La explosiva entrevista de Harry sobre su familia y el inesperado mensaje de reconciliación

LONDRES.– El príncipe Harry manifestó su intención de recomponer los vínculos con su padre, el rey Carlos III, y su hermano, el príncipe Guillermo, después de años de tensiones y distanciamiento. En una entrevista con la revista GQ, realizada el mes pasado en Nueva York y publicada este martes, el duque de Sussex habló sobre la posibilidad de superar las diferencias familiares y aseguró que la reconciliación es una de sus prioridades.

“Con todo lo demás que está pasando en el mundo, lo más importante es reconciliarse. Ese es el punto clave”, sostuvo Harry, de 42 años, al referirse a los conflictos que marcaron su relación con la familia real británica.

Prince Harry opens up about his relationship with his father and brother: “With everything else that’s going on in the world, the most important thing is to reconcile.”



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El hijo menor de Carlos III se alejó de la monarquía en 2020, cuando él y su esposa, Meghan Markle, abandonaron sus funciones oficiales y se trasladaron a California. Desde Estados Unidos, la pareja formuló numerosas críticas a la institución. Desde entonces, Harry prácticamente no mantuvo contacto con Guillermo, heredero al trono, aunque recientemente volvió a encontrarse con su padre.

Durante la entrevista, el duque señaló que su situación familiar despierta interés porque refleja dificultades que atraviesan muchas personas. “Hay desacuerdos entre hermanos, hay relaciones rotas entre hijos y sus padres, entre hijos y uno de sus padres”, explicó.

“Es algo que sigue surgiendo constantemente con las personas con las que hablo, así que sé hasta qué punto la gente puede identificarse con eso”, agregó.

Los príncipes Guillermo y Harry durante el funeral de Isabel II en Londres HANNAH MCKAY - POOL

“Quizás la gente nos mire y diga: ‘¿Cómo van a resolverlo?’. Y después: ‘Quizás ver cómo ustedes lo resuelven me ayude a resolver mis propios problemas’. Algunas personas no quieren que se solucione. Yo quiero que se solucione. Con todo lo demás que está pasando en el mundo, lo más importante es reconciliarse. Ese es el punto clave”, expresó.

Consultado sobre si creía posible reparar las heridas del pasado, respondió: “Sí, por supuesto… Mirá, las cicatrices quedan para siempre, pero… sin duda, dejar atrás el pasado es algo que alentaría a todo el mundo a hacer”.

Sin embargo, reconoció que no siempre resulta sencillo superar determinadas experiencias. “Si hay ciertas cosas del pasado que todavía afectan tu vida cotidiana, es más difícil dejarlas atrás”, señaló.

“Pero sí, para mí, ya hay suficiente drama en el mundo y suficiente drama en la vida de las personas como para seguir con problemas familiares”, añadió.

El príncipe Harry y Meghan Markle saludan al público durante una visita a un estudio de grabación comunitario en Nottingham, Inglaterra Maja Smiejkowska - AP

Tras la difusión de sus declaraciones, un vocero de los duques de Sussex aclaró que las palabras de Harry no constituían una crítica hacia Guillermo ni hacia otros miembros de la familia real, sino que se referían a los conflictos familiares en términos generales.

La publicación de la entrevista coincidió con la visita de Estado del sultán de Omán, a quien la familia real recibió en el castillo de Windsor.

La vuelta

En otro momento de la conversación, Harry explicó los motivos que lo llevaron a regresar recientemente a Gran Bretaña junto a Meghan y sus hijos, Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco. Según contó, la posibilidad de que los chicos asistieran a colegios británicos tuvo un peso importante en la decisión.

“No sabía lo importante que era para mí. Siempre pensé que sería algo que intentaría hacer o que intentaríamos hacer, pero ahora que llevan dos semanas en la escuela les encanta y les está dando una experiencia completamente diferente. No se preocupen, no estoy criticando a las escuelas estadounidenses”, señaló.

Harry, Meghan, Archie y Lilibet

El duque destacó, además, que considera “muy importante” que sus hijos puedan crecer con dos experiencias culturales “completamente diferentes”.

Su regreso se produjo seis años después de la mudanza a Estados Unidos, una decisión en la que también influyó su enfrentamiento con sectores de la prensa británica. Durante ese período, Harry impulsó distintas demandas judiciales contra grupos periodísticos, aunque ahora espera que la relación pueda cambiar.

“Mi esperanza es que cambie”, afirmó. “Hubo algunas batallas que tuvieron que librarse, y era necesario hacerlo. Pero espero que todos podamos dar vuelta la página”.

En ese sentido, vinculó la posibilidad de mejorar el trato con los medios con su deseo de dejar atrás los conflictos familiares. “Como con todo lo demás que está pasando en el mundo, hay aspectos del pasado que estoy seguro de que todos nosotros, yo, mi familia y parte de la prensa británica, querríamos dejar atrás y trabajar por el bien común”, expresó.

Los príncipes Guillermo y Harry, junto a su padre, el entonces príncipe Carlos, y su tío Charles Spencer, durante el funeral de Lady Di en Londres JEFF J MITCHELL - POOL

La entrevista también abordó la muerte de su madre, la princesa Diana, cuando Harry tenía 12 años, y las consecuencias que esa pérdida tuvo en su vida. El duque, que habló en otras oportunidades sobre el duelo, el trauma y sus experiencias con distintas terapias, explicó que comparte su historia con la intención de ayudar a otras personas y no de generar compasión.

“Desde luego, no quiero que nadie sienta lástima por mí. ¿Por qué? Porque soy un príncipe. Tengo una red de apoyo a mi alrededor, hice distintos tipos de terapia y trabajé en mí mismo. Me pregunto dónde estaría si no lo hubiera hecho; podría ser una situación muy diferente”, sostuvo.

Agencias Reuters y AFP