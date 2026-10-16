El viaje del Papa a la Argentina, Uruguay y Perú sigue en pie y la Iglesia revela nuevos detalles pese a las dudas por su salud

ROMA.– Pese a la incertidumbre que despertó la operación por cáncer de pulmón a la que fue sometido el papa León XIV, su esperada gira por Uruguay, la Argentina y Perú continúa en pie, al menos por ahora. En una conferencia de prensa internacional celebrada este viernes, representantes de la Iglesia latinoamericana confirmaron que siguen adelante los preparativos para recibir al pontífice en noviembre, aunque dejaron en claro que su recuperación está por encima de cualquier compromiso.

“Lo más importante hoy es la salud del Papa, que él esté bien, que se pueda recuperar. Ciertamente, lo esperamos con todo el corazón”, afirmó monseñor Alejandro Musolino, obispo auxiliar de Córdoba, quien participó de la conferencia en representación del cardenal Ángel Rossi y de la comisión nacional encargada de organizar la visita a la Argentina.

Vista del hospital Gemelli de Roma, donde el papa León XIV se recupera de una operación para extirparle un tumor canceroso del pulmón derecho ANDREAS SOLARO - AFP

El encuentro virtual, convocado por Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN International), reunió a representantes eclesiásticos de los tres países incluidos en la gira, programada del 6 al 17 de noviembre, apenas unas semanas después de la intervención quirúrgica realizada el martes en el hospital Gemelli de Roma.

El Vaticano informó este viernes que León XIV, de 71 años, presenta una evolución favorable. Sin embargo, todavía resta conocer el resultado definitivo de los análisis del tejido pulmonar extraído, que permitirá determinar si necesita nuevos tratamientos.

De “piedras desechadas” a “piedras angulares”

En la Argentina, la comisión organizadora, que lleva cuatro meses trabajando en los preparativos, eligió como horizonte de toda la visita el punto 16 de la encíclica Magnifica Humanitas, centrado en la dignidad humana y la inclusión de quienes suelen quedar marginados. La imagen de las “piedras desechadas” que pueden convertirse en “piedras angulares” inspiró la elección de los lugares que recorrerá el pontífice y las actividades previstas.

Robert Prevost junto al papa Francisco

En esa misma línea, los organizadores propusieron como lema “Bienvenidos todos, vayan y anuncien”, una consigna que busca no solo recibir a León XIV, sino también dejar una misión para la Iglesia argentina después de su partida, especialmente vinculada con el acompañamiento de los sectores más vulnerables.

Musolino adelantó que la agenda, prevista del 8 al 11 de noviembre, incluirá tres misas multitudinarias en Buenos Aires, Córdoba y Luján, además de encuentros con jóvenes y visitas a instituciones de asistencia social.

Entre los lugares elegidos figuran el Cottolengo Don Orione, donde se buscará destacar la dignidad humana, y la cárcel de Devoto, una visita de fuerte significado pastoral. “También allí viven hijos de Dios, aunque se hayan equivocado”, explicó Musolino, quien recordó que Francisco solía preguntarse, durante sus visitas a establecimientos penitenciarios, por qué los presos estaban detrás de las rejas y él no.

Otro de los momentos centrales será un homenaje a Francisco en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, con la participación de los obispos argentinos y miembros de los equipos sinodales.

Miles de fieles realizan la 52 Peregrinación a Luján Nicolás Suárez

La organización también presta especial atención a los jóvenes. Musolino recordó que 2,8 millones de personas peregrinaron a Luján durante el primer fin de semana de octubre, una convocatoria que llevó a reconsiderar la elección de espacios con capacidad limitada.

Otro desafío será conseguir que la visita tenga un alcance verdaderamente federal, pese a que León XIV solo recorrerá tres destinos por cuestiones de tiempo y logística. “Un detalle no menor es que toda la Argentina sienta que el Papa viene a visitarla”, explicó Musolino. Por eso, los organizadores prevén que fieles de distintas provincias participen de las celebraciones y compartan sus testimonios.

También se organizarán los llamados “Papa Fests”, encuentros al aire libre donde los fieles podrán reunirse para seguir las actividades del pontífice mediante transmisiones en directo y compartir las celebraciones a distancia.

Pese al entusiasmo por la visita, Musolino insistió en que la recuperación del pontífice está por encima de cualquier calendario. “Lo más importante no es la ansiedad de que venga o no, sino que rezamos y esperamos que venga cuando él esté bien”, afirmó.

Uruguay y el desafío de la secularización

Desde Montevideo, el cardenal Daniel Sturla transmitió un mensaje similar. “Aquí estamos con una gran expectativa, pero ante todo rezando por la salud del Papa y su bienestar. Eso lo ponemos por encima de cualquier deseo que tenemos”, afirmó.

Sturla explicó que la Iglesia y el Estado uruguayo siguen trabajando conjuntamente para recibir al pontífice, que tendrá actividades institucionales y pastorales, incluida una visita a uno de los barrios más vulnerables de Montevideo.

Una monja sostiene una imagen del papa León XIV mientras reza antes de una misa en la plaza de San Pedro, en el Vaticano Gregorio Borgia - AP

El arzobispo destacó que Uruguay es uno de los países más secularizados de América Latina. Según las cifras que citó, solo el 33% de los uruguayos se identifica como católico, mientras que el 28% cree en Dios sin pertenecer a ninguna religión, el 11% profesa otros credos y otro 28% se declara agnóstico o ateo.

Para ilustrar ese fenómeno, recordó que la Navidad se denomina oficialmente Día de la Familia y la Semana Santa, Semana de Turismo.

“La Iglesia uruguaya rema y rema. Es una Iglesia pobre, libre, pequeña y hermosa”, afirmó.

Pese a ello, aseguró que alrededor del 60% de los uruguayos está de acuerdo con la visita.

Perú espera recibir al Papa “en su casa”

Desde Perú, monseñor Edinson Farfán, obispo agustino, también transmitió un mensaje de esperanza y cautela.

“Nos interesa su salud, que su recuperación sea óptima, y si se trata de postergar el viaje, bien. Pero hasta el momento todo indica que el Santo Padre visitará América del Sur”, afirmó.

Prevost bendice el centro de acogimiento de Villa San Vicente de Paul, a las afueras de Chiclayo

El religioso destacó el vínculo especial de León XIV con Perú, donde desarrolló buena parte de su trayectoria pastoral. “Él llega a su casa. No necesitamos hacerle una presentación porque está pendiente de todo lo que ocurre en el Perú”, señaló.

Farfán explicó que se eligieron cuatro ciudades para el recorrido, buscando representar la diversidad geográfica del país. Lima, como capital; Cusco, en la región andina; Pucallpa, en la Amazonía; y Chiclayo, la diócesis donde León XIV fue obispo.

“Chiclayo tenía que ser visitada. Era su deseo llegar a su querida diócesis”, sostuvo.

Durante la conferencia, Luis Vildoso, representante de ACN International, destacó que la Iglesia latinoamericana conserva una gran vitalidad pese a los desafíos sociales y las situaciones de violencia y persecución que enfrentan comunidades religiosas en países como México y Colombia.