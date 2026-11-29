PARÍS.– El triunfo del Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo, aliado a la extrema derecha de Vox en las elecciones legislativas españolas de este domingo, provocará un profundo vuelco en todo el equilibrio europeo, cuyos efectos se harán sentir desde Bruselas hasta Kiev, pasando también por Washington y Pekín.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, vota en las elecciones generales de España en un colegio electoral de Madrid, España, el domingo 29 de noviembre de 2026 Francisco Seco - AP

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Eran las 23 en Madrid cuando el mapa de Europa perdió una de sus últimas manchas rojas. Con más del 91% de los votos escrutados, según las cifras provisionales del ministerio del Interior, el PP contaba con 132 escaños, frente a los 115 del PSOE de Pedro Sánchez. Vox, por su parte, obtuvo hasta los 53 diputados, frente a los 33 de 2023. Sumando a los dos diputados navarros de la UPN, el bloque de la derecha alcanza los 186 escaños, diez más de la mayoría absoluta fijada en 176.

Aunque a las 20, las encuestas de boca de urna mantenían el suspenso, la tendencia era clara y tendrá históricas repercusiones. Porque, por primera vez desde la muerte de Franco en 1975, un partido de extrema derecha podría entrar en el gobierno de España. Y, para la Unión Europea (UE), ese el principal problema de estos resultados.

Para Europa, en efecto, las consecuencias serían profundas. A comenzar por un Consejo Europeo (CE) casi monocromático. De los 27 jefes de Estado o de gobierno que integran el órgano, solo tres pertenecen hoy a la izquierda: Pedro Sánchez, la danesa Mette Frederiksen y el maltés Robert Abela.

El Partido Popular Europeo (PPE) ostenta 11 escaños, los independientes 6, los liberales de Renew 4, y tres líderes se sitúan a la derecha de la derecha: la italiana Giorgia Meloni, el belga Bart De Wever y el checo Andrej Babis. Una victoria de Feijóo elevaría al PPE a 12 escaños y dejaría a la izquierda con solo dos de los 27, su nivel más bajo desde, al menos, 2004. En 2013, 13 países de la Unión estaban gobernados por la izquierda.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, vota en las elecciones generales de España en un colegio electoral de Madrid, España, el domingo 29 de noviembre de 2026 JAVIER SORIANO - AFP

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“España es el último gran país de la UE en manos socialistas. Esto reforzará el desplazamiento hacia la centroderecha en el Consejo Europeo”, resume Carla Hobbs, directora de la oficina de Madrid del think tank ECFR. En materia de migración, Madrid dejaría de ser la excepción: Feijóo ha prometido el fin de las “regularizaciones masivas” y un “sistema de visados por puntos”, mientras que Santiago Abascal, líder de Vox, afirma que “no debe entrar ni uno solo más”.

El Pacto Verde europeo, ya debilitado, también perdería a un defensor: Vox, escéptico ante el cambio climático, pretende desmantelar las normativas medioambientales. El PP, alineado con el PPE, también exige el fin de los “calendarios poco realistas”. Sin embargo, esto no significa que España sea euroescéptica: a pesar de las críticas de Vox contra la presidenta del CE, Ursula von der Leyen, el país —cuya adhesión acompañó el retorno a la democracia— sigue siendo profundamente europeo. Y en cuanto a la PAC (Política Agrícola Común), ambas derechas, al igual que los socialistas, se oponen a cualquier recorte en el próximo presupuesto.

En cuanto a la guerra en Ucrania, la ruptura sería menos brusca de lo que se teme. Feijóo siempre se ha alineado sin ambigüedades con Kiev: “la paz es bienvenida, pero no puede beneficiar al agresor”, insiste. En junio, junto a otros líderes del PPE, incluso abogó por que la capacidad militar ucraniana se considere un “mérito” para su adhesión a la UE, y por transformar el artículo 42.7 del tratado en una verdadera cláusula de defensa mutua, siguiendo el modelo del artículo 5 de la OTAN.

El escollo se llama Vox. Miembro de Patriotas por Europa —el grupo parlamentario de Marine Le Pen y del Fidesz húngaro que Abascal preside en el Parlamento Europeo—, el partido ha calificado la ayuda a Kiev como dinero vertido en “una guerra sin esperanza”.

Al ser un socio indispensable, podría condicionar su apoyo en cada partida presupuestaria europea y en cada sanción contra Moscú, tal como lo hizo durante mucho tiempo la Hungría de Viktor Orbán.

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En todo caso, “será una legislatura muy ideológica”, según advierte el politólogo Guillermo Fernández Vázquez, de la Universidad Complutense.

Donde el giro sería más espectacular sería ante Estados Unidos. Sánchez fue el único aliado en rechazar el objetivo de la OTAN de destinar el 5 % del PIB a la defensa para 2035, manteniéndose en el 2,1 %. En retorsión, Donald Trump había amenazado con hacer que España “pagara el doble” en el ámbito comercial. Posteriormente, Madrid se negó a permitir el uso de sus bases por parte de las fuerzas estadounidenses desplegadas contra Irán, tras haber reconocido al Estado de Palestina en 2024 y acusado a Israel de genocidio en Gaza.

Imágenes de los 3 principales candidatos tomadas al momento en el que emitían su voto

El PP promete alinearse con el bloque atlántico, aunque sin comprometerse nunca con ese 5 %. Tampoco acepta doblegarse: “Ni con el presidente que miente, ni con el presidente que amenaza”, afirmó en 2025, poniendo a Sánchez y a Trump en el mismo saco.

Vox, por su parte, aplaudió durante mucho tiempo los aranceles estadounidenses y a su aliado Javier Milei, antes de distanciarse este verano por temor a ser visto como un “vasallo” de Washington. Sus votantes, mayoritariamente agricultores, serían los primeros perjudicados por una guerra comercial. Lo que podría podría dividir a la coalición es el comercio: Vox rechaza el acuerdo con el Mercosur, apoyado discretamente por el PP. Y frente a Pekín, del cual Sánchez era uno de sus defensores en Europa, ambas derechas prometen excluir a Huawei de la contratación pública.

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En todo caso, con Sánchez se apagaría la voz que, en Bruselas, desafiaba a Trump y a Netanyahu.

El líder de Vox, Santiago Abascal THOMAS COEX - AFP

“Cuando incluyes a Vox en la ecuación, todo cambia. Ya no es una alternancia, es una involución”, advertía el primer ministro saliente en octubre. Como presidente de la Internacional Socialista, se había convertido en el icono de los progresistas desde Brasilia hasta Ciudad de México. En la otra vereda, Giorgia Meloni respaldó a Abascal mediante un vídeo: “Con Santiago, hemos compartido muchas batallas por una Europa que respete la identidad de nuestras naciones”. El eje Roma-Madrid solo está esperando a París, donde la Reunión Nacional (RN) de Marine Le Pen lidera las encuestas para las presidenciales de 2027.