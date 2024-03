Escuchar

Demostrando una vez más la especial relación que mantiene con su hija, y lo pendiente que está de la formación militar de la Princesa Leonor, el Rey Felipe VI ha visitado por sorpresa a la heredera al trono durante los ejercicios de maniobras militares que ha realizado en los últimos días junto a sus compañeros cadetes de la Academia de Zaragoza en el Centro Nacional de Adiestramiento de San Gregorio.

Aunque la visita -que no figuraba en su agenda oficial- tuvo lugar el pasado viernes, no ha sido hasta este lunes por la mañana cuando Casa Real ha distribuido las imágenes de este reencuentro tan especial que refleja no solo el orgullo del monarca al ver los avances de la Princesa de Asturias después de seis meses de formación castrense, sino también lo unidos que están padre e hija.

En primer lugar, Don Felipe supervisó uno de los entrenamientos que Leonor y sus compañeros de la 22 compañía llevaron a cabo en el campo de adiestramiento de San Gregorio, el mayor de Europa, entre el 11 y el 16 de marzo, para fortalecer la capacidad física de los cadetes, perfeccionar su preparación de liderazgo para quitar al pelotón, y hacer la instrucción individual de tiro con prácticas de asalto con fuego real.

Vestida con uniforme de camuflaje, gafas protectoras, casco, y un rifle en la mano, la futura Reina de España realizó sus ejercicios de adiestramiento en campo abierto bajo la atenta -y orgullosa- mirada de su padre, también con el uniforme de entrenamiento del Ejército de Tierra, que no dudó en darle una cariñosa palmada en la espalda tras las maniobras.

Una vez concluidos los entrenamientos, el Rey Felipe no dejó pasar la ocasión de acompañar a su hija y a sus compañeros en el comedor, compartiendo con ellos la hora del almuerzo. El menú, arroz marinero y una pera de postre, que su Majestad no degustó al ser el único de la mesa sin bandeja delante. Un rato que aprovechó para charlar con los cadetes y darles algún que otro consejo, y en el que Leonor no perdió detalle de lo que les contaba su padre, con el que intercambió alguna que otra mirada cómplice.

Este lunes la Princesa de Asturias se ha desplazado hasta Toledo para comenzar un curso del Ejército de Tierra para convertirse en alférez alumna, dejando atrás los seis meses como ‘cadete Borbón Ortiz’ y comenzanto la recta final de su formación en el Ejército de Tierra. Leonor estará instalada toda esta semana en la Academia de Infantería y, a partir del próximo sábado, disfrutará de sus vacaciones de Semana Santa, de las que por el momento no ha trascendido ningún detalle.

