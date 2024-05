El ministro de Economía de España les mandó “un mensaje de tranquilidad” a las empresas de ese país que operan en la Argentina

Escuchar

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, envió un mensaje de tranquilidad a las empresas españolas y aseguró que pueden contar con el gobierno de España “para ayudarles y asistirles” en sus relaciones comerciales y financieras en Argentina, tras la retirada definitiva de la embajadora española en Buenos Aires, María Jesús Alonso, en medio del conflicto diplomático entre el presidente Javier Milei y su par español Pedro Sánchez.

“Lanzamos un mensaje de tranquilidad a nuestras empresas para que sepan que pueden contar con el Gobierno de España para ayudarles y asistirles, en este caso, en sus relaciones comerciales y financieras en Argentina” , subrayó el ministro en declaraciones a los medios de comunicación, tras participar en un encuentro empresarial impulsado por su Departamento en Bogotá, Colombia. Cuerpo destacó además que España y Argentina son socios económicos y comerciales fundamentales y tienen una relación muy fuerte. De hecho, España es el segundo inversor en Argentina, con un stock de inversión de entorno a 18.000 millones de dólares.

Fuera de ello, el titular de Economía consideró que el “ataque” del líder de La Libertad Avanza (LLA) a las instituciones, a Pedro Sánchez y, en definitiva, al sistema democrático español van en contra de este marco “que genera una situación de estabilidad y de certidumbre para que puedan producirse relaciones comerciales y de inversión y que las empresas se desarrollen en un entorno seguro, de certidumbre jurídica y estable”.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, interviene durante una sesión plenaria en el Senado Carlos Luján - Europa Press - Carlos Luján - Europa Press

En esa línea, el funcionario insistió en que es necesario un “mínimo respeto institucional” para que puedan desarrollarse estas relaciones con estabilidad. “Yo creo que es fundamental que toda la actuación política vaya destinada a ayudar, a favorecer y no a entorpecer precisamente las relaciones entre países ”, remarcó.

Dijo creer que las declaraciones del fin de semana y las posteriores por parte del jefe del Ejecutivo argentino no ayudan a establecer un marco de colaboración en el cual las empresas puedan desarrollar sus actividades de manera estable y con certidumbre en el medio plazo. “Nosotros queremos que siga habiendo un entorno de respeto institucional que proporcione esa seguridad para nuestras empresas”, completó.

Según Cuerpo, las propias empresas están manifestándose a favor de ese elemento de respeto institucional y en contra de esas declaraciones del presidente de Milei. Al respecto, sostuvo que también los actores políticos deberían lanzar un mensaje “contundente” en rechazo a las críticas del jefe del Gobierno argentino.

El último embate de Milei contra Sánchez: de “socialista arrogante” a “complejo de inferioridad”

Milei habló esta mañana en LN+ luego de que desde el gobierno de España retirara a la embajadora en la Argentina tras la tensión generada con la administración del socialista de Pedro Sánchez por los dichos del jefe de Estado contra Begoña Gómez en un evento en Madrid -la tildó de “corrupta”-.

“Los socialistas son capaces de hacer cualquier cosa”, afirmó el jefe de Estado y tras ello sumó que lo anunciado por el gobierno socialista es “un disparate propio de un socialista arrogante”. Asimismo, al ser consultado sobre si la Argentina está dispuesta a tomar una medida similar en respuesta, remarcó: “No”. “Si Sánchez está cometiendo un error mayúsculo, yo no voy a ser semejante imbécil de repetirlo. Vamos a mantener todo como hasta ahora”, agregó.

El Presidente también se refirió a su frase sobre la esposa de Sánchez y dijo: “Se sintió aludido, por lo cual es su problema, era una frase que no contenía nombres. A partir de ahí hace una escalada diplomática sin sentido”. Además, indicó que los cruces entre ambos países comenzaron cuando varios de los ministros del Palacio de La Moncloa lanzaron duras críticas hacia su persona; incluso, uno de ellos, el líder de la cartera de Transporte, Óscar Puente, lo acusó de consumir drogas.

19/05/2024 El presidente de Argentina, Javier Milei, interviene durante el acto 'Viva 24' de VOX, en el Palacio de Vistalegre, a 19 de mayo de 2024, en Madrid (España). El evento, llamado 'Viva 24' y organizado por VOX de manera anual, celebra su tercera edición con la participación de líderes internacionales, entre ellos el presidente argentino, Javier Milei. Además, durante la edición de este año el partido ha presentado su programa electoral de cara a los comicios europeos del próximo 9 de junio. POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press A. Pérez Meca - Europa Press - A. Pérez Meca - Europa Press

A continuación, insistió en las críticas al socialismo al resaltar que su par español “cree que es el Estado”. “Esto mancha la imagen internacional de España y lo arrogantes que son como creerse que son el Estado y que nadie puede decirles nada”, añadió.

De esta forma, acusó a Sánchez de “llorar interferencia política” por su visita a un acto de la oposición en España y de “mandar a mujeres a agredirlo”. “Hizo campaña para [Sergio] Massa abiertamente y no solo eso, sino que además, cuando ganamos, no tuvo el decoro de llamarme por teléfono”, cuestionó y siguió: “Parece que la democracia es solo si ganan los ‘rojitos’ como él. Debe estar muy contento con Venezuela, con Cuba y con Corea del Sur, esos lugares le deben caer bárbaro”.

“Se me dijo ultraderechista -que para ellos es nazi-, xenófobo, fascista, anticiencia, una catarata de insultos que manejan los socialistas y que son falacias que nunca pueden probar. Cuando uno no adhiere a los puntos que sostienen como dogma, vas a ser descalificado”, dijo y lanzó una contundente acusación: “Detrás de todo esto está el kirchnerismo, porque el asesor de Sánchez es Alberto Fernández. Ellos pueden insultar a todo el mundo y yo me tengo que quedar callado”.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez Alberto Paredes - Europa Press - Alberto Paredes - Europa Press

Horas después de su aparición televisiva, el Presidente ratificó que viajará otra vez a España para recibir un premio. Fiel a su estilo de comunicación en las redes sociales, desafió en X a su par español Pedro Sánchez y dijo: “Veremos hasta dónde llega el totalitarismo en sangre...”. Y agregó: “Aviso, yo viajaré a recibir el Premio Juan de Mariana... veremos si su gran complejo de inferioridad le permite que los liberales españoles puedan galardonarme en persona... VLLC...!”.

Con información de Europa Press

LA NACION