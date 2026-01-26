La consultora Henley & Partners publicó este lunes el índice anual de los pasaportes más poderosos del mundo con un relevamiento que abarca 199 documentos oficiales y 227 destinos posibles. El informe técnico establece la jerarquía de movilidad global según la cantidad de naciones que permiten el ingreso de viajeros sin trámites de visa previos.

El ranking de los pasaportes más poderosos del mundo, uno por uno

Singapur lideró el listado por tercera vez seguida. El documento de esa nación del sudeste asiático habilita la entrada a 192 destinos sin visado. Japón y Corea del Sur ocuparon el segundo escalón del relevamiento: ambos países garantizan el acceso a 188 destinos diferentes.

La consultora Henley & Partners analizó la validez de 199 documentos frente a 227 territorios

El tercer lugar registró un empate entre cinco naciones europeas: Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia y Suiza. Estos estados permiten el ingreso a 186 territorios. El cuarto puesto de la tabla agrupó a diez naciones. Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos y Noruega alcanzaron los 185 destinos libres de visa.

En la quinta ubicación figuraron Hungría, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y los Emiratos Árabes con 184 accesos. El sexto lugar correspondió a Croacia, Chequia, Estonia, Malta, Nueva Zelanda y Polonia con 183 puntos.

Australia, Letonia, Liechtenstein y el Reino Unido se posicionaron en el séptimo escalón con 182 destinos. Canadá, Islandia y Lituania alcanzaron el octavo puesto con 181 naciones. Malasia quedó en el noveno lugar con 180 accesos. Estados Unidos cerró el grupo de los diez primeros con 179 destinos.

Así quedó el Top 10

El informe de la consultora estableció el siguiente orden en su lista definitiva:

Singapur

Japón, Corea del Sur

Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia, Suiza

Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega

Hungría, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, Emiratos Árabes

Croacia, Chequia, Estonia, Malta, Nueva Zelanda, Polonia

Australia, Letonia, Liechtenstein, Reino Unido

Canadá, Islandia, Lituania

Malasia

Estados Unidos

Cuál es la posición de la Argentina en el listado

La Argentina obtuvo el puesto 16 en el relevamiento internacional. El documento nacional garantiza la entrada a 169 naciones sin gestiones de visado adicionales. Esta cifra representó un desempeño destacado en la trayectoria histórica del índice. El registro marcó un ascenso frente al lugar 17 del período 2025. El escalafón coincidió con el nivel de 2024.

El punto de mayor debilidad ocurrió en 2010. Aquel año la Argentina cayó hasta la ubicación 26. La puntuación actual constituyó el registro más alto de la serie estadística hasta el momento. La nación se ubicó entre los países con mejor acceso global de la región. El documento argentino mantuvo una tendencia de estabilidad y crecimiento durante los últimos dos años.

Los motivos de los cambios en la movilidad global

El doctor Christian H. Kaelin preside la firma Henley & Partners y brindó precisiones a la revista Travel Leisure sobre los resultados del Henley Passport Index. Según sus palabras: “En los últimos 20 años, la movilidad global se expandió significativamente, pero los beneficios se distribuyeron de manera desigual”.

Para el experto: “Hoy en día, el privilegio del pasaporte juega un papel decisivo en la configuración de la oportunidad, la seguridad y la participación económica, con el aumento del acceso promedio enmascarando una realidad en la que las ventajas de la movilidad se concentran cada vez más entre las naciones económicamente más poderosas y políticamente estables del mundo”. La diferencia de accesos entre los líderes y el final de la tabla evidenció una importante brecha en la libertad de movimiento.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.