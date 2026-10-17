Elecciones en Brasil: otra encuesta muestra a Lula da Silva y Bolsonaro en empate técnico para la segunda vuelta

El foco político de la región se concentra en estas semanas en el balotaje de Brasil, que se llevará a cabo el domingo 25 de octubre, y para ello es importante conocer las encuestas que muestran a Lula da Silva y Bolsonaro en empate técnico para la segunda vuelta.

Luiz Inácio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro compiten por ocupar el Palacio de Planalto

Los postulantes Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro compiten en un acto electoral decisivo para el futuro del país y de la región, en una contienda marcada por la polarización y por la escasa diferencia entre ambos candidatos, lo que actualmente determina un empate técnico.

Lula da Silva y Bolsonaro en empate técnico para la segunda vuelta

El relevamiento más reciente de la encuestadora Datafolha, encargada por el diario O Globo, ubica al candidato liberal Flávio Bolsonaro en primer lugar y al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en segundo puesto, aunque la diferencia entre ambos es escasa y enmarca la contienda electoral en un empate técnico.

Datafolha, en la encuesta publicada el jueves 15 de octubre, señala que Bolsonaro obtiene un 47% de adhesiones, mientras que Lula llega al 45%. Dado que la diferencia es de apenas dos puntos porcentuales, lo que habitualmente coincide con el margen de error estimado, ambos postulantes se ubican en una situación de empate, de cara al balotaje, que se celebrará el 25 de octubre.

En este escenario, Bolsonaro retrocedió dos puntos respecto del sondeo previo del 8 de octubre, mientras que Lula mantuvo su respaldo. En aquel estudio, el líder opositor había llegado al 49% y Lula al 45%, por lo que el nuevo relevamiento muestra un achicamiento de la brecha, de cuatro a dos puntos en los últimos siete días.

Brasil define a su presidente en instancia de balotaje [e]LUCIO TAVORA - XinHua

Por su parte, el sondeo más reciente de la encuestadora Quaest señala que, en un relevamiento de votos totales, Bolsonaro obtiene un 46% y Lula da Silva, un 44%.

Este estudio coincide con el escenario en el que la diferencia entre los candidatos es pequeña y se emparenta al porcentaje de margen de error.

La encuesta se realizó a través de 2154 entrevistas a electores mayores de 16 años, entre el 10 y el 13 de octubre. El margen de error para el total de la muestra es de dos puntos porcentuales, para más o para menos, y con un nivel de confianza del 95%.

Cómo se vota en Brasil 2026

En las elecciones presidenciales se utilizará la urna electrónica, que se compone de dos terminales: el terminal de la autoridad de colegio electoral, en el que se identifica al votante y se le autoriza a votar (en algunos modelos, en los que se verifica la identidad del votante mediante datos biométricos), y el terminal del votante, en el que se registra numéricamente el voto.