El Papa cancela un viaje en helicóptero a Asís por “precaución” tras su operación por cáncer de pulmón

ROMA.- Tras el consejo de sus médicos y por “precaución”, el Papa no viajará el martes próximo en helicóptero a Asís, donde debería haber ido a un encuentro por la paz, informó este viernes el Vaticano. De todos modos, avanza su buena recuperación en vista del viaje a América Latina, que sigue en la agenda papal y que León XIV está determinado a hacer, del 6 al 17 de noviembre próximo.

“Les informamos que, tal como estaba previsto, el Santo Padre se ha sometido a una radiografía de control de tórax. El examen ha confirmado la óptima evolución de la recuperación posoperatoria”, dijeron esta mañana en un comunicado Luigi Carbone, médico personal de León XIV y Stefano Margaritora, cirujano que lo operó de cáncer al pulmón el martes 13 pasado. “No obstante, dado el poco tiempo transcurrido desde la intervención quirúrgica, los médicos que lo atienden han considerado oportuno, como medida de precaución, desaconsejar el viaje en helicóptero que estaba programado para el 27 de octubre”, agregaron.

+++Los médicos del Papa informan que se hizo una radiografía de tórax de control que confirmó la buena evolución post-operatoria. No obstante, le desaconsejaron por precaución viajar en helicóptero a Asís el martes 27-10 pic.twitter.com/rUaDrMLpuZ — Elisabetta Piqué (@bettapique) October 23, 2026

Poco después, la Sala de Prensa indicó que “para facilitar su recuperación tras la cirugía torácica a la que se sometió el martes de la semana pasada, siguiendo el consejo de sus médicos, el papa León XIV no podrá asistir al encuentro ‘Paz desarmada y desarmante’, que tendrá lugar en Asís el 27 de octubre”. Precisó que se trata de un evento que conmemora el 40.º aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, convocada por san Juan Pablo II en 1986, organizado por la Comunidad de San Egidio.

“El Papa León enviará un mensaje en el que expresará su cercanía a los organizadores, a los líderes y representantes de diversas confesiones cristianas y otras religiones, así como a todos los asistentes, con la firme convicción de que el ‘espíritu de Asís’ —caracterizado por el diálogo y la búsqueda de palabras y gestos de paz— constituye un recurso precioso en estos tiempos de conflicto”, concluyó.

Antes de la gira

Consultada por LA NACION, la doctora Annalisa Bilotta, del Hospital Internacional Salvator Mundi de esta capital, consideró más que correcta la recomendación de los médicos del Papa, sobre todo pensando en una recuperación en vista de su viaje a América Latina.

“En mi opinión, no participar el día 27 al evento de Asís tiene como objetivo asegurarse de que esté en las mejores condiciones posibles para el gran viaje. Así que sí, es la decisión acertada: él seguirá con su convalecencia tranquila para estar listo para la gran gira”, comentó.

Esa es la misma sensación que reina en el Vaticano, donde aumenta la confianza en la realización al viaje, que nunca fue anulado sino que siempre se mantuvo en pie. El miércoles pasado el propio Papa al saludar a una pareja de santafesinos recién casados al final de la audiencia general, en muy buena forma y sonriente, tras una pregunta, les contestó: “Argentina, allá vamos”, como pudo verse en un video.

El guiño del papa León XIV sobre su visita al país tras la cirugía: “Argentina, allá vamos”

Pero se descuenta que habrá cambios en la agenda de la gira para que sea menos extenuante. Posiblemente, más allá de “aligerarla”, podrían eliminarse sobre todo en Perú etapas como la prevista en Cusco (más de 3000 metros de altura) o la de Santa Cruz de Succhabamba (2000 metros de altura), que prevé en principio un helicóptero.

Difundida el 21 de septiembre pasado -y armada cuando nadie se imaginaba que el deportista Robert Prevost descubriría semanas después que tenía un tumor maligno en el pulmón que significó la extirpación de su lóbulo inferior derecho-, la agenda prevé un total de 12 días en tres países -Argentina, del 8 al 11 de noviembre-, 14 vuelos (dos en helicóptero), 32 discursos, 26 homilías y 12 saludos.

La noticia del “faltazo” a Asís por supuesto decepcionó a quienes estaban preparando ese evento al que asistirán líderes religiosos y personas de todo el mundo. “Hasta el último momento, mantuvimos la esperanza de que el Santo Padre, León XIV, pudiera venir a Asís para presidir la oración con motivo del 40.º aniversario del encuentro interreligioso en el ‘Espíritu de Asís’, iniciado por san Juan Pablo II. Al mismo tiempo, le estamos profundamente agradecidos, ya que —como hemos podido constatar incluso durante su estancia en el hospital y su posterior convalecencia— su compromiso con la paz permanece inalterable”, dijo desde Asís el Custodio del Sacro Convento, fray Marco Moroni, que aludió a las recientes conversaciones telefónicas del Papa con el presidente ruso, Vladimir Putin, y con su par ucraniano, Volodimir Zelensky.

“Por eso, el martes, aunque sea a la distancia, rezaremos en comunión con él. Finalmente, esperamos que pronto pueda visitar Asís y la tumba de san Francisco; tal vez antes de que concluya el Año Jubilar Franciscano que él mismo proclamó”, concluyó. “Lo lamentamos, pero sabemos que el Papa participará en nuestro encuentro espiritualmente, así como a través de un mensaje. Somos muy conscientes de las razones de su ausencia; de hecho, le deseamos una pronta recuperación mediante nuestras oraciones y esperamos poder contribuir también nosotros a ese resultado”, dijo a la agencia ANSA Marco Impagliazzo, presidente de la Comunidad de Sant’Egidio.

Más allá del anuncio de su ausencia en el evento de Asís, León siguió este viernes demostrando una buena recuperación. Por tercer día consecutivo trabajó en forma normal. Tuvo un encuentro en la sala Clementina del Palacio Apostólico con los participantes a un congreso internacional de la Pontificia Universidad Gregoriana, en ocasión del 150 aniversario de la Facultad de Derecho Canónico; recibió luego a obispos de Panamá en visita “ad limina apostolorum” (a la sede de Pedro); y después, a Su Beatitud Sviatoslav Shevchuk, arzobispo greco-católico de Ucrania.