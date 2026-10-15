Elecciones en Brasil con una mala noticia para Lula: las encuestas dan como ganador a Bolsonaro por 44% a 42%

El balotaje del próximo domingo 25 de octubre será el que defina al próximo presidente brasilero, y resulta relevante saber que las encuestas dan como ganador a Bolsonaro por 44% a 42%, sobre el actual mandatario.

Los brasileros vuelven a las urnas para el balotaje Tadeo Bourbon

Los postulantes Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro compiten en un acto el electoral decisivo para el futuro del país y de la región, en una contienda marcada por la polarización y por la escasa diferencia entre ambos candidatos, lo que actualmente determina un empate técnico.

Las encuestas dan como ganador a Bolsonaro por 44% a 42%

El sondeo más reciente de la encuestadora Quaest, encargada por el diario O Globo, señala que, en un relevamiento de votos totales, Bolsonaro obtiene un 44% y Lula da Silva un 42%.

Este estudio se puede desglosar por estratos, entre los que se destaca que el voto femenino acompaña al actual mandatario y el voto masculino al referente liberal.

Un dato llamativo es el empate en 44% que obtienen ambos candidatos en el grupo etario que va entre los 16 y 34 años. Entre estos electores ningún postulante saca ventaja, y es probable que este sector sea determinante en el resultado final de la segunda vuelta.

Cuando se analiza la intención de voto de acuerdo a la formación educativa, Lula da Silva obtiene más sufragios en el sector de escolaridad básica, y Bolsonaro en el sector medio y superior.

El voto por región mantiene la tendencia de la primera vuelta, aunque es un factor que puede apuntalar al candidato liberal para el balotaje.

Bolsonaro, de acuerdo al relevamiento, obtiene más adhesiones en el Norte, Sur, Sudeste y Centro-oeste; mientras que Lula reúne mayor cantidad de votos en el Nordeste.

El desglose por religión indica que los católicos apoyan a Lula en un 49% y a Bolsonaro con un 43%. Por su parte, los evangélicos apoyan al candidato liberal con un 60% y a Lula con un 28%. Este desglose, cabe aclarar, presenta un margen de error que oscila entre lo cuatro y cinco puntos.

Las preferencias electorales en Brasil, de cara al balotaje (Fuente: EFE)

La encuesta se realizo a través de 2154 entrevistas a electores mayores de 16 años, entre el 10 y el 13 de octubre. El margen de error para el total de la muestra es de dos puntos porcentuales, para más o para menos, y con un nivel de nivel de confianza del 95%.