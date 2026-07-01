El mensaje de la madre de Lucas Gámez, el niño desaparecido en Venezuela, en medio de la búsqueda

A una semana de los devastadores terremotos que azotaron Venezuela, continúa la búsqueda de las miles de personas desaparecidas, entre ellas un niño argentino de 8 años que se encontraba junto sus tíos en la ciudad de La Guaira, una de las zonas más afectadas. Blancalida Martínez Coronado, madre del menor, publicó este miércoles una serie de videos en los que dio detalles sobre cómo siguen los operativos.

“Quería pedirles lo que todos los días les estoy pidiendo, que es cadena de oración. Se que son muchos días y costaría creer en el milagro: yo lo creo porque soy la mamá, porque lo siento en el corazón, lo creo porque va a ser así. Pero también necesito que ustedes lo crean, que cierren los ojos, piensen en Lucas y le transmitan toda esa fuerza porque ya han pasado muchas horas y días“, pidió la mujer.

El posteo de la madre de Lucas

A través de historias de Instagram, Martínez Coronado añadió que los efectivos trabajan actualmente en cavar el túnel en donde luego se va a investigar si hay alguien. “En el piso dos, que era el departamento de mi tía, se está pudiendo tener mayor acceso. Hoy se trabaja en dos puntos”, marcó.

“El último hallazgo fue ayer a las 15, cuando se detectó calor corporal a unos 10 metros de profundidad en el edificio. El equipo puede detectar el tamaño de la persona y es un niño. También se logró ubicar el celular de Lucas a esa distancia", contó Marco Gámez, el padre de Lucas, este martes en diálogo con LN+.

Otro de los pedidos de oración

Lucas —hijo de padres venezolanos pero nacido en Buenos Aires— había aprovechado el día festivo en Venezuela por el aniversario de la Batalla de Carabobo para viajar a La Guaira para pasar un día en la playa. Minutos antes de que aconteciera el primer terremoto, regresó junto a su tío al departamento en donde paraban, ubicado en un segundo piso.

A partir de este momento, la información para la familia es confusa. Pese a que saben que utilizaron otro ascensor porque el de su piso estaba fuera de servicio, aún no lograron determinar en dónde se encontraban exactamente al momento del fenómeno.

“Antenoche los rescatistas ingresaron al lugar y gritaron para ver si había alguien con vida, pero no hubo respuesta. Por el calor corporal no hay dudas de que ahí hay una persona”, remarcó el padre y sumó: “Del tío no sabemos nada. Se presume que estaba dentro del departamento, por la ubicación del celular, pero no tenemos certezas”.

La pareja se mudó a la Argentina en 2013 y vivió en el país por más de 10 años. “En 2017, en el interín, nació Lucas”, recordó Marco y detalló: “En enero de este añodecidimos volver a Venezuelapor cuestiones personales”.

Lucas tiene 8 años y nació en la Argentina Instagram

El terremoto dejó un saldo de 1719 muertos y decenas de miles de desaparecidos. Jorge Rodríguez —líder de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez— anunció el lunes que los fallecidos sumaban más de 1700, los heridos 5034 y que otras 15.866 personas perdieron sus hogares. Estimaciones de Naciones Unidas sitúan el número de desaparecidos por encima de los 50.000.

En La Guaira, epicentro de la tragedia, el paisaje es de devastación. Filas de edificios colapsados se transformaron en montañas de escombros, mientras se elevaban las columnas de humo, según imágenes aéreas. Autoridades informaron que al menos 189 edificaciones sufrieron colapso total y 774 presentan distintos niveles de daño.