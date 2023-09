escuchar

ASUNCION.- El presidente paraguayo, Santiago Peña, dijo el lunes que interrumpirá las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) si las partes no llegan a un acuerdo antes del 6 de diciembre, cuando Brasil entregará la presidencia del bloque sudamericano a su país.

Peña ha criticado el avance de las conversaciones desde antes de asumir como mandatario. En una entrevista con Reuters una semana antes de su juramento, dijo que la UE demostró con sus propuestas que no tiene un interés claro de seguir adelante.

Tras regresar de su primer viaje oficial a Estados Unidos en el que participó en la Asamblea de Naciones Unidas, el mandatario aseguró que trasmitió a su colega de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien tuvo un encuentro bilateral, su intención de buscar otros acuerdos.

El presidente de Bolivia, Luis Arce; el presidente electo de Paraguay, Santiago Peña; el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez; el presidente de Argentina, Alberto Fernández; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou; y el primer ministro de Guyana, Mark Phillips, en la Cumbre de Jefes de Estado de Mercosur y Estados Asociados en Puerto Iguazú, el 4 de julio de 2023. NELSON ALMEIDA - Télam

“He dicho y le he trasmitido esto al presidente Lula (da Silva) que cierre la negociación porque si él no cierra yo no voy a continuar en el próximo semestre”, declaró Peña en una conferencia de prensa.

“Voy a dedicarle el próximo semestre a cerrar acuerdos con otras regiones del mundo que yo estoy seguro que vamos a llegar a un acuerdo muy rápidamente (...) el caso de Singapur y el de Emiratos Árabes Unidos”, agregó.

Lula ha dicho que esperaba concluir este año las conversaciones sobre el acuerdo, que llevan en suspenso desde 2019 debido mayormente a las preocupaciones medioambientales europeas.

A mediados de septiembre, el Mercosur presentó una contrapropuesta a una adenda ambiental presentada por la UE, que Peña calificó de “inaceptable” por considerar que cercena la capacidad de desarrollo de países como el suyo.

“Paraguay tiene una fortísima vocación de integración (...) pero en este acuerdo comercial ya no es una discusión técnica, es una decisión política y esto no está ya más del lado del Mercosur sino del lado de la Unión Europea”, aseguró Peña.

Posible acuerdo con Vietnam

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, da la bienvenida al primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, en el Palacio de Itamaraty en Brasilia el 25 de septiembre de 2023. EVARISTO SA - AFP

Mientras tanto, Lula da Silva indicó el lunes que Vietnam expresó interés en un acuerdo comercial con el bloque sudamericano, y añadió que planteará el tema para su discusión con los países miembro.

Lula afirmó que quiere acercar a los miembros del Mercosur a los países asiáticos y destacó que hay espacio para que crezca el comercio con Vietnam, al recibir en Brasilia al primer ministro vietnamita, Pham Minh Chính.

Canadá, Corea del Sur y Singapur son otros países en conversaciones para acuerdos comerciales con Mercosur. Lula había insinuado previamente posibles acuerdos con China, Indonesia, Vietnam y países de Centroamérica y el Caribe.

Lula dijo además el lunes que aspira a profundizar la cooperación entre Brasil y Vietnam en sectores como agricultura, educación y defensa, y agregó que ambos gobiernos firmaron acuerdos que cubren esas áreas durante su reunión.

Presidente Lula recebe o primeiro-ministro do Vietnã https://t.co/VWlWOsjyly — Lula (@LulaOficial) September 25, 2023

Un memorando de entendimiento sobre defensa, añadió Lula, es el “primer paso” hacia un futuro acuerdo que abriría espacio para que su país exporte productos de defensa a la nación asiática, “incluidos aviones”. Minh Chính visitó el sábado la sede del fabricante brasileño de aviones Embraer en el estado de San Pablo.

Lula también agradeció el apoyo de Vietnam a Brasil en su intento de convertirse en miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y dijo que aceptó la invitación de Minh Chính para visitar Hanói el próximo año.

“Somos dos países del Sur Global comprometidos con la paz, el multilateralismo, el desarrollo sostenible y la lucha contra el hambre y la pobreza”, dijo Lula. “Queremos una mayor representación en la gobernanza internacional”.

Agencia Reuters

LA NACION