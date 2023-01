El príncipe Harry acusa en su libro a William de agredirlo tras una discusión por Meghan Markle

escuchar

En su autobiografía titulada Spare (En la sombra), obra literaria que estará a la venta el próximo martes 10 de enero, el príncipe Harry compartió detalles inéditos sobre una violenta confrontación física que mantuvo con su hermano William, luego de que este último insultase a su pareja Meghan Markle.

Según la copia del libro a la que accedió The Guardian, la pelea tuvo lugar en la casa del hijo menor de Lady Di -ubicada en Nottingham Cottage, Londres- en 2019. Una vez allí, William no esperó ni un segundo para quejarse de la “catástrofe rodante” que era el matrimonio entre su hermano y la exactriz.

En ese contexto, comenzó a insultarla, llamándola “difícil”, “grosera” y abrasiva. En respuesta, el duque de Sussex insistió en que lo único que estaba haciendo al decir esas palabras era reproducir la narrativa de la prensa. “Esperaba algo mejor de vos”, le reprochó.

El príncipe Harry no ha revelado aún quién en su familia hizo el comentario racista sobre su hijo Archie, producto de su matrimonio con Meghan Markle Harpo

Fue aquel comentario el que intensificó el conflicto. El ahora príncipe de Gales consideró que Harry no estaba siendo razonable y ambos empezaron a gritarse el uno al otro. Continuaron intercambiando insultos hasta que el marido de Kate insistió en que solo trataba de ayudarlo.

“¿Hablás en serio? ¿Ayudarme? ¿Así es como llamas a todo esto?”, le cuestionó Harry una vez más. William, cada vez más enojado, caminó de manera agresiva hacia su hermano y luego se detuvo . Asustado, rememoró el también hijo del rey Carlos III, Harry se dirigió a la cocina.

Procedió entonces a darle un vaso de agua a William y le dijo, con intención de calmar los ánimos: “Willy, no se puede hablar con vos cuando estás así”. “Dejó entonces el vaso de agua, me llamó por otro nombre y volvió a venir hacia mí. Me agarró por el cuello, rasgó el cuello de mi camisa y me tiró al suelo” , señaló Harry.

El príncipe William

Y añadió: “ Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron . Me quedé allí por un momento, aturdido. Luego me puse de pie y le pedí a William que se fuera”. Sin intención de querer terminar la pelea, el príncipe de Gales instó a su hermano menor a devolverle el golpe.

Luego de que Harry se negara a hacerlo, William optó por irse. Más tarde, regresó a su casa “luciendo arrepentido y disculpándose”. Le dijo que no era “necesario que le cuente a Meg sobre esto”. “¿Querés decir lo del ataque?”, le preguntó Harry, y recibió una respuesta que lo dejó mudo: “No te ataqué, Harold”.

Tras lo sucedido, el hijo menor de Lady Di quiso esperar un poco antes de contárselo a su esposa. Primero, habló con su terapeuta y le hizo saber que estaba “terriblemente triste”. Meghan notó más tarde “rasguños y moretones” en la espalda de Harry y tuvo que contarle. “No estaba ni sorprendida ni enojada” , reveló.

Meghan Markle y el príncipe Harry Archivo

La autobiografía del príncipe Harry

A través de varios capítulos, el duque de Sussex habla sobre su infancia y educación, su carrera como miembro de la realeza y en el ejército británico, los cambios que sufrió en la relación con sus padres y hermano, y la vida con Meghan a través del noviazgo, boda y matrimonio.

Sumado a ello, expande sobre temáticas ya abordadas en el documental de Netflix Harry y Meghan -por ejemplo, el aborto espontáneo sufrido por la actriz y sus pensamientos suicidas-. Días antes de la publicación del libro, dos entrevistas exclusivas a Harry serán transmitidas en ITV News at Ten y CBS 60 Minutes.

