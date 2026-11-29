En España rige una prohibición de difundir encuestas a partir del lunes 23 de noviembre, por lo que los números publicados son los últimos y no habrá más sondeos hasta la publicación de los resultados en el día de los comicios.

Las encuestadoras, en líneas generales coinciden en que el PP (Partido Popular, de centroderecha) se posicionaría en primer lugar en la intención de votos, y que para contar con mayoría absoluta en el Congreso, sería preciso añadir el apoyo de Vox (ultraderecha). Aunque con poca diferencia, el PSOE (Partido Socialista Obrero Español, al que pertenece el actual presidente Pedro Sánchez) se ubicaría en segundo lugar, pero la cantidad de escaños varía según las mediciones.