Una periodista de un medio vinculado a Ueno Bank renunció en vivo tras el escándalo

La periodista Mina Feliciángeli renunció en vivo a su programa en Unicanal este martes en Paraguay, tras la intervención del Banco Central a Ueno Bank —perteneciente al mismo grupo empresario que controla ese medio— y el colapso financiero que afectó a miles de ahorristas y generó protestas masivas en el país.

En el momento de su salida al aire, la conductora expresó su repudio ante la situación y fundamentó su postura de manera directa: “Yo no sé fingir demencia, gente, y es una barbaridad lo que se ha hecho”.

El momento en que la periodista renuncia en vivo - @Francis970AM

A continuación, detalló los motivos que la llevaron a tomar la determinación de abandonar su puesto: “Yo no puedo quedarme acá y hablar mal del dueño del lugar donde trabajo”. En su despedida, leyó un comunicado en el que profundizó sobre su renuncia y lo que consideraba una incompatibilidad ética. “En lo personal, me resulta incompatible seguir ejerciendo mis funciones periodísticas en una empresa cuyos propietarios obraron de una manera tan desleal y ocasionaron daños a tantos paraguayos y al país. En consecuencia, he decidido renunciar a V-Media”, sostuvo la periodista.

Este sábado, en diálogo con Radio Mitre, dio más detalles sobre el momento exacto en que lo decidió: “Fue a la mañana. Yo tengo el programa a la tarde, de 16 a 18.30, y a la mañana tomé la decisión de que no iba a continuar más en ese medio”.

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Al respecto, contó que muchos compañeros habían renunciado a otros trabajos para poder sumarse al proyecto: “El holding empezó en febrero, hemos salido inclusive de otros medios para ir a trabajar ahí porque se presentaba como una muy buena oportunidad”.

Feliciángeli también apuntó contra el organismo de regulación: “Acá hay una responsabilidad muy grande justamente del Banco Central, que es el que tiene que controlar todo el sistema financiero. Fue de una irresponsabilidad absoluta porque demasiada cantidad de gente fue afectada; nosotros nos quedamos sin trabajo y con la plata, obviamente, en el banco”.

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Para mostrar el alcance de la crisis que se produjo en el Paraguay en la vida cotidiana de sus ciudadanos, la periodista contó una situación de la que fue testigo: “El guardia, un señor ya adulto, me dijo al salir: ‘Señora, yo hasta ahora no pude comer’, porque obviamente vos te vas al copetín de al lado, al barcito, comprás tu comida y seguís trabajando. Él no podía pagar su comida porque no tenía plata”.

“La gente está muy violenta porque obviamente le sacaron la plata del bolsillo”, agregó al respecto, y contó que las protestas superaron este fin de semana la custodia de la residencia privada del mandatario y motivaron su traslado a la escolta presidencial a la espera de su próxima declaración ante la Fiscalía.