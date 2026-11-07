El presidente de Israel elige a Gadi Eisenkot, rival de Netanyahu, para formar gobierno

JERUSALÉN.– El presidente de Israel, Isaac Herzog, eligió este sábado a Gadi Eisenkot, el principal rival del primer ministro Benjamin Netanyahu, para formar un nuevo gobierno, tras las conversaciones mantenidas con todos los partidos.

La decisión llega tras las elecciones del 27 de octubre que resultaron en un bloqueo político, sin que ninguno de los dos candidatos lograra una vía clara hacia el poder, aunque el exjefe del Ejército quedó mejor posicionado.

Netanyahu, el líder que más tiempo ha ocupado el cargo en la historia de Israel, lucha por mantenerse en el poder después de que su coalición nacionalista-religiosa perdiera la mayoría, aunque sigue siendo el bloque más grande.

Gadi Eisenkot ondea una bandera de Israel tras las elecciones que lo dejaron bien posicionado para ser el próximo primer ministro Gil Cohen-Magen - dpa DPA

El centrista Eisenkot, líder del partido Yashar, dispone ahora de 28 días para negociar con las distintas formaciones políticas y constituir una coalición de gobierno, con la posibilidad de obtener una prórroga de 14 días.

En las consultas de Herzog con los partidos, Eisenkot obtuvo el respaldo de 67 de los 120 miembros del Parlamento, mientras que 46 apoyaron a Netanyahu.

A pesar de haber conseguido el mayor número de apoyos, Eisenkot se enfrenta a un camino complicado para formar gobierno, ya que su bloque opositor no alcanza los 61 escaños necesarios para obtener una mayoría.

Su posible coalición también afronta desacuerdos en torno a la cooperación con partidos de representación árabe, así como respecto a las negociaciones con facciones ultraortodoxas. Los partidos árabes, totalmente disgustados con las políticas de Netanyahu y sus aliados de extrema derecha, de todos modos expresaron su respaldo a Eisenkot.

Ahmad Tibi, líder del partido árabe Ta'al, que le dio su apoyo a Eisenkot saluda a sus seguidores en Jerusalén AHMAD GHARABLI - AFP

El bloque liderado por el partido Likud, de Netanyahu, cuenta con 53 escaños, mientras que los cuatro partidos opositores alineados con Eisenkot suman 48. Por su parte, los partidos de representación árabe obtuvieron 19.

Si Eisenkot no logra formar gobierno dentro del plazo establecido, podrían producirse nuevas negociaciones políticas o incluso la convocatoria de otras elecciones. Netanyahu permanece en el cargo como primer ministro en funciones hasta que se establezca un nuevo gobierno.

Netanyahu había llamado más temprano al llamado “bloque del cambio” de Eisenkot a formar un gobierno de unidad nacional, al tiempo que lanzaba graves advertencias asegurando que un gobierno constituido con los partidos árabes -“partidarios del terrorismo”- destruiría el país.

“Hay alguien que pretende investir un gobierno a toda prisa, ya la próxima semana, con partidarios del terrorismo”, afirmó Netanyahu en alusión a Eisenkot. “Formar un gobierno en el Estado de Israel con aquellos que quieren eliminar al Estado de Israel”, añadió.

Partidarios de Benjamin Netanyahu durante una manifestación tras las elecciones del 27 de octubre JACK GUEZ - AFP

Netanyahu sostuvo que el gobierno de unidad nacional debería incluir a todos sus aliados de la coalición anterior, es decir, a las facciones ultranacionalistas Sionismo Religioso y Otzma Yehudit, así como a los partidos ultraortodoxos, junto con el Likud. Sin embargo, no especificó quién debería encabezar ese gobierno.

El nuevo llamamiento de Netanyahu supone un nuevo giro en su discurso tras las elecciones. Horas después del cierre de las urnas, afirmó que formaría una coalición sólida, nacional y de derecha. Y l 2 de noviembre, abogó por un “gobierno nacional amplio” bajo su propio liderazgo.

Agencias Reuters y AFP