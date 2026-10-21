El príncipe Harry sobre su mamá, Lady Di: “Me pregunto cómo sería el mundo si todavía estuvieras aquí”

El príncipe Harry recordó uno de los momentos más dolorosos de su infancia: la última llamada telefónica que tuvo con su madre, la princesa Diana, antes de su muerte en 1997. Casi tres décadas después, el duque de Sussex reconoce que todavía piensa en aquella conversación y lamenta no haber sabido que sería la última vez que escucharía su voz.

Durante una entrevista con la revista GQ, Harry contó que tenía apenas 12 años cuando habló con Diana por última vez. En ese momento, él y su hermano, el príncipe William, se encontraban en Balmoral, Escocia, y querían regresar a jugar con sus primos.

Lady Di junto al príncipe Harry Archivo

Harry también reconoció que, de haber sabido lo que ocurriría horas después, habría vivido aquella conversación de otra manera. “Si hubiera sabido que era la última llamada con ella, qué diferente habría sido esa conversación”, expresó. Luego agregó: “Y yo soy el que tiene que vivir con eso”, al referirse al arrepentimiento que todavía siente por aquel momento.

El recuerdo de Diana sigue presente.

La princesa Diana murió el 31 de agosto de 1997, a los 36 años, en un accidente automovilístico ocurrido en París, Francia. Su fallecimiento dejó una profunda huella en sus hijos, que todavía eran menores de edad.

En la entrevista, Harry aseguró que piensa en su madre casi todos los días. Entre sus pensamientos recurrentes está imaginar cómo sería su familia si ella continuara viva. “Me pregunto cómo sería el mundo si todavía estuvieras aquí. Me pregunto cómo sería mi familia si todavía estuvieras aquí”, contó al describir lo que suele pensar cuando la recuerda.

Lady Di en noviembre de 1985 (Photo by Tim Graham Photo Library via Getty Images) Tim Graham - Tim Graham Photo Library

El duque también explicó que, en ciertos momentos de su vida, siente una conexión especial con Diana. Según relató, a veces le hace preguntas mentalmente y experimenta la sensación de recibir alguna respuesta.

La terapia le ayudó a afrontar la pérdida

Harry contó que durante aproximadamente 20 años tuvo dificultades para expresar el dolor por la muerte de su madre. Con el tiempo, la terapia le permitió reconocer sus emociones y comprender que aprender a vivir con la pérdida no significaba olvidar a Diana.

Su experiencia también influyó en la manera en que entiende la paternidad. Al recordar los primeros meses de vida de su hijo Archie, a quien comparte con Meghan Markle, explicó que comenzó a prestar más atención a cómo su estado emocional podía afectar al niño.

El príncipe recordó que, cuando regresaba a casa después de jornadas estresantes, Archie percibía rápidamente su tensión. Por eso, empezó a aprovechar los aproximadamente 40 minutos de trayecto desde Londres para tranquilizarse antes de reunirse con su familia. “Creo que como padre, solo tenemos que ser tan conscientes de lo que llevamos que ellos pueden recoger”, afirmó al reflexionar sobre la importancia de reconocer las propias emociones.

Diana Spencer junto a sus hijos, William y Harry Ig @jamieleecurtis

La entrevista también está relacionada con su nueva MasterClass, Redefining Grief: Building Resilience Through Loss, desarrollada junto con la especialista en duelo Mary-Frances O’Connor.

Harry explicó que compartir su experiencia le permitió que personas de distintas edades se identifiquen con su historia y encuentren apoyo para afrontar sus propias pérdidas. Por eso, aseguró que seguirá hablando del tema mientras sus palabras puedan ayudar a otros.

Aunque no puede cambiar lo ocurrido aquella jornada de 1997, el príncipe busca transformar una de las experiencias más difíciles de su vida en una oportunidad para acompañar a quienes también atraviesan un duelo.

Por María Paula Lozano