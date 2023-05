El presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, criticó al Mercosur y habló del dólar

escuchar

El recientemente elegido presidente de Paraguay, Santiago Peña, representante del Partido Colorado, habló sobre el armado del Mercosur y si bien destacó sus beneficios, aseguró que hay que ser “más ambiciosos” al referirse al bloque. Tras describir al organismo multilateral como “un gran avance de la diplomacia e integración regional”, landó: “Es insuficiente”. Al ahondar en su posición, el futuro mandatario habló de superar “barreras paraarancelarias”.

“Hay que darle un nuevo impulso” al Mercosur, resaltó en diálogo con radio Mitre. En cuanto a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el presidente electo paraguayo la calificó como un algo “pensado como un espacio de personas que piensan de manera similar, una especie de club de amigos”. “Hoy tiene que ser un espacio donde todos podamos expresar nuestras opiniones y podamos respetar la diversidad de opiniones de los países de Sudamérica”, concluyó.

Peña también se refirió a la moneda de su país y a la injerencia del tipo de cambio en la vida de los habitantes. “Los paraguayos adoran el guaraní. No existe otra opción que no sea el guaraní”, dijo.

Al justificar sus dichos, aseveró que si se le pregunta a la gente en la calle de cuánto es el tipo de cambio en Paraguay, “nadie tiene la menor idea”, salvo que sea una persona que esté vinculada con una actividad de comercio exterior.

Santiago Peña, candidato presidencial del gobernante Partido Colorado, a la derecha, abraza al expresidente Horacio Cartes tras el cierre de votaciones que le dieron un amplia victoria en las elecciones generales, en Asunción, Paraguay, el domingo 30 de abril de 2023. (AP Foto/Jorge Sáenz)

Santiago Peña obtuvo un 42,7%, mientras que el líder de la Concertación Nacional, Efraín Alegre, logró el 27,4% de los votos. De este modo, el Partido Colorado continúa en el poder de Paraguay.

En otro tramo de la entrevista, Peña, expresidente del Banco Central de su país, indicó que a ningún jefe de Estado se le hubiera ocurrido pedirle a esa entidad financiera la intervención en la economía local. “Jamás”, resaltó y prosiguió: “Cuando se pierde la confianza en la moneda, cuando la inflación es la protagonista, quienes más sufren son los sectores más pobres”.

Al ser consultado sobre en qué lugar de la política se ubicaba, Peña indicó: “Creo en la economía de mercado, pero también en una fuerte intervención del Estado que pueda ayudar a las personas más vulnerables a tener las mismas oportunidades. No hay sociedad igualitaria. Si tengo que elegir un lugar, me siento más cómodo en el centro”.

Los ejes de la gestión que propone Peña en Paraguay

El presidente electo habló sobre lo que será su mandato, el cual estará dividido en tres grandes ejes. “La eliminación de la pobreza extrema es el primero de ellos. Es intolerable que un país tan rico como Paraguay tenga gente que esté en la pobreza. El segundo eje es que a pesar de que crecimos a lo largo de los últimos años, este no llega a todos lados y debe haber igualdad de oportunidades para todos. El tercero es insertar a Paraguay en el mundo”, manifestó.

AME5727. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 30/04/2023.- Seguidores del presidente electo del Partido Colorado, Santiago Peña, celebran tras su victoria a las afueras de su sede campaña, hoy en Asunción (Paraguay). El candidato se proclamó ganador de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Paraguay, en una jornada en la que el oficialismo conquistó además la mayoría en el Senado y se impuso en al menos 14 de las 17 gobernaciones en disputa, según el conteo provisional oficial. Raúl Martínez - EFE

El candidato presidencial paraguayo por el Partido Colorado, Santiago Peña, celebra junto a su esposa, Leticia Ocampos de Pea, y el expresidente paraguayo Horacio Cartes, tras ganar las elecciones presidenciales en Asunción el 30 de abril de 2023. NORBERTO DUARTE - AFP

Durante la entrevista, el presidente electo de Paraguay también habló sobre las diferencias del populismo de izquierda y de derecha. “El populismo es uno y hace un daño. Cuando torcemos y tratamos de engañar a la población diciéndole que le vamos a dar todo gratis o que vamos a eliminar ciertas cosas, eso es engañar. No hay almuerzo gratis, siempre hay alguien que lo tiene que pagar”.

Por último aseveró: “En la constitución paraguaya, el artículo 40 consagra que cada ciudadano pida lo que quiera. La autoridad tiene la obligación de escuchar y de decir qué se puede y que no. Muchas veces el problema es que las autoridades no saben qué se puede y qué no. Ahí empiezan los problemas, porque las promesas no se pueden cumplir”.

LA NACION