Ucrania lanzó un ataque con drones contra Moscú: al menos dos muertos y una refinería dañada

MOSCÚ.– Ucrania lanzó este domingo una ofensiva con cientos de drones contra Moscú y la región que rodea la capital rusa, y, como consecuencia del ataque, murieron al menos dos personas. Además, según informaron las autoridades locales, una importante refinería resultó dañada y cientos de habitantes debieron ser evacuados.

El gobernador de la región afectada de Moscú, Andréi Vorobiov, señaló que las defensas antiaéreas derribaron 249 vehículos no tripulados y advirtió que la ofensiva todavía se encontraba en curso durante las primeras horas de la mañana.

La ofensiva de Ucrania mató a dos personas y generó daños en una refinería

“El ataque continúa”, afirmó el funcionario en una publicación en Telegram. La caída de los dispositivos provocó daños en varias zonas residenciales.

Las víctimas fueron una mujer de 44 años y un hombre de edad avanzada, quienes murieron en dos lugares diferentes. Además, alrededor de 400 personas debieron ser evacuadas después de que la caída de uno de los drones causara un incendio en un edificio.

El gobernador Andréi Vorobiov informó de 249 drones derribados

Por su parte, el alcalde de la capital, Serguéi Sobianin, informó que al menos 186 drones fueron interceptados por las defensas rusas. También confirmó que una instalación ubicada dentro de la Refinería de Petróleo de Moscú sufrió daños, aunque aseguró que no hubo víctimas en ese lugar.

La Refinería Petrolera de Moscú fue alcanzado por la ofensiva de Ucrania

El episodio ocurrió en momentos en que Ucrania intensifica sus bombardeos contra objetivos situados en lo profundo del territorio ruso, especialmente contra instalaciones energéticas y logísticas, en represalia por los ataques de Moscú.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianine, informó que la defensa aérea rusa derribó al menos 186 drones

La ofensiva coincidió con el tercer y último día de las elecciones legislativas de Rusia, en las que se espera una victoria del partido del presidente Vladimir Putin.

La campaña ucraniana de ataques a larga distancia

El ataque contra Moscú se produjo en medio de una campaña de Ucrania para alcanzar con drones objetivos ubicados a miles de kilómetros de la frontera. A comienzos de agosto, las fuerzas de Kiev atacaron un depósito de Wildberries, la principal plataforma de comercio digital de Rusia, situado en la ciudad de Ekaterimburgo, en los montes Urales.

Vladimir Putin presidió una reunión del Consejo de Seguridad en Moscú ALEXANDER KAZAKOV - POOL

Tal como informó LA NACION, en esa oportunidad los drones recorrieron más de 2000 kilómetros antes de impactar contra el almacén de la compañía, conocida como “el Amazon ruso”. Tres dispositivos alcanzaron el techo del edificio y provocaron un incendio, aunque no se registraron heridos. Unas 800 personas debieron ser evacuadas.

Hasta ese momento se habían contabilizado al menos ocho ataques contra centros logísticos de la empresa desde el comienzo de la ofensiva, a mediados de julio. En los días anteriores también habían sido alcanzados depósitos ubicados en las regiones de Penza, Udmurtia y Perm.

Las autoridades ucranianas explicaron que la ofensiva contra esos establecimientos buscaba afectar la actividad comercial rusa y trasladar las consecuencias de la guerra al interior del país. En ese contexto, el presidente Putin encabezó una reunión del Consejo de Seguridad para analizar nuevas medidas destinadas a reforzar la protección de instalaciones de infraestructura.

Con información de AFP.