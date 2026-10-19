El Papa da señales alentadoras de recuperación y crece la expectativa por una decisión clave sobre su gira por América del Sur

ROMA.– El papa León XIV continúa su recuperación y reaparecerá en público este miércoles durante la tradicional audiencia general, según confirmó este lunes la Sala de Prensa del Vaticano.

Operado de cáncer al pulmón el martes pasado y dado de alta el sábado, Robert Prevost, de 71 años, por supuesto no fue a Castelgandolfo -como suele hacer todas las semanas, cuando se toma el martes para jugar al tenis y hacer deporte en la residencia pontificia de las afueras de Roma-, sino que siguió con su convalecencia en su departamento del Palacio Apostólico, desde donde sigue al mando de la Iglesia católica.

Según el boletín diario del Vaticano, designó a los nuevos miembros de la Comisión Teológica Internacional, entre los que figuran dos argentinos: Fabricio Leonel Forcat y el sacerdote dominico Jorge Alejandro Scampini, los dos profesores en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina.

El papa León XIV reza el Ángelus en la Plaza de San Pedro Vatican Media - IPA via ZUMA Press DPA

Tal cómo explicó él mismo al reaparecer este domingo para la oración mariana del Ángelus, “una vez superada esta delicada etapa”, ahora retomará “gradualmente” sus actividades, “siempre con la ayuda de Dios y de sus oraciones”.

La confirmación desde el Vaticano de que este miércoles el Papa presidirá la audiencia general, un encuentro con fieles semanal más largo y exigente que el Ángelus dominical -que fue más corto que lo normal y duró menos de diez minutos-, fue una buena señal. El Pontífice nuevamente exhibirá al mundo cómo sigue su recuperación y pondrá a prueba su voz, su capacidad de leer su catequesis y de saludar en diversos idiomas a la multitud presente.

El domingo, su reaparición a tan sólo cuatro días y medio de una cirugía en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, causó alivio. Apareció en relativa muy buena forma, como al salir del hospital Gemelli el día antes, cuando caminó hasta su auto con su habitual paso rápido. Sorprendió también que levantara el brazo derecho para saludar a la multitud -como ya había hecho el sábado, al ser dado de alta-, porque es en esa parte del cuerpo donde trabajaron los cirujanos, aunque con técnicas poco invasivas.

Dos monjas llegan a la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, para la tradicional bendición dominical del papa León XIV Gregorio Borgia - AP

A diferencia del domingo 11 de octubre, cuando anunció que iba a operarse de un nódulo en el pulmón y antes saludó a un grupo de peruanos residentes en Roma a quienes les agradeció que rezaran “para la visita que realizaré a Perú”, el Papa no dijo nada acerca de su viaje a América latina al final del Ángelus.

Quien habló al respecto fue el profesor Stefano Margaritora, el cirujano que lo operó, que el sábado hizo saber que “no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar” la gira a América del Sur, en una entrevista con Vatican News que, se descuenta, fue aprobada, palabra por palabra, por el propio Papa.

De hecho, León sigue con la firme intención de realizar el viaje. Tanto es así que también sigue adelante toda la maquinaria y burocracia para que vuelo papal -a Uruguay, la Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre- y los cerca de 80 periodistas admitidos al mismo, estén listos para partir. La cuenta regresiva ha comenzado: faltan 18 días para el viaje de ida, Roma-Montevideo.

Fieles se congregan en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, para el Ángelus del papa León XIV Alessandra Tarantino - AP

Sin embargo, persisten las dudas, especialmente porque todavía se esperan los resultados de la biopsia, que permitirán determinar si el Papa deberá someterse a un tratamiento adicional. En el Vaticano prevalece un clima de incertidumbre y nadie descarta un eventual anuncio de postergación del viaje, según pudo saber LA NACION de fuentes vaticanas, que además se mostraron muy sorprendidas por las declaraciones de Margaritora en su entrevista con Vatican News.

“Si lo tratamos como a una persona normal, después de este tipo de intervención considero que se necesitan un par de semanas para lograr una recuperación física verdaderamente completa”, dijo Margaritora, ante una pregunta acerca de una gira tan exigente de parte de Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio de Comunicación.

“Por tanto, dado que ya ha transcurrido casi una semana, en definitiva, creo que el Papa podrá estar plenamente recuperado dentro de unos diez días más”, consideró. “En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar”, subrayó.

Vista general del Hospital Gemelli de Roma, donde el papa León XIV fue operado de un tumor canceroso en el pulmón derecho ANDREAS SOLARO - AFP

El “visto bueno” al viaje por parte de su cirujano, especialista en cirugía torácica, no solo causó sorpresa en la curia romana, sino también en el propio entorno familiar del Papa. Su hermano mayor, Louis Prevost, quien también recibe tratamiento contra un cáncer —un mieloma múltiple— en Florida, Estados Unidos, expresó su asombro en una entrevista con Fox News.

Aunque destacó la rápida recuperación de León XIV, con quien aseguró mantener un contacto permanente por teléfono y WhatsApp, confesó que se quedó “bastante sorprendido de que sus médicos le dijeran que estaba en condiciones de viajar a América Latina”, ya que daba por hecho que la gira sería postergada.

“No sé si lo harán o no, pero mi esperanza era ir allá abajo (sic) para reunirme con él en una de las etapas, pero bueno, finalmente no sabemos qué va a pasar”, agregó.

Louis Prevost, hermano mayor del papa León XIV, en su casa de Port Charlotte, Florida ZACK WITTMAN - NYTNS

Louis Prevost también señaló que aguarda los resultados de la biopsia, que permitirán determinar si los médicos lograron extirpar por completo el cáncer, y aseguró que la familia sigue rezando para recibir buenas noticias. Además, recordó que ambos padres murieron de cáncer, aunque precisó que Robert es el primero de la familia en recibir un diagnóstico de cáncer de pulmón, una noticia que describió como “un baldazo de agua helada”.

Las declaraciones de Louis alimentaron la incertidumbre sobre el viaje a América Latina, una verdadera maratón al otro lado del Atlántico, con una agenda exigente que, en caso de confirmarse, seguramente deberá ser aligerada y reajustada para adaptarse al delicado estado de salud del Papa y a las necesidades de su recuperación.