El pasatiempo secreto de Meghan Markle que preocupa a la corona británica

La actriz llevaba consigo un objeto durante su estadía en el Reino Unido que podría traerle más de un dolor de cabeza a la familia real

Aquellos que piensan que la actriz y actual esposa del príncipe Harry de Inglaterra, Meghan Markle, no ha hecho más que traerle dolores de cabeza a los miembros de la corona británica desde su casamiento en 2018, ahora tienen otro punto a favor. Ocurre que la duquesa de Sussex ha estado escribiendo un diario personal desde que llegó a Gran Bretaña, en el que cuenta cómo fue su experiencia como integrante de la familia real.

La información de la existencia de este diario personal fue revelada por una amiga de Markle, y publicada por el medio británico Daily Mail. Algunos suponen que la actriz estadounidense dejó trascender esta noticia como una manera de presionar para que el libro que cuenta su vida en el Palacio de Buckingham salga antes del 11 de agosto, que es la fecha estipulada.

FInding Freedom (Encontrando la libertad) es el libro biográfico de los Duques de Sussex en el que al parecer se cuentan pormenores de su vida como miembros de la familia real, familia a la que ellos decidieron abandonar en enero de este año, provocando un gran revuelo en la Casa de WIndsor, cuyos ecos continúan hasta estos días.

Los medios británicos sostienen que Meghan dejó trasencer la existencia del diario para presionar el adelanto del libro que cuenta su vida en la familia real Crédito: Instagram

El título del libro ya es de por sí sugestivo y ahora, según lo que consigna el medio británico, Markle quiere que salga a la venta cuanto antes para convencer a la gente de que su experiencia como miembro de la Casa Real "no ha sido un cuento de hadas".

Un diario publicable

El diario íntimo de la duquesa de Sussex, que sería una "crónica en primera persona de su extraordinario viaje de aspirante a actriz norteamericana a miembro de la familia real británica", según señala Daily Mail, sería un material altamente codiciado para publicar por editoriales de todo el mundo. Y Markle podría pedir un dineral estratosférico a aquel compañía que quisiera sacar a la luz ese material. Pero hasta ahora, son nada más que especulaciones.

Andrew Norton, quien fuera el biógrafo de la princesa Diana y también escribió una biografía de la actriz y duquesa de Sussex, no duda de que Markle se podría aventurar a publicarlo, ya que tendría un enorme beneficio, más allá del económico: "Tendría el control total", señaló. Además, Norton aseguró que la esposa de Harry es "una buena escritora".

Los duques de Sussex decidieron abandonar la familia real en enero de este año, en un episodio que el mundo conoció como Megxit Crédito: Instagram

La idea de que Markle llevara un diario de su paso por Gran Bretaña no sorprendió demasiado, ya que tenía antecedentes con la escritura. Ella tenía un conocido blog llamado The Tig , que tuvo que discontinuar cuando salió a la luz se comprometió con Harry. Luego, hasta el 2014, escribió, aunque de forma anónima, otro blog llamado The Working Actress.

Y si es de su escritura de lo que se habla, también se recuerda con fuerte impacto cuando Markle escbió mensajes motivadores a trabajadoras sexuales de Bristol. En aquella ocasión, la joven escribió frases como "Vos sos adorable" sobre las bananas que eran parte del almuerzo de las mujeres, hospedadas en un refugio para personas de la calle.

La pareja de Markle y Harry se afincaron en los Estados Unidos luego de dejar la casar eal y haber pasado un corto período en Canadá. Hoy residen en una mansión de US$18 millones en Beverly Hills, con su pequeño primogénito Archie.