El terrorífico rescate de una mujer de Tailandia que estuvo dos horas presa de una pitón gigante

Un aterrador caso conmocionó a Tailandia en las últimas horas, luego de que se supiera que una mujer pasó más de dos horas estrangulada por una pitón gigante de más de 20 kilos en la cocina de su casa. Un oportuno llamado a la Policía y la asistencia de las autoridades fue lo que la liberó del reptil que la había mordido en repetidas oportunidades y buscaba asfixiarla.

La víctima fue una mujer tailandesa de 64 años llamada Arom Arunroj que se encontraba en su casa ubicada en Samut Prakan, una provincia al sur de Bangkok, cuando fue sorprendida por la serpiente que la mordió en el muslo y la derribó.

Arunroj comentó en diálogo con la prensa local que alrededor de las 20.30 del martes, se encontraba lavando los platos en la cocina de su casa cuando de repente sintió un agudo pinchazo en la pierna. “La miré y era una serpiente”, dijo la mujer, según consignó The Guardian, cuando se giró para ver que era aquel dolor que sintió de manera imprevista.

La mujer aseguró que intentó luchar contra el agarre de la pitón y que pese a que gritó y pidió auxilio, nadie la escuchó. Instintivamente, intentó agarrar la cabeza de la serpiente con la intención de alejarla de sus órganos vitales y para contener la constricción del animal de sangre fría, pero no puedo y sintió cómo la estrangulaba, según relató.

Fue entonces, que al cabo de una hora y media, un vecino finalmente escuchó cerca de las 22 los gritos desesperados y llamó al 911 para solicitar asistencia.

Al lugar se hizo presente el sargento mayor Anusorn Wongmali Anusorn de la policía, el cual contó que tuvo que derribar la puerta tras oír una voz débil que provenía del interior. “Probablemente llevaba un rato estrangulada, porque su piel estaba pálida”, indicó.

La pitón se enrolló en la cintura con la intención de asfixiar a la mujer de 64 años

“Era una pitón, una grande. Vi una marca de mordedura en su pierna, pero [sabía] que también podría haber alguna en otro lugar”, sostuvo, y agregó que trató de ayudar empujando a la serpiente para que se alejara.

Según la descripción que otorgó el sargento mayor, la pitón medía aproximadamente cuatro metros de largo y pesaba más de 20 kilos. En las imágenes grabadas por los servicios de emergencia, se observa a Arom en el suelo con la serpiente enrollada alrededor de su cintura.

La Policía pidió asistencia de una fundación de rescate animal llamada She Poh Tek Tung, que lograron contener a la serpiente y ponerla a resguardo. Enseguida, la mujer fue trasladada al hospital donde recibió tratamiento y actualmente se encuentra fuera de peligro.

La serpiente la mordió en repetidas oportunidades

Si bien las pitones no son venenosas, sus mordeduras pueden llegar a transmitir enfermedades que, de no tratarse a tiempo, pueden ser letales. Sin embargo, el ataque de este tipo de serpientes es letal no solo por su mordedura sino por cómo matan a sus presas, envolviéndola y estrangulándolas hasta asfixiarlas.

Según la información que recogió el mencionado medio inglés de la oficina nacional de seguridad sanitaria del país, tan solo en el año 2023 unas 12.000 personas fueron atendidas por mordeduras de serpientes y otros animales venenosos en Tailandia. De ese total al menos 26 murieron como consecuencia de las mordeduras.

Hace poco más de un mes, se viralizó otra insólita secuencia también ocurrida en Tailandia, cuando hombre fue mordido en un testículo por una serpiente cuando se sentó en el inodoro de su casa. El hombre capturó a la serpiente y la sacó del inodoro con golpes en la cabeza hasta que fue asistido por un vecino y los paramédicos.

