El presidente de Cabo Verde pronosticó que la selección de su país le ganará 1 a 0 a la Argentina

LONDRES.– La Argentina enfrentará este viernes a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, pero en el pequeño país africano hay quienes no parecen intimidarse ante el vigente campeón del mundo. Al contrario. Su presidente, José María Neves, aseguró que confía plenamente en una victoria de su selección y hasta se animó a pronosticar el resultado: “Creo que Cabo Verde puede vencer a la Argentina por 1-0”.

La definición surgió durante una entrevista concedida a la BBC, en la que el mandatario sostuvo que su selección llegó a la Copa del Mundo con la convicción de sorprender a los rivales más poderosos.

José María Neves, presidente de Cabo Verde Ricardo Stuckert/PR

“Estamos jugando para ganar. Cuando las expectativas sobre un equipo son bajas y ese equipo tiene ganas de ganar, es posible. Una nación pequeña como Cabo Verde debe hacer el esfuerzo de hacer eso siempre, de sorprender permanentemente a la gente”, afirmó el presidente en declaraciones a la BBC.

El partido se disputará este viernes en Miami, a las 19 (hora argentina) después de que Cabo Verde se convirtiera en una de las grandes revelaciones del torneo. Según recordó la BBC, se trata de la primera participación mundialista del archipiélago africano y también de la segunda marca histórica que consiguió en Estados Unidos: se transformó en el país más pequeño en alcanzar la fase eliminatoria de una Copa del Mundo.

Jornada de alegría en Cabo Verde tras la clasificación al Mundial Eduardo Davo Fernandez

El recorrido explica buena parte del entusiasmo que transmite Neves. Su seleccionado debutó con un empate sin goles ante España, encuentro en el que el arquero Vozinha, de 40 años, fue una de las grandes figuras. Después igualó 2-2 con Uruguay y cerró la fase de grupos con otro 0-0 frente a Arabia Saudita, resultado que le permitió avanzar como segundo del Grupo H, favorecido además por la victoria española sobre los uruguayos.

El arquero de Cabo Verde, Vozinha Ashley Landis - AP

La magnitud del desafío, sin embargo, resulta evidente. La Argentina ocupa el primer puesto del ranking de la FIFA, mientras que Cabo Verde aparece 63 lugares por detrás y figura como la decimotercera selección africana de la clasificación mundial, según recordó la BBC.

Pese a esa diferencia, Neves aseguró que la confianza dentro del plantel es absoluta. “El equipo de Cabo Verde tiene 100% de fe, 100% de esperanza y va a dejar hasta la última gota de sudor por esta camiseta. Por eso tenemos un 100% de posibilidades de ganar contra la Argentina”, sostuvo.

Muelle y barcos en aguas turquesas en la ciudad de Santa María, Sal, Cabo Verde. Sopotnicki

El mandatario explicó además que la presencia de su país en el Mundial responde a una ambición que va mucho más allá de los resultados. “Fuimos a este Mundial para escribir nuestro propio destino, que consiste en enfrentarnos a los campeones. Vamos a enfrentar a la Argentina y a Messi con la misma determinación, la misma voluntad y el deseo de ganar para alcanzar la siguiente fase”, afirmó.

Según destacó la BBC, ese mensaje coincide con el que transmitió el entrenador Pedro Leitão Brito, más conocido como Bubista, luego de asegurar el pase a los 16avos de final. “Para nosotros, nada es imposible”, afirmó el técnico durante una conferencia de prensa en la que apareció envuelto en la bandera de Cabo Verde.

El entrenador también explicó que uno de los objetivos del equipo consistía en mostrar su país al resto del mundo. En ese sentido, sostuvo que enfrentar a la Argentina y a Lionel Messi en una instancia de eliminación directa representa una oportunidad extraordinaria para darle visibilidad internacional a Cabo Verde, más allá del resultado deportivo.

Playa Tarrafal en la isla de Santo Antão, Cabo Verde ChrisL30

El mediocampista Deroy Duarte también expresó su entusiasmo antes del partido. “Todo es posible”, dijo.

Neves, por su parte, dejó en claro que su evaluación del Mundial no dependerá exclusivamente del marcador. “Independientemente del resultado, dejaremos este Mundial con la cabeza en alto y con la sensación de haber cumplido nuestra misión”, concluyó el presidente, convencido de que Cabo Verde ya escribió una de las historias más sorprendentes de la Copa del Mundo.