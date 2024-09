María Corina Machado en LN+: la situación actual de Venezuela, un Nicolás Maduro “cada día más solo” y su vínculo con Javier Milei

Escuchar

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado, que fue proscripta por el régimen de Nicolás Maduro, habló sobre la situación política y social que azota a Venezuela desde que ocurrió el fraude electoral en las últimas elecciones de julio. En dialogó con Luis Majul en LN+, la fundadora del movimiento Vente Venezuela se refirió a la creciente ola de amenazas contra funcionarios, torturas y abusos a civiles de parte del gobierno y ponderó el apoyo de la Argentina, en particular por parte de Javier Milei, Patricia Bullrich y Diana Mondino.

En los primeros tramos de la entrevista, Corina Machado realizó un exhaustivo análisis sobre la actualidad de Venezuela. “Luego de la elecciones se ha iniciado una transformación cultural, que va más allá de lo político y que nadie va a poder parar. Hoy nos enfrentamos a una situación cruel, de represión y persecución que ha sido ampliamente documentada en el mundo. Es una situación dura, pero también emocionante por el momento que estamos viviendo”.

Maria Corina Machado, en Caracas (Federico PARRA / AFP) FEDERICO PARRA - AFP

Respecto de las constantes amenazas, de las que son objeto tanto figuras vinculadas a la oposición como simples civiles que defienden su voto, las calificó de “brutales”. “Esto no es una dictadura convencional; esto es un sistema criminal que opera como la mafia. Se llevaron niños presos, los acusaron de terrorismo, torturaron a mujeres y abusaron de niñas”, lamentó.

A diferencia de Edmundo González Urrutia, candidato opositor en las elecciones y que solicitó asilo político en España tras más de un mes en la clandestinidad, Corina Machado no ve como una opción el exilio. “Esta lucha es hasta el final”, enfatizó. Además, se mostró optimista sobre una posible caída del régimen, ante un Maduro que “cada día está más solo”.

En otro tramo, Machado habló sobre la manipulación de cifras oficiales y la intención de Maduro de perpetrarse en el poder, y destacó que, a diferencia de años anteriores, esta vez la oposición enfrentó al ahora presidente de Venezuela. “En más de 30 elecciones a lo largo de 25 años, sufrimos un grado de manipulación y fraude nunca antes visto. Hoy el mundo quedó impactado por lo que hicimos. Era muy importante que entendieran el tamaño de nuestro triunfo y el tamaño de la evidencia que teníamos para demostrar el fraude. Expertos dicen que dejamos un ‘nuevo estándar’ para América Latina y el mundo”, destacó.

Corina Machado durante una acto de campaña para Edmundo González Urrutia Matias Delacroix - AP

Para Corina Machado, Maduro quedó expuesto políticamente desde la celebración de los últimos comicios. “Perdió completamente su legitimidad. Está cada día más solo y el costo de permanecer en el poder cada día se incrementa”, sostuvo. Y vaticinó: “Su única opción va a ser aceptar los términos de negociación para una transición ordenada. La represión y los crímenes de lesa humanidad tienen consecuencias. Cada día su situación va a ser más difícil. Venezuela se ha convertido en una causa global, una causa mundial. Y si bien este será un proceso complejo, es inevitable”.

“Cada día la situación será más difícil y tendrán más incentivos para acelerar una negociación, cosa que hoy no ocurre, o al menos ellos creen que no. Maduro hoy siente que puede matar gente sin que pase nada. Pero eso está comenzando a cambiar, y no es solo él, sino también su entorno. Aquellos que están apoyando el sistema comienzan a visualizar su futuro y se dan cuenta de que, con este sistema, no tienen un futuro. Empiezan a entender que lo mejor es facilitar esa transición”, analizó.

Consultada sobre el rol de la Iglesia, Machado consideró que en el país siempre se vivió con mucha fe y le dejó un mensaje al Papa Francisco. “La Iglesia ha sido una de las instituciones mas visionarias y valientes en estos 25 años de lucha (...) Pienso mucho en lo que fue Juan Pablo II... Cuando estuvo aquí siempre dijo ‘no tengan miedo, hablen y hablen duro’. Yo quiero ver al Vaticano hablar sin miedo ”.

El agradecimiento a la Argentina y su vínculo con Javier Milei

La líder de Vente Venezuela reconoció más adelante el apoyo del gobierno argentino tanto durante como después de las elecciones. Definió a la Argentina como uno de los “principales aliados” de la oposición en la lucha contra el régimen y agradeció a ciertas figuras en particular.

“Envío mis saludos y agradecimientos al presidente [Javier] Milei, a la canciller Diana Mondino, a Patricia Bullrich [Ministra de Seguridad], que es mi amiga personal, al vicecanciller y a los distintos partidos”, enumeró. Consultada respecto de su relación con el líder de La Libertad Avanza (LLA), develó: “Somos amigos desde antes de la elección. Tengo muchos amigos en su Gobierno y en las distintas fuerzas de la Argentina. Fue extraordinaria la forma en la que nos acogieron”.

Corina Machado y Javier Milei

A modo de cierre, Corina Machado insistió en que hoy Venezuela está “defendiendo el futuro de América Latina y por lo tanto las causas de todos”. “Todos los que estamos en Venezuela somos conscientes de que corre riesgo nuestra vida. Y como dije antes, Venezuela es una causa global”.

Migración y protestas en la región

Por otro lado, Machado advirtió por la posibilidad de un nuevo éxodo migratorio en la región y enfatizó que las presiones internacionales hacia el régimen de chavista deben continuar. “De prolongarse esta agonía, el costo puede ser muy alto. Ya estamos viendo cómo aumenta la migración. En la frontera con Brasil, según datos de las Naciones Unidas, el promedio de personas que cruzaban era de 50 al día hasta las elecciones, y después de estas, más de 300. Es una tragedia para la región, y lo que quiere Maduro es que esa gente se vaya”, analizó.

En ese sentido, argumentó que “hace falta mucho más”, para bajar a Maduro. “Reducir esto a declaraciones externas, comunicados o las protestas pacíficas de los venezolanos es no entender que es mucho más complejo. Si fuera una dictadura tradicional, ya habría caído hace tiempo por las presiones extranjeras”.

Nicolás Maduro, el presidente del régimen de Venezuela

“Esto requiere operar en múltiples dimensiones, y se está haciendo desde la perspectiva de la justicia internacional, la diplomacia, la opinión pública y, lo más importante, desde la gente. Venezuela se ha convertido en una causa global”, indicó la líder opositora.

Asimismo, recalcó cuál es su objetivo: “Mi mayor desafío no es convencer a los gobiernos; mi gran desafío es lograr que los ciudadanos del mundo, especialmente los latinoamericanos, asuman esta causa como propia, no solo porque les duela Venezuela o porque conozcan a alguien, sino porque en Venezuela se define el futuro de América Latina”.

