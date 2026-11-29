Resultados en vivo de las elecciones en España: cómo van las generales para presidente 2026
Con un récord histórico de participación en el primer avance oficial, el país europeo vota en unos comicios generales clave que definen la nueva composición del Congreso y el futuro del Gobierno; Pedro Sánchez aspira a mantener el poder y continuar como presidente
- Hoy, domingo 29 de noviembre, son las elecciones generales en España en el que se eligen diputados y senadores, que conforman las Cortes Generales.
- Los españoles no eligen directamente al presidente, sino que votan a los representantes de las Cortes Generales en un sistema parlamentario, y es el Congreso de los Diputados quien elige al presidente mediante un proceso llamado investidura.
- Los tres candidatos principales que se disputan la Moncloa son: Pedro Sánchez (PSOE), actual presidente del Gobierno desde 2018 (centroizquierda), busca mantener el poder tras adelantar los comicios por el bloqueo legislativo; Alberto Núñez Feijóo (PP-Partido Popular), líder de la oposición (centroderecha) y exmandatario de Galicia durante 13 años, parte como favorito en las encuestas; y Santiago Abascal (Vox), referente de la derecha radical que aspira a crecer en bancas para convertirse en el aliado indispensable del PP.
Cifras récord de participación y más de un millón de votos por correo
Más de 38,6 millones de españoles están habilitados para votar en 8.132 municipios, en una jornada que ya marca un hito en las urnas. El segundo avance oficial del Ministerio del Interior (18:00 de España / 14:00 de la Argentina) registró una participación del 68,02%, un salto de casi 15 puntos respecto a 2023 (53,13%) y el registro más alto a esa hora desde el regreso de la democracia. A esa cifra se sumará al cierre de los colegios más de 1.012.000 votos emitidos por correo (un 8,8% más que en los comicios de noviembre de 2019).
¿Quién va ganando las elecciones en España? Así miden las encuestas entre Sánchez (PSOE) y Feijóo (PP)
En España rige una prohibición de difundir encuestas a partir del lunes 23 de noviembre, por lo que los números publicados son los últimos y no habrá más sondeos hasta la publicación de los resultados en el día de los comicios.
Las encuestadoras, en líneas generales coinciden en que el PP (Partido Popular, de centroderecha) se posicionaría en primer lugar en la intención de votos, y que para contar con mayoría absoluta en el Congreso, sería preciso añadir el apoyo de Vox (ultraderecha). Aunque con poca diferencia, el PSOE (Partido Socialista Obrero Español, al que pertenece el actual presidente Pedro Sánchez) se ubicaría en segundo lugar, pero la cantidad de escaños varía según las mediciones.
Sin embargo, hay encuestadoras que indican que el oficialismo mantiene la intención de votos y podría salir primero.
Cómo entender el sistema de gobierno español en estas elecciones 2026
En España, el Congreso tiene 350 diputados y para obtener mayoría absoluta es necesario obtener el 176 de los escaños, hito que ningún partido puede alcanzarla por sí solo. Es por eso que es importante el sistema de alianzas y en esta ocasión, la atención estará puesta en si el Partido Popular (PP), de Alberto Núñez Feijóo, y Vox, de Santiago Abascal, logran sumar esa cifra.
Asimismo, también es importante analizar si en estos comicios el PP supera los 137 escaños de 2023 y si Vox duplica su representación actual, de 33 a 66 diputados. En este sentido, para Pedro Sánchez, superar los 121 escaños del PSOE en los últimos comicios sería una señal de resistencia, mientras que el Frente Amplio, de Ada Colau, aspira a alcanzar el 10% de los votos.
Otro indicador central será la distancia entre los bloques: en 2023, PP y Vox sumaron el 45,4% de los votos, frente al 44,01% del PSOE y Sumar.
Cómo seguir los resultados de las elecciones en España 2026 en vivo
A través de este sitio web del gobierno español será posible seguir en vivo los resultados de las elecciones en España 2026. En la página oficial se podrá accederse a los datos de constitución de las mesas electorales, los índices de participación durante la jornada de elecciones y los resultados provisionales al cierre de los colegios.
Qué se vota hoy en las elecciones de España 2026
Los tres candidatos principales que se disputan la Moncloa son: Pedro Sánchez (PSOE), actual presidente del Gobierno desde 2018 (centroizquierda), busca la mantener el poder tras adelantar los comicios por el bloqueo legislativo; Alberto Núñez Feijóo (PP- Partido Popular), líder de la oposición (centroderecha) y exmandatario de Galicia durante 13 años, parte como favorito en las encuestas; y Santiago Abascal (Vox), referente de la derecha radical que aspira a crecer en bancas para convertirse en el aliado indispensable del PP.
Los españoles no eligen directamente al presidente del Gobierno en las urnas, sino que votan a los representantes de las Cortes Generales (diputados y senadores) en un sistema parlamentario, y es el Congreso de los Diputados quien elige al presidente mediante un proceso llamado investidura.
Las Cortes Generales están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado, y el domingo 29 de noviembre, los electores votarán para estos cargos legislativos.
A qué hora cierran los comicios en las elecciones de España 2026
La votación comenzó a las 9 horas el día de la jornada electoral, y termina a las 20 (16 horas de la Argentina), momento en el que el Presidente de la Mesa electoral anuncia el final de la votación. Sin embargo, si aún queda alguien dentro del local electoral, el Presidente de la Mesa le permitirá votar.
Cómo se elige presidente en España
Los españoles no eligen directamente al presidente del Gobierno en las urnas, sino que votan a los representantes de las Cortes Generales (diputados y senadores) en un sistema parlamentario, y es el Congreso de los Diputados quien elige al presidente mediante un proceso llamado investidura.
Las Cortes Generales están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado, y hoy los electores votarán para estos cargos legislativos.
Tras la celebración de las elecciones, se realiza el proceso de investidura del presidente del Gobierno de España, en el que el rey propone un candidato a la presidencia del Gobierno, que debe conseguir una mayoría de votos a favor en el Congreso de los Diputados. Si el candidato no obtiene la confianza de la cámara, se inicia un periodo de dos meses en el que el rey puede proponer sucesivos candidatos.
El artículo 99 de la Constitución española indica que “el candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara”.
Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el rey lo nombrará presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.
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