El Senado de EE.UU. declara en desacato a un exfuncionario que se niega a responder los secretos del Covid

WASHINGTON.- Un comité del Senado de Estados Unidos votó este jueves para declarar al doctor Anthony Fauci, exfuncionario y responsable de la lucha contra el covid-19, en desacato al Congreso después de negarse a responder preguntas, en una audiencia pública de la semana pasada, centradas en su gestión de la pandemia amparado en la invocación de la Quinta Enmieda. Tras ello, los legisladores remitieron el caso al Departamento de Justicia.

La Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales aprobó la resolución por ocho votos contra siete, siguiendo estrictamente las líneas partidarias, después de que Fauci invocara en al menos 111 oportunidades la Quinta Enmienda de la Constitución durante una audiencia celebrada la semana pasada.

La decisión no implica una condena penal automática, pero abre un nuevo frente judicial y político para el exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), cuyo caso será remitido ahora al Departamento de Justicia para que determine si corresponde avanzar con una investigación por desacato al Congreso.

El senador republicano Rand Paul, de Kentucky, presidente del comité, afirmó que esa protección constitucional no aplicaba, ya que Fauci recibió el año pasado un indulto del presidente demócrata Joe Biden y, por lo tanto, no tenía que preocuparse por la amenaza de un proceso penal.

Fauci y los demócratas que se opusieron a la resolución de desacato sostienen que tenía un temor bien fundado de autoincriminarse, dada la voluntad pública de los republicanos de buscar su procesamiento.

El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, en el Congreso en Washington el 11 de mayo del 2022 (AP/Jacquelyn Martin)

Una declaración de desacato podría abrir la puerta a una investigación sobre si Fauci tenía el derecho constitucional válido a no autoincriminarse cuando se negó a responder decenas de preguntas de legisladores en una audiencia del comité la semana pasada, centrada en su manejo de la pandemia.

Senadores republicanos, entre ellos Rand Paul de Kentucky, quien citó a Fauci y convocó a la votación, insisten en que un indulto que el médico recibió a comienzos del año pasado del presidente demócrata Joe Biden lo dejó sin posibilidad de acogerse a las protecciones de la Quinta Enmienda. Una resolución del Senado difundida el martes sostiene que Paul consideró las afirmaciones de Fauci “sin sustento”.

La opinión de los constitucionalistas

Pero algunos expertos legales dicen que Fauci tenía motivos para invocar la Quinta Enmienda, dada la amenaza de posibles procesos estatales y las dudas planteadas por el gobierno del presidente Donald Trump sobre la validez de los indultos de Biden.

Cualquier testimonio de Fauci también podría haber provocado investigaciones por declaraciones falsas, como las que el actual Departamento de Justicia ha iniciado repetidamente contra supuestos adversarios de Trump.

De cualquier forma, el episodio plantea nuevas y complejas preguntas sobre la capacidad del Congreso para obligar a testificar a testigos indultados previamente —y el resultado podría tener repercusiones más allá de Fauci.

“Este es un caso importante porque creo que mucha gente anticipa que el presidente Trump va a emitir indultos similares para muchas personas de su administración que terminarán siendo citadas ante el Congreso, y el precedente aquí es importante”, explicó Mark Osler, profesor de Derecho de la Universidad de St. Thomas y experto en el poder de indulto.

Fauci, científico de larga trayectoria en los Institutos Nacionales de Salud y principal experto del país en enfermedades infecciosas, dejó el gobierno federal en 2022 tras más de cinco décadas. Formó parte de un grupo de personas a las que Biden indultó en uno de los últimos actos del demócrata en el cargo. La medida de clemencia abarcó actos desde 2014 hasta la fecha de enero de 2025.

El senador republicano Ron Johnson afirmó hoy que obtuvo de la administración de Donald Trump una copia del contenido del teléfono celular del exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), Anthony Fauci, con el objetivo de profundizar la investigación impulsada por los republicanos sobre la gestión de la pandemia de Covid-19.

“Esperamos que esto pueda proporcionar respuestas a muchas de las preguntas que él se negó a responder durante la audiencia de la semana pasada”, escribió Johnson en sus redes sociales, mientras el Senado se disponía a votar una resolución para declarar a Fauci en desacato al Congreso por haberse negado a responder determinadas preguntas invocando la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense.

Según explicó el legislador, la documentación fue entregada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), encabezado por Robert F. Kennedy Jr., uno de los principales críticos de Fauci desde antes de asumir el cargo. Además del contenido del teléfono, la administración también facilitó los apuntes personales del exfuncionario, recuperados de servidores gubernamentales, según indicó Johnson.

Los republicanos sostienen que buscan esclarecer decisiones adoptadas durante la pandemia, mientras que los demócratas denuncian una persecución política contra quien fue una de las principales figuras de la respuesta sanitaria de Estados Unidos durante la crisis del Covid-19.

Agencias AP, AFP y ANSA