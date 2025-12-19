Así es la estafa con tarjetas de crédito que crece en varias playas de Brasil

Un ciudadano argentino resultó víctima de una maniobra de fraude electrónico en la playa de Ipanema, Río de Janeiro. El turista intentó comprar cigarrillos en un puesto ambulante del sector de Puesto 9 cuando los delincuentes ejecutaron la estafa con tarjetas de crédito mediante una terminal de pago manipulada. El incidente derivó en una pérdida económica de 3.000 euros y motivó la intervención del Grupo de Apoyo al Turista.

¿Cómo funciona la estafa con tarjetas de crédito en Brasil?

La modalidad delictiva recibe el nombre de “golpe da maquininha” en el territorio brasileño, donde los vendedores manipulan el posnet al ingresar montos mucho más altos de los acordados con el comprador. Esta práctica es una de las más comunes en las zonas turísticas durante los últimos años. El esquema requiere la participación de un cómplice, ya que, mientras un individuo se acerca al cliente e inicia una conversación para generar una distracción, el operador de la máquina aprovecha el descuido y realiza cobros fraudulentos con la tarjeta del usuario.

El caso del turista argentino que fue estafado en Brasil

El hombre de 41 años caminaba por el área de Puesto 9 en la playa de Ipanema, cuando un vendedor ambulante ofreció al turista un paquete de cigarrillos por un valor de 55 reales. El ciudadano argentino aceptó la transacción y utilizó su teléfono para abonar el pedido. Durante el proceso de pago, otro vendedor se aproximó al lugar y entabló un diálogo con el comprador para quitar su atención del lector de tarjetas.

Luego de finalizar la compra, el hombre revisó su registro bancario poco después del encuentro y el sistema detalló un cobro incorrecto por un total de 3.000 euros. Esta cifra representa una suma de 19.000 reales (3.450 dólares). El hombre buscó ayuda con los agentes del Grupo de Apoyo al Turista de la Guardia Municipal. El equipo de seguridad trasladó a la víctima a la Estación de Policía de Apoyo al Turista (DEAT). Los oficiales registraron el caso como fraude y mantienen una investigación en curso para localizar a los autores del hecho.

Fraude en el servicio de transporte y robo de claves

Otra estafa común en el territorio, sucede cuando se hacen pasar por taxistas para captar a los extranjeros. El conductor informa, al finalizar el trayecto, que el lector de tarjetas no acepta PIX, un sistema de pago instantáneo oficial de Brasil y solicita a cambio la tarjeta física del pasajero para completar el cobro del viaje. La víctima ingresa su código personal o PIN en la terminal para pagar el traslado y sale del vehículo.

El pasajero descubre más tarde que su cuenta bancaria no tiene fondos. El conductor entrega un lector de tarjetas manipulado que registra el PIN ingresado por el usuario. Los criminales obtienen la clave y los datos del plástico de forma simultánea. El acceso a la información bancaria permite el vaciamiento de los activos de manera inmediata.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.