El terremoto colapsó un emblemático complejo de viviendas de Chávez: expertos habían advertido sobre su deterioro prematuro

CARACAS (AFP).- El doble terremoto en Venezuela dejó inhabitable uno de los grandes complejos del programa de vivienda impulsado por el fallecido presidente Hugo Chávez en La Guaira, el estado más afectado.

Los dos sismos ocurridos el miércoles con menos de un minuto de diferencia dejaron cerca de 1500 muertos y una gran desolación en el país, especialmente en La Guaira, vecino de Caracas y considerado la zona cero de la tragedia.

Jenny Contreras, de 28 años, duerme junto a su esposo y su hijo de cuatro años sobre un colchón en la calle desde que los fuertes sismos sacudieron el edificio en el que vivían.

Habitaba un apartamento que se cimbró sobre los pisos inferiores en uno de los 192 edificios del Urbanismo Hugo Chávez, en el barrio de Catia La Mar, en La Guaira.

Edificios colpasados en Caraballeda, La Guaira MIGUEL MEDINA - POOL

Solo pudo recuperar algunos enseres antes de que la estructura cediera por las cientos de réplicas y se le impidiera regresar a su departamento.

Los habitantes de este complejo, integrado por 3400 departamentos distribuidos en 192 edificios de cuatro pisos, fueron desalojados y serán trasladados a un refugio en Caracas.

“La mayoría de los que están hacia las últimas partes de la urbanización fueron derrumbados”, relató Contreras.

El desastre dejó cientos de edificios colapsados y, de acuerdo con las autoridades, 189 se desplomaron por completo, principalmente en Caracas y La Guaira.

Los edificios muestran grandes grietas, cedieron en sus bases y quedaron inclinados, al borde del colapso. Entre los escombros quedaron al descubierto tablas de madera, vigas y espuma de poliuretano amarilla.

“Menos a un refugio”

Otros edificios se desplomaron no solo por la intensidad del sismo, sino también por las explosiones de garrafas de gas, según relataron algunos de sus habitantes.

La destrucción en Caraballeda, La Guaira FEDERICO PARRA - AFP

Entre los escombros de una de las viviendas asomaba la mano de una persona fallecida que aún no había sido recuperada.

“Definitivamente toda la urbanización será inhabilitada. En el futuro va a desaparecer porque todos los edificios quedaron muy mal”, sostuvo Contreras.

Expertos vienen advirtiendo desde hace años sobre el deterioro prematuro, las grietas y los daños estructurales en varias edificaciones construidas dentro de la Misión Vivienda, el plan habitacional insignia de Chávez.

El Colegio de Ingenieros de Venezuela alertó en diversos informes sobre la vulnerabilidad de estos edificios y cuestionó la falta de información acerca de la calidad de los estudios del suelo.

“Las otras zonas más afectadas fueron la 1 y la 3. Todo eso se cayó. Se hundieron. Y hay muchos muertos”, afirmó Dayana Lean, comerciante de 51 años.

La mujer asegura que no quiere ser trasladada a un refugio y pidió a las autoridades “el milagro de una reubicación en departamentos, aunque sea en otros estados”.

“Para donde sea, pero menos a un refugio. Para refugiados nos quedamos aquí, nos cuidamos”, señaló.

Frente a las ruinas de sus edificios, las familias instalaron colchones, lavarropas, muebles y otros enseres domésticos que lograron rescatar de sus viviendas.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó el domingo la creación de “campamentos transitorios” para quienes perdieron sus hogares. Además, anunció que se impulsarán proyectos de construcción de viviendas “en un lapso muy corto”.

“¿Vamos a ir a un refugio?”, se pregunta Sandra Racure, de 47 años, que vive en este complejo desde hace 13 años. “Si todavía hay refugiados de otros desastres naturales”, lamentó.