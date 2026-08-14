Hallan muerto al exprofesor de Cambridge que estaba en el centro de un escándalo por plagio

LONDRES.– Jason Arday, el exprofesor de la Universidad de Cambridge que había renunciado la semana pasada en medio de un escándalo por acusaciones de plagio y cuestionamientos sobre su trayectoria académica, fue hallado muerto este viernes en Londres. Tenía 41 años.

Según informó la BBC, Arday fue hallado inconsciente en una vivienda de Battersea, en el sur de Londres. La Policía Metropolitana acudió al lugar tras un aviso del Servicio de Ambulancias de Londres y confirmó su muerte en el domicilio.

La fuerza señaló que sus familiares ya fueron informados y que, por el momento, el fallecimiento es considerado “inesperado”, pero no sospechoso.

La noticia llegó apenas días después de que Arday abandonara sus cargos como profesor de Sociología de la Educación en Cambridge y como investigador del Jesus College, en momentos en que la universidad había abierto una investigación sobre sus cualificaciones académicas, sus nombramientos honoríficos y varias denuncias de posible mala conducta académica.

“Estamos profundamente consternados por esta trágica noticia”, expresó la vicerrectora de Cambridge, Deborah Prentice, en declaraciones recogidas por la BBC.

Arday había alcanzado notoriedad internacional en 2023, cuando se convirtió en el profesor negro más joven en la historia de Cambridge. Su nombramiento fue presentado entonces como un hito para una de las instituciones académicas más antiguas y prestigiosas de Reino Unido.

Pero tres años más tarde, su meteórica trayectoria quedó bajo un escrutinio cada vez mayor.

Más de 100 pasajes bajo sospecha

Las acusaciones fueron impulsadas inicialmente por Nathan Cofnas, un investigador estadounidense que se define como “realista racial” y que perdió su puesto en Cambridge en 2024 después de generar una fuerte polémica por comentarios sobre raza y meritocracia.

Cofnas sostuvo que había sometido los trabajos de Arday a un programa de detección de plagio y afirmó haber encontrado más de un centenar de pasajes supuestamente copiados o reproducidos con modificaciones mínimas en su tesis doctoral.

A esas denuncias se sumaron luego artículos de medios británicos que plantearon interrogantes sobre algunos de los logros incluidos en el currículum de Arday, entre ellos récords deportivos y cifras de dinero supuestamente recaudadas para organizaciones benéficas.

Great and Unfortunate Things, Jason Arday

Arday admitió que había cometido errores en sus primeros trabajos, pero rechazó de plano que eso lo convirtiera en un falsificador.

“Soy responsable de esos errores, pero lo que no soy es un mentiroso”, declaró a The Times pocos días antes de renunciar.

También sostuvo que desde su llegada a Cambridge había sido objeto de “una campaña muy bien orquestada y coordinada” para apartarlo de su puesto, y consideró que parte de los ataques tenía motivaciones raciales y estaba vinculada con la ofensiva política contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión.

Según relató en entrevistas anteriores con la BBC, Arday había sido diagnosticado durante su infancia con autismo y un retraso generalizado del desarrollo. No habló hasta los 11 años y aprendió a leer y escribir recién a los 18. Más tarde obtuvo dos másteres y un doctorado en Estudios de la Educación.

En medio de la controversia, afirmó que algunos errores en sus primeros trabajos podían estar relacionados con su forma de aprendizaje, basada durante años en la imitación.

De la defensa de Cambridge a una investigación

La Universidad de Cambridge había reaccionado inicialmente con dureza frente a los ataques y describió las primeras denuncias como “una vil campaña para socavar su credibilidad”.

Sin embargo, el miércoles previo a su renuncia informó que había recibido “nueva información” y anunció una investigación sobre las cualificaciones de Arday y sus nombramientos honoríficos.

La institución aclaró además que seguían abiertas varias denuncias relacionadas con posible mala conducta académica, que serían evaluadas de acuerdo con sus procedimientos internos.

Jason Arday

El Jesus College, donde Arday también tenía un cargo, anunció una revisión paralela.

La editorial Simon & Schuster, que tenía previsto publicar sus memorias a finales de agosto, salió públicamente en su respaldo y aseguró que durante el proceso editorial Arday había demostrado “profesionalismo e integridad”.

“El costo personal se volvió demasiado alto”

Al anunciar su renuncia, Arday dijo que ser profesor en Cambridge había sido “el mayor privilegio profesional” de su vida, pero aseguró que el nivel de exposición había llegado a un punto insostenible.

“Llega un momento en que el costo personal se vuelve demasiado elevado”, sostuvo en una carta difundida por Good Law Project.

Afirmó que su decisión no implicaba aceptar las acusaciones ni renunciar a los valores que lo habían llevado hasta Cambridge.

Jason Arday porta la Antorcha Olímpica en el tramo entre Sutton y Merton, Londres Joe Giddens - PA

También explicó que se apartaba por su propio bienestar, por su familia y por las personas que lo habían acompañado durante la controversia.

“Este no es el final de mi trabajo”, escribió. “Necesito tiempo para recuperarme. Cuando llegue el momento, regresaré”.

En otra entrevista, citada por medios británicos, resumió el impacto que la controversia había tenido sobre él con una frase particularmente dura: “Yo no asesiné a nadie”, dijo al cuestionar la intensidad de los ataques y la forma en que, según él, había sido presentado públicamente como un mentiroso.