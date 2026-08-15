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Las imágenes más impactantes del sismo de magnitud 5,2 que sacudió el sur de España y provocó destrozos en Granada

Se trató de un temblor moderado con epicentro un kilómetro al suroeste de Otura y a una profundidad de 10 kilómetros; hasta el momento no se registraron víctimas fatales

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Cientos de granadinos se desvelaron ante el temor de posibles réplicas
Cientos de granadinos se desvelaron ante el temor de posibles réplicas

GRANADA.- Un sismo de magnitud 5,2 hizo temblar este sábado el sur de España y provocó destrozos en distintas localidades de la provincia de Granada. Según confirmó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) el movimiento telúrico se produjo a la 1.04 de la madrugada a una profundidad de 10 kilómetros y tuvo su epicentro al suroeste de Otura.

Por el terremoto, cientos de granadinos se desvelaron y salieron a las calles digitados por el pánico ante la posibilidad del surgimiento de réplicas. Entre los daños materiales registrados en el área metropolitana de la ciudad, las autoridades relevaron desprendimientos de cielorrasos, caída de elementos de fachadas y tejados y autos destrozados, según reportó El Mundo.

Granada y Málaga fueron las provincias en la que más localidades sintieron los efectos del terremoto. Ante los numerosos llamados a los servicios de emergencia, las autoridades desplegaron un protocolo de acción preventiva de Riesgos por Sismos.

El temblor de la madrugada del sábado fue el quinto en las últimas 24 horas que se registró en la provincia del sur español, según las estadísticas del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Hubo réplicas de entre 2,0 y 3,6 de magnitud.

Los videos virales del terremoto

El interior de una casa en Granada tras el sismo
El interior de una casa en Granada tras el sismo
Sismo en Granada, España
Sismo en Granada, España
Otro registro del temblor desde el balcón de un habitante de Granada
Otro registro del temblor desde el balcón de un habitante de Granada
Un sismo se sintió en Granada, España, y provocó destrozos
Un sismo se sintió en Granada, España, y provocó destrozos
El streamer Sasel al momento del terremoto
El streamer Sasel al momento del terremoto

El sismo, en imágenes

La mampostería de una casa venida a menos tras el sismo
La mampostería de una casa venida a menos tras el sismo
Un grupo de granadinos en alerta luego de los movimientos de la tierra
Un grupo de granadinos en alerta luego de los movimientos de la tierra
En el centro de Granada se registraron roturas en varios monumentos
En el centro de Granada se registraron roturas en varios monumentos
Un transeúnte registra los derrumbes en el centro granadino
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Una calle completamente destruida
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