El ranking de los pasaportes más poderosos del mundo en 2026: cómo quedó ubicada la Argentina
Un informe internacional ubicó a Suecia al frente del listado global y expuso un aumento en la brecha de acceso entre los países de mayores y menores ingresos
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La firma de asesoría migratoria Global Citizen Solutions publicó este miércoles su índice anual de pasaportes más poderosos del mundo, donde evalúa a 197 países y territorios mediante 14 indicadores distribuidos en tres pilares: movilidad mejorada, inversión y calidad de vida.
El informe determinó que Suecia posee actualmente el más fuerte del planeta, con una calificación de 96,05 sobre 100. Los diez primeros puestos de la clasificación global quedaron conformados de la siguiente manera:
- Suecia
- Suiza
- Finlandia
- Alemania
- Países Bajos
- Dinamarca
- Irlanda
- Reino Unido
- Noruega
- Singapur
En el extremo opuesto, Afganistán quedó último en la escala con 23,10 puntos, antecedido por Somalia, Sudán del Sur, Yemen y Siria en los cinco escalones inferiores.
El desempeño de la Argentina
Según los datos oficiales del relevamiento, la Argentina se ubicó en el puesto 52 de la clasificación general. Al desagregar el desempeño del país por aspectos individuales, el país alcanzó las siguientes posiciones:
- Puesto 46 en el índice de movilidad mejorada (Enhanced Mobility Index).
- Puesto 35 en el índice de calidad de vida (Quality of Life Index).
- Puesto 104 en el índice de inversión (Investment Index).
La diferencia de 72.95 puntos registrada a nivel global entre el primer y el último lugar amplió la distancia entre ambos extremos por quinto año consecutivo desde 2021. De acuerdo con el relevamiento, el 61,5% de las relaciones bilaterales analizadas son asimétricas, una tendencia vinculada con los niveles de riqueza y el alineamiento geopolítico.
Dentro de los países que integran el Grupo de los Siete (G7), Estados Unidos se posicionó en el decimosegundo lugar del ranking global. Esta ubicación representa una recuperación parcial respecto del decimocuarto puesto que ocupó en 2025, aunque consolida una caída en los últimos 15 años, desde que lideró el índice en 2021.
El informe describió al Estado norteamericano como el principal beneficiario de la apertura externa en el balance de reciprocidad, y a la vez como el décimo destino más restrictivo del mundo según sus condiciones de ingreso reguladas.
Cambios restrictivos globales
El análisis también identificó un proceso de digitalización en los controles fronterizos de las democracias de mayores ingresos del “norte global”. Entre estos mecanismos se encuentran la Autorización Electrónica de Viaje del Reino Unido (ETA), el Sistema de Entradas y Salidas de la Unión Europea junto al futuro ETIAS, y el Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje de Estados Unidos (ESTA).
En contraposición a las restricciones del bloque occidental, la región asiática mostró una flexibilización selectiva en sus fronteras. China expandió de manera unilateral la exención de visados a casi 50 países hacia febrero de 2026, una medida de diplomacia económica que excluyó explícitamente a los ciudadanos estadounidenses.
Por su parte, Brasil restableció en abril de 2025 la exigencia de visas por reciprocidad para los nacionales de Estados Unidos. El informe concluyó, en su análisis, que "el acceso global se volvió más desigual“.
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