en el que se leía: “El orgullo por nuestros colores nunca puede convertirse en una excusa para discriminar. Toda forma de racismo, antisemitismo o discriminación por origen, religión o condición merece el mismo y absoluto rechazo”. “Como argentinos, alentamos con pasión a nuestra Selección, campeona del mundo y ejemplo de talento, humildad, integración y respeto. Competir, sí. Discriminar, nunca. El deporte debe unir, no dividir”, concluyó el mensaje.

La vicegobernadora mendocina se había defendido de las reacciones negativas a sus palabras diciendo, también en la red social X: “Solo las personas inteligentes entienden el sarcasmo”. En una radio de Mendoza, la vicegobernadora había invocado el “folclore futbolero” y, a propósito de Francia como “equipo africano”, se burló de lo “políticamente correcto”, porque “todos lo pensaron”.

El mensaje de Hebe Casado

Su mensaje, que provocó múltiples reacciones en las redes sociales, había quedado en un primer momento eclipsado por el revuelo provocado por las declaraciones insultantes de una senadora paraguaya, Celeste Amarilla, sobre Kylian Mbappé, tras el mismo partido entre Paraguay y Francia.

Las declaraciones de carácter racista de la parlamentaria paraguaya provocaron la indignada reacción del capitán de los Bleus, así como la condena de los gobiernos de Francia y Paraguay, del presidente de la FIFA y hasta de la ONU.

Con información de AFP