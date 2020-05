El Aeropuerto Internacional de Viena ofrece pruebas de coronavirus por 190 euros para los pasajeros que lleguen sin un certificado médico Fuente: AFP

La pandemia de coronavirus ha provocado una caída del 22% en las llegadas de turistas internacionales durante el primer trimestre de 2020 , muestran los datos más recientes de la Organización Mundial del Turismo (OMT). Según el organismo, la crisis podría llevar a un declive anual de entre el 60% y el 80% en comparación con las cifras de 2019.

Solo en marzo, las llegadas registraron una caída abrupta del 57% tras el inicio del confinamiento en numerosos países, la introducción de restricciones de viaje y el cierre de aeropuertos y fronteras. Todo ello se traduce en una pérdida de 67 millones de llegadas internacionales y alrededor de 80.000 millones de dólares en ingresos .

Los pronósticos estiman que la recuperación de los niveles de viajes aéreos previos al coronavirus podría tardar entre tres y seis años , según la región, con América Latina en último lugar .

Ante este panorama desolador, algunos países comienzan a implementar medidas para reactivar el turismo, sin comprometer los esfuerzos por detener la propagación de la pandemia. Alemania y Gran Bretaña, por ejemplo, obligan a sus viajeros a entregar a su llegada un certificado médico con un máximo de 96 horas de antigüedad que confirme que no tienen la Covid-19 .

¿La alternativa? Pasar una cuarentena forzosa en algún hotel durante un par de semanas antes de poder salir libremente a las calles.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Viena ha presentado una solución para aquellos pasajeros que decidan emprender un viaje en medio de la pandemia. Dentro de sus instalaciones hay un laboratorio en el que por 190 euros y tres horas de espera los viajeros podrán someterse a un test de la Covid-19 .

De acuerdo con las reglamentaciones gubernamentales vigentes, las personas que viajan a Austria en este momento, al igual que en Alemania y Gran Bretaña, deben presentar un certificado médico que confirme los resultados negativos de la prueba de coronavirus (específicamente PCR y no mayor a cuatro días), o de lo contrario deben comenzar un período de 14 días cuarentena.

Sin embargo, esta nueva opción les permite a los pasajeros que lleguen sin un certificado médico válido hacerse la prueba en el aeropuerto . Si los resultados de la prueba son negativos, el pasajero no tiene que permanecer en cuarentena por 14 días después de llegar a Austria. De esta manera, los períodos de cuarentena que ya han comenzado también pueden terminarse prematuramente.

Aunque se trata de un costo relativamente alto -en muchos países es posible hacerse la prueba de forma gratuita o por un costo menor a 10 dólares-, podría ser una opción para aquellos que deseen viajar sin cumplir con una cuarentena en el lugar de destino.

El primer país en implementar una medida de este tipo fue Hong Kong, que desde abril obliga a todos los pasajeros aéreos que llegan a someterse a una prueba de detección del coronavirus. Los expertos predicen que la práctica se convertirá en estándar en los aeropuertos de todo el mundo a medida que la industria de la aviación se adapte a un nueva normal una vez que la pandemia retrocede, como ocurrió en Austria.

El gobierno de Hong Kong ha convertido el aeropuerto en su primera línea de defensa en la batalla contra la Covid-19. Además de los protocolos de limpieza exhaustivos y el control de la temperatura de todos los viajeros, prohibió a los no residentes y a los pasajeros en tránsito hace semanas, entregó pulseras de rastreo conectadas a una aplicación de teléfono para controlar que las personas no violen la cuarentena y expandió un programa que obliga a todos los que llegan a proporcionar muestras de saliva.

La estrategia agresiva tenía como objetivo contener un número creciente de infecciones por coronavirus a medida que los residentes regresaban del extranjero . Aunque las autoridades sanitarias han advertido en repetidas ocasiones sobre un resurgimiento local de la pandemia, la ciudad ha visto disminuir la cantidad de infecciones diarias de manera constante desde el mes pasado.

En el Caribe , algunos destinos paradisíacos comienzan a evaluar la implementación de esta medida. Antigua y Barbuda también pedirá un certificado de prueba PCR. Las Bahamas están considerando lo mismo, aunque no han especificado detalles como el tiempo máximo que debe pasar desde que el viajero adquiera el certificado de ausencia de virus.

Estas medidas se diferencian del pasaporte de inmunidad, ampliamente rechazado por la Organización Mundial de la Salud. "Ningún estudio ha evaluado si la presencia de antivirus al SARS-CoV-2 confiere anticuerpos en humanos", dijo el organismo en un comunicado el 24 de abril.

"No es sólo que la ciencia aún no pueda aún confirmar con total seguridad que esa inmunidad previene de la reinfección, es que, con los tests de anticuerpos que manejamos en la actualidad, que no son para nada del todo fiables, no se sabe cuánta inmunidad recibe el sujeto ni durante cuánto tiempo", agregó.