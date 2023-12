escuchar

MONTEVIDEO.- El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou se cruzó este viernes en un evento empresarial con el intendente de Canelones, el aspirante a la presidencia por el Frente Amplio Yamandú Orsi, y lo increpó.

“Vamos a tener que empezar a hablar mejor. No, no. En serio. Si querés mantener una buena relación tratá de cuidar los modales. Yo lo digo públicamente. Vamos a mejorar un poquito”, le dijo Lacalle Pou a Orsi, quien lidera las encuestas de la interna del partido de izquierda.

El oficialismo estaba molesto con declaraciones del dirigente opositor sobre la entrevista que brindó el narcotraficante Sebastián Marset en televisión.

“Lo único que me sorprende de esto es que el relato de Marset coincide casi 100% con el relato del gobierno nacional. Me llama mucho la atención. Me sorprende”, dijo Orsi sobre las declaraciones del narco, un delincuente internacional en el centro de un escándalo que costó varias renuncias al gobierno por haberle facilitado un pasaporte.

El narco Sebastián Marset, en algún punto de Paraguay, en su entrevista en la clandestinidad con el programa Santo y Seña Captura de TV

Fuera de tono

Consultado en rueda de prensa sobre la situación que se dio con el presidente, el intendente de Canelones respondió: “Siento mucha vergüenza por lo que pasó. Le quiero pedir disculpas a los empresarios, a los periodistas y a la población que estaba ahí porque (estuvieron) totalmente fuera de tono las palabras del presidente”.

“No están a la altura de lo que estamos hoy presenciando acá”, dijo el intendente, y aseguró tener la “convicción de que nada ni nadie” va a callarlo.

“Me sorprende y me preocupa el tono del presidente”, insistió Orsi. Y reconoció que seguramente el reproche “tiene que ver” con sus dichos sobre la entrevista de Marset, pero aseguró que lo de Lacalle fue “totalmente fuera de tono”.

“Es un tema que no corresponde para la investidura, y adelante de un público que no tenía nada que ver, gente que venía con todo el optimismo de una fiesta”, expresó en referencia al evento empresarial en el que se encontraron, que fue en el Polo Industrial de Progreso.

Consultado acerca de si mantiene sus dichos sobre el relato de Marset y su presunta coincidencia con la versión del gobierno, dijo que sí. “Es un dato objetivo. El que tomó el discurso del gobierno hizo el mismo discurso. No entiendo por qué le preocupa tanto”, dijo en referencia a Marset primero y a Lacalle Pou después.

Los documentos con las distintas identidades de Sebastián Marset La Razón/Bolivia

De todas formas, manifestó que “no correspondía” responderle al presidente en ese momento porque si no “el papelón iba a ser más grande”.

Por otro lado, consideró que el mandatario está en campaña electoral rumbo a las elecciones de 2024, en donde el Partido Nacional intentará retener el gobierno por lo que “no es tan extraño”. “No me horrorizo ni me ofende. Es parte de la dinámica política”, lanzó.

La entrevista con el narco se hizo desde la clandestinidad, supuestamente, en algún lugar del este de Paraguay, donde Marset se habría instalado a principios de agosto, días después de su cinematográfica fuga en las narices de miles de policías bolivianos que habían ido a detenerlo a una de sus mansiones en Santa Cruz de la Sierra.

Con un operativo espectacular que incluyó viajes en avión, en taxi, en camioneta y en helicóptero, cambios de valijas y exhaustivos controles, el hombre que es buscado por las autoridades de todo el Mercosur y hasta de la DEA norteamericana, movilizó a una periodista del programa Santo y Seña, de Canal 4, para contar “su verdad”.

En la inusual entrevista, Marset dijo que el pasaporte que recibió del gobierno uruguayo –hecho que desencadenó un escándalo político que forzó la salida de varios integrantes del gabinete de Luis Lacalle Pou– lo obtuvo de forma legal, al tiempo que sostuvo que Uruguay es el país menos corrupto de los que había conocido.

El País/GDA

El País