Las imágenes más impactantes del sismo de magnitud 5,2 que sacudió el sur de España y provocó destrozos en Granada

GRANADA.- Un sismo de magnitud 5,2 hizo temblar este sábado el sur de España y provocó destrozos en distintas localidades de la provincia de Granada. Según confirmó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) el movimiento telúrico se produjo a la 1.04 de la madrugada a una profundidad de 10 kilómetros y tuvo su epicentro al suroeste de Otura.

Por el terremoto, cientos de granadinos se desvelaron y salieron a las calles digitados por el pánico ante la posibilidad del surgimiento de réplicas. Entre los daños materiales registrados en el área metropolitana de la ciudad, las autoridades relevaron desprendimientos de cielorrasos, caída de elementos de fachadas y tejados y autos destrozados, según reportó El Mundo.

Granada y Málaga fueron las provincias en la que más localidades sintieron los efectos del terremoto. Ante los numerosos llamados a los servicios de emergencia, las autoridades desplegaron un protocolo de acción preventiva de Riesgos por Sismos.

El temblor de la madrugada del sábado fue el quinto en las últimas 24 horas que se registró en la provincia del sur español, según las estadísticas del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Hubo réplicas de entre 2,0 y 3,6 de magnitud.

Los videos virales del terremoto

El interior de una casa en Granada tras el sismo

Sismo en Granada, España

Otro registro del temblor desde el balcón de un habitante de Granada

Un sismo se sintió en Granada, España, y provocó destrozos

El streamer Sasel al momento del terremoto

El sismo, en imágenes

La mampostería de una casa venida a menos tras el sismo

Un grupo de granadinos en alerta luego de los movimientos de la tierra

En el centro de Granada se registraron roturas en varios monumentos

Un transeúnte registra los derrumbes en el centro granadino